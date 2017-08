Utile: Metode naturale de a inlocui deodorantul; Mirosurile emanate de corp, semne de boala; Strugurii ingrasa sau nu? Ce spun nutritionistii

Bai cu decocturi din plante. Pe langa dusurile dese, baile locale sau generale cu infuzii sau cu decocturi din plante sunt metode bune de a scapa de transpiratia in exces. La baile generale foloseste un decoct de frunze de brad, 25 g la 5 litri de apa, iar la cele locale un decoct de coaja de stejar, util in hiperhidroza axilara (subsoara) si plantara (picioare). Leacul de stejar il prepari din 20-30 g de coaja macinata si 1 litru de apa. Le fierbi impreuna, le lasi la racorit, cat sa nu te friga, apoi strecori decoctul intr-un lighean. Afunzi picioarele si le mentii 20-30 de minute. Un decoct asemanator e recomandat si pentru spalarea subratului, scrie Click. Piciorul atletului sau Tinea pedis este o infectie cutanata superficiala care debuteaza, de obicei, la nivelul tegumentelor ultimelor doua spatii interdigitale si care ulterior se poate extinde, afectand toata suprafata talpii. Mirosul piciorului afectat de aceasta boala este greu de suportat. La primele semne trebiie luate masuri. Asadar, daca pielea dintre degete se inroseste, devine uscata, se crapa, inseamna ca bacteriile isi fac de cap. Tratamentul, care trebuie prescris de medic, poate dura de la 4 la 5 saptamani. Atentie, netratata, boala devine cronica si poate ataca sistemul imunitar, noteaza Libertatea pentru femei. Strugurii au un nivel ridicat de apa si sunt buni pentru hidratare. Fructele si legumele cu multa apa sunt dense in nutrienti, ceea ce inseamna ca ofera o cantitate mare de nutrienti esentiali, avand in acelasi timp putine calorii. Strugurii contin 70 de mililitri de lichid/ cana. Nutritionistii incurajeaza consumul de struguri pentru ca au o puternica actiune detoxifianta si antiinflamatoare. Contin, printre altele, acid elagic (combate cancerul), resveratrol (impiedica imbatranirea prematura, combate infertilitatea, imbunatateste circulatia sangelui) si quercetina (creste imunitatea), potrivit Unica Cel mai frecvent hipertensiunea arteriala este asimptomatica. Uneori poate aparea durerea de cap (sau dupa cap - cefaleea occipitala), senzatia de urechi infundate sau de zgomote in urechi, sangerarea nazala sau mai grav, greturi si varsaturi (in caz de aparitie a unei complicatii numita encefalopatie hipertensiva). Diagnosticul se pune prin monitorizarea valorilor tensionale crescute pe parcursul a cel putin 2-3 vizite la interval de 2-3 saptamani sau de la primul consult, daca valorile sunt sever crescute. Masurarea valorilor tensionale se face de catre personalul medical, de catre pacient la domiciliu sau automat, pe o perioada de 24 de ore, prin intermediul unor dispozitive de tip ABPM, arata CSID Dieta mediteraneana este considerata una dintre cele mai sanatoase diete din lume deoarece ajuta atat la eliminarea kilogramelor in plus, dar si la mentinerea sanatatii cardiovasculare. Bazata pe consumul de fructe, legume si peste, dieta ajuta la o slabire rapida si sanatoasa si actioneaza asupra inimii si creierului intr-un mod pozitiv. O dieta mediteraneana este definita prin consumul in cantitati mai mari de fructe, legume si leguminoase, nuci si seminte, cereale integrale, peste si carne, precum si un procent ridicat de grasimi mononesaturate, cum ar fi uleiul de masline, pana la grasimi saturate, cum ar fi untul scrie Gandul, citat de site-ul descopera.ro