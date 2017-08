Utile: Cele mai eficiente remedii cu hrean; Beneficiile consumului de mazare; Semnele accidentului vascular cerebral pot fi recunoscute. Tu le stii?

Markerii tumorali sunt substante produse de celulele cancerigene sau de alte celule care se gasesc in organism si sunt responsabile de aparitia cancerului sau a altor tumori benigne. Majoritatea markerilor tumorali sunt produsi atat de celule normale, cat si de cele canceroase. In cazul afectiunilor canceroase, aceste substante sunt produse intr-un nivel mai ridicat. Markerii se pot gasi in sange, urina, scaun, tumori sau alte tesuturi si fluide corporale ale pacientilor care au cancer, majoritatea acestora fiind de fapt proteine, informeaza Divahair. Bogata in proteine, mazarea este o planta leguminoasa care previne si poate tine sub control mai multe boli, avand o multime de efecte benefice asupra sanatatii. Iata care sunt cateva dintre acestea! Oase sanatoase. Doar o ceasca de mazare contine 44% din vitamina K, care ajuta la patrunderea calciului in interiorul oaselor. Totodata, este o sursa importanta de vitamina B, care ajuta la prevenirea osteoporozei. Reduce colesterolul rau. Niacinul din mazare contribuie la reducerea productiei de trigliceride si a lipoproteinelor cu densitate foarte scazuta. Rezultatatul este un colesterol mai redus, cresterea colesterolului HDL si scaderea trigliceridelor, relateaza Click Semnele accidentului vascular cerebral se pot recunoaste, dar sunt si usor de confundat cu simptome banale. Iata de ce e important sa mergi la medic, imediat ce observi ca ceva nu este in regula. O persoana din 6 va suferi un accident vascular cerebral (AVC) la un moment dat, pe parcursul vietii. Peste 60.000 de romani sufera anual un AVC, iar 54.000 de romani mor in fiecare an din cauza unui AVC. 10 factori de risc sunt responsabili de 91% dintre accidentele vasculare cerebrale. Sa recunosti rapid semnele accidentului vascular cerebral si prezentarea imediata la un spital specializat cresc sansele de supravietuire si reduc rata dizabilitatilor, scrie Libertatea pentru femei. Problemele respiratorii sau bolile gastrice sunt doar cateva dintre afectiunile care pot fi tratate cu hrean. Pot fi folosite in scop terapeutic atat radacina, cat si frunzele. Radacina de hrean are un gust iute si este bogata un substante nutritive, saruri minerale, uleiuri volatile, antibiotice naturale, precum si in vitamina C si vitamine din complexul B. 100 de grame de hrean ras are de doua ori mai multa vitamina C decat aceeasi cantitate de lamaie, precizeaza Click pentru femei. 1. Mananca 5 mese pe zi, 3 mese principale si 2 gustari. Astfel, pornesti metabolismul care o sa functioneze in parametrii normali. 2. Nu manca cina dupa ora 20. 3. Combina corect alimentele. Nu amestecam proteinele animale: carnea, oulele si produsele din lapte, iaurtul cu fructele, si nu consumam alcool sau dulciuri imediat dupa masa. 4. Masoara-ti parametrii corporali saptamanal. Proportia dintre muschi, oase, apa si grasime este fundamentala in echilibrul metabolic si sanatatea globala a organismului. 5. Nu depasi 1 kg in plus pe saptamana sau 2-3% de grasime. Acestia sunt parametrii care trebuie urmariti pentru stabilizarea greutatii, potrivit CSID