Utile: Nevrozele: de ce apar si cum le gestionezi; Prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu: "Accidentul vascular cerebral poate aparea oricand, pe parcursul vietii. Mergeti imediat la doctor daca aveti aceste simptome"; De ce ni se ingalbenesc unghiile. Ce rol joaca fumatul si afectiunile pulmonare

Stresul cronic si amestecul zilnic de frustrare, frica, ingrijorare pot duce la tulburari diverse, de la cea de anxietate la cea obsesiv-compulsiva sau la ipohondrie. Si pentru ca toate acestea trebuiau sa poarte un nume, li s-a spus nevroze. Cele mai frecvente suferinte psihice ale vremurilor noastre sunt nevrozele, tulburarile de dispozitie si de personalitate si depresia. Nevroza este o tulburare mentala de lunga durata, de care persoana afectata este constienta si care nu perturba functiile esentiale ale personalitatii. Spre deosebire de psihoza, ea nu genereaza pierderea contactului cu realul, iar persoana nevrotica ramane, intr-o mai mica sau mai mare masura, adaptata la viata sociala. Totusi, nevroza este resimtita ca o povara grea pentru cei afectati. Conflictele nerezolvate sau reprimate, provenite de cele mai multe ori din copilarie, se transforma in probleme si, in conditii de stres, incep sa se manifeste prin simptome psihice, psihosociale sau fizice. Potrivit specialistilor, acestea reprezinta o modalitate a psihicului celui afectat de a atrage atentia asupra suferintei sale si de a cere ajutor, scrie Click La nivel mondial, 6 milioane de decese sunt atribuite AVC in fiecare an. In Romania, un numar de aproximativ 60.000 persoane sufera anual un AVC, iar peste 54.000 mor din cauza acestei boli. Accidentul vascular cerebral (AVC) apare atunci cand unul dintre vasele de sange care iriga creierul se sparge (AVC hemoragic) sau este blocat de un cheag sangvin (AVC ischemic). In timpul unui AVC, celulele nervoase din apropiere sufera din cauza lipsei oxigenului si a nutrientilor, ceea ce poate duce la dizabilitati permanente. "Simptomele accidentului cerebral vascular sunt multiple pentru ca depinde unde apare, insa cele mai frecvente sunt urmatoarele: deficitul motor, scaderea fortei intr-un anumit segment al corpului, la o mana si un picior, la o mana, sau poate devia coltul gurii, adica pareza faciala. Scaderea fortei este un semn de alerta maxima. Alt semne e tulburarea de sensibilitate, adica nu mai simti pe jumatate de corp, de fata, sau nu mai vezi in partea dreapta sau stanga, aparitia brusca a unei vederi duble. Tulburarea de limbaj, dintr-o data pacientul nu mai intelege bine ce spui sau el nu se mai poate exprima bine", a explicat prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, neurolog, potrivit doctorulzilei.ro "Onicomicoza este o afectiune cronica a unghiilor, care afecteaza 48% din populatia de peste 70 de ani si este foarte rara la copii. Aceasta apare in urma invaziei cu fungi a unghiilor de la maini sau de la picioare", spune dermatologul Proca Ancuta pentru CSID. In general, afectiunea este frecventa la sportivi si mineri. "Acest tip de infectie fungica se transmite fie prin contact direct, fie indirect, de pe suprafete contaminate (podele, bazine de inot, saune), prin folosirea unor obiecte si articole de imbracaminte si incaltaminte, prosoape sau lenjerii de pat), obiecte folosite in igiena personala (ustensile pentru manichiura si pedichiura). Persoanele predispuse la acest tip de infectie sunt in general de sex masculin, au peste 60 de ani, sunt pacienti care au probleme cu circulatia periferica sau un sistem imun deficitar ( HIV, diabet zaharat sau cancer) si cei aflati sub corticoterapie sau alt tratament imunosupresor (de acceptare a unui trasplant)", afirma specialistul, informeaza CSID Piercing-ul iti poate afecta sarcina, sustin unii specialisti. In functie de unde se afla, acesta poate crea un disconfort mamei. Cand ai decis sa-ti faci un piercing nu te-ai gandit la momentul in care vei ramane insarcinata. Acum ca te pregatesti sa devii mama, nu stii ce anume sa faci - sa il scoti sau nu, mai ales daca este in zona ombilicala sau intima. Piercing-ul in timpul sarcinii. Cand vine vorba de piercing-uri in timpul sarcinii, confortul este un factor important in decizia de a le mentine sau nu pe loc. In functie de locul in care se afla piercing-ul, sanii si burta aflate in crestere pot determina bijuteriile corpului sa se prinda pe haine sau sa irite pielea. In acest caz, modificarea temporara a dimensiunilor bijuteriilor corpului sau eliminarea lor va poate ajuta sa va scutiti unele dintre disconforturi. Aditional, piercing-ul ar trebui indepartat imediat daca apare roseata, iritatie, inflamatia. Ce ar trebui sa faca un cuplu inainte de a deveni parinti. Daca vei alapta la san nu o vei putea face cu piercing-ul acolo, caci se poate chiar infecta locul, astfel ca mai bine il scoti. Daca ai unul in zona genitala si nu ai experimentat nicio neplacere pana in momentul nasterii, depinde de tine daca il pastrezi sau nu, conform Libertatea pentru femei Nivelul adecvat de fier in organism e esential pentru starea de sanatate, iar deficienta acestuia se manifesta in primul rand prin oboseala. Fierul ajuta la distributia oxigenului in organism, pastreaza sistemul imunitar sanatos si ajuta organismul sa produca energie. Care este necesarul zilnic de fier? Aportul de fier recomandat pentru barbati si femeile aflate la post-menopauza este de 8 mg/zi. Cantitatea indicata pentru femei inainte de menoapuza este de 18 mg/zi si recomandarea creste la 27 mg/zi pentru femeile gravide. Copiii cu varsta cuprinsa intre 7-12 luni au nevoie de 11 mg, intre 1-3 ani de 7 mg/zi, intre 4-8 ani de 10 mg/zi, intre 9-13 ani 8 mg/zi, intre 14-18 ani 11 mg/zi (baieti) si 15 mg/zi (fete). Importanta fierului in dieta. Fierul e important pentru scaderea in greutate, intrucat organismul are nevoie de fier pentru a produce celulele rosii ale sangelui, necesare pentru oxigenare si arderea grasimilor. Daca valorile fierului din organism nu sunt cele normale, va puteti simti letargici si obositi, chiar si atunci dupa ce mancati si va odihniti. Oamenii care primesc suficient fier tind sa fie mult mai activi, noteaza Click