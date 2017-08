Utile: Ce beneficii ofera piperul organismului uman; Remedii naturale pentru arsuri stomacale; 10 reguli de sanatate pe care oamenii ar trebui sa le respecte

Asteniile de primavara si de toamna sunt invinse cu ajutorul pulberei de piper, adaugata in mancare, la mesele principale, timp de sase zile, consecutiv. Este bine sa se evite excesele, iar doza "cat un varf de cutit", amestecata in supe, in preparate cu zarzavat, chiar si in iaurt, este salutara. Balonarile nu mai sunt un dusman aprig pentru sanatatea persoanelor care folosesc, zilnic, urmatorul amestec de condimente: o lingurita de piper negru macinat si cate o lingurita de anason si de chimen, informeaza Click. Cartoful consumat in preparate culinare usoare (fiert sau copt in coaja). Mai este indicat sucul proaspat de cartof, cate 100 ml dimineata pe stomacul gol. Varza este de ajutor prin actiunea conjugata a vitaminei U (antiulceroasa) si vitamina K (antihemoragica). Calmeaza si senzatiile de arsura. Se fac cure cu suc proaspat de varza (facut la storcator). Se bea un pahar pe zi, intre mese. Se consuma si ca atare, in salate de cruditati sau preparate culinare usoare (care nu necesita calire si fara untura). Este necesar consumul a 300-400 g de varza pe zi, potrivit Libertatea pentru femei. 1. Mananca 5 mese pe zi, 3 mese principale si 2 gustari. Astfel, pornesti metabolismul care o sa functioneze in parametrii normali. 2. Nu manca cina dupa ora 20. 3. Combina corect alimentele. Nu amestecam proteinele animale: carnea, oulele si produsele din lapte, iaurtul cu fructele, si nu consumam alcool sau dulciuri imediat dupa masa. 4. Masoara-ti parametrii corporali saptamanal. Proportia dintre muschi, oase, apa si grasime este fundamentala in echilibrul metabolic si sanatatea globala a organismului, relateaza CSID Pestele gras este sursa bogata de acizi grasi Omega-3. Dupa ce acestia sunt asimilati de organism, ei scad nivelul colesterolului si al trigliceridelor, grasimi care pot bloca arterele. In schimb, aceste grasimi sanatoase stimuleaza productia de colesterol bun, eliminand lipidele care pot afecta sanatatea corpului. In plus, pestele contin aminoacizi si minerale esentiale, amandoua fiind necesare pentru prevenirea inflamatiei si a problemelor cauzate de fluxul sangvin deficitar. Licopenul, un puternic antioxidant care se gaseste in rosie, are beneficii pozitive asupra sanatatii inimii si arterelor, arata Click pentru femei Bicarbonatul de sodiu si peroxidul de hidrogen Peroxidul de hidrogen este un agent antibacterian si functioneaza excelent pentru curatarea cavitatii bucale. O buna clatire orala poate fi facuta folosind peroxid de hidrogen. Utilizeaza o jumatate de cana de apa si jumatate de cana de peroxid de hidrogen, amesteca-le si clateste gura timp de aproximativ un minut, dupa care spala cu apa curata. Cercetarile arata ca peroxidul de hidrogen mentine respiratia proaspata prin eliminarea bacteriilor datorita actiunii sale sub forma de agent natural antiseptic/antibacterian, noteaza descopera.ro.