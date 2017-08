​Utile: Cum se manifesta cele mai agresive tipuri de cancer? Balonarea si oboseala excesiva printre simptomele care ar trebui sa va ingrijoreze; Cum iti dai seama daca alunitele tale sunt cancerigene

Lecturarea unei carti nu este doar o modalitate foarte buna de a va relaxa dupa o zi lunga. Un studiu publicat in 2013 sugereaza ca cei care adora sa citeasca au un risc mai scazut de declin cognitiv spre sfarsitul vietii decat cei care nu agreeaza cititul. Activitatea fizica este buna atat pentru mentinerea siluetei, cat si pentru creier. Un studiu recent mentioneaza beneficiile mersului pe jos care scad cu 50 % riscul de degenerare cerebrala si Alzheimer. Alergatul usor, mersul alert si chiar numai plimbarile usoare pun sangele mult mai bine in circulatie, scrie descopera.ro. Multe dureri apar din cauza unui mod de viata nesanatos si a unei alimentatii dezechilibrate. Prin urmare, ca sa previi, e bine sa incepi cu cateva masuri: renunta la alimentele procesate, aici intra si zaharul, indulcitorii artificiali, fast-foodul, mezelurile, grasimile rele (maioneza, margarina, carnea grasa, produsele de patiserie), dar si la painea alba, orezul alb si sucurile carbogazoase. Pentru a scapa de dureri este necesar sa inlocuiesti mancarea nesanatoasa cu un consum regulat de legume si fructe, cereale integrale si carne slaba. Importanta este hidratarea, relateaza Click pentru femei Ca fructele si legumele nu trebuie consumate nespalate auzim inca de mici, Dar cu toate acestea, de multe ori trecem cu vederea si gustam din ele imediat dupa ce le cumparam. Femeile insarcinate care fac acest lucrru sunt pe cale sa-si otraveasca bebelusul in burtica, din cauza pesticidelor si a microorganismelor. Asadar, ingerarea lor pot duce la malformatii sau chiar la decesul fatului. Acadelele din lemn dulce provin dintr-o planta ce contin multe chimicale daunatoare fatului. Substanta cea mai periculoasa este glicirizina care incetineste evolutia sarcinii, potrivit Libertatea pentru femei. "Boala milionarilor" reprezinta cel mai agresiv cancer: doar 4% dintre pacienti supravietuiesc cinci ani. E cancerul care i-a rapus pe Steve Jobs, pe Patrick Swayze, si pe deputatul Victor Surdu. Anual, sunt diagnosticate peste 200.000 de cazuri, cu o rata de mortalitate de 98%. "E intalnit mai des la varstnici. Peste 80% sunt depistati in faza avansata. Intre 10-30% din cei operati supravietuiesc cinci ani", explica medicul oncolog Florin Bacanu. Cauzele includ fumatul, alimentatia bogata in grasimi, diabetul si pancreatita cronica, expunerea la pesticide, anunta doctorulzilei.ro. Leziunile cutanate asociate cu melanomul au anumite caracteristici denumite "ABCDE", care pot fi usor de indentificat de la o verificare la alta a pielii: Asimetrie - daca o jumatate din alunita este diferita in marime sau forma in comparatie cealalta jumatate. Pentru a vedea daca o alunita este asimetrica folositi o rigla opaca si acoperiti jumatate din alunita, iar ulterior comparati-o cu cealalta jumatate. Daca exista diferente, inseamna ca alunita este asimetrica, noteaza CSID