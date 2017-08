Utile: Cele mai eficiente alimente care protejeaza acuitatea vizuala; Boala de plamani care omoara 3 milioane de oameni pe an. Tusea si senzatia de sufocare, principalele simptome; Vaccinul pneumococic, introdus in schema nationala de vaccinare

Desigur, pentru a pastra acuitatea vizuala, hrana este un factor esential. In aceasta privinta, specialistii mentioneaza ca pestele, consumat de doua ori pe saptamana, (somon sau ton, bogati in Omega 3), protejeaza ochii de factorii externi care-i obosesc si-i agreseaza. Acest aliment micsoreaza riscul degenerarii acuitatii vizuale, spun oamenii de stiinta britanici. Ei au ajuns la aceasta concluzie monitorizand obiceiurile alimentare a 3000 de persoane pe parcursul a opt ani. Studiul, care prezinta concluziile specialistilor referitoare la rolul protector al consumului de somon sau de ton asupra vederii, a fost publicat in Jurnalul Britanic de Oftalmologie. Mai mult, sustin specialistii, daca dieta cu peste gras este completata de un regim sarac in hidrocarburi, exista sansa ca riscul bolilor la nivelul ochilor sa scada cu 50%. Antioxidantii reduc riscul de degenerare maculara si cataracta. Referindu-se la hrana benefica pentru sanatatea ochilor, la antioxidanti, in special la luteina si la Vitamina B6, aceste substante reduc riscul de degenerare maculara si de cataracta, sustine Jennifer K. Nelson, profesor de nutritie la Mayo School of Health Sciences in Rochester din SUA, noteaza Click Barbat, trecut de 40 de ani, fumator, tuseste, mai ales dimineata, deseori are senzatia brusca de lipsa de aer, suiera si gafaie la efort - acesta este profilul pacientului cu BPOC. In Romania sunt foarte multi pacienti nediagnosticati. Multi oameni nu isi dau seama cat de grava e boala aceasta, aflata pe locul 4 in topul bolilor responsabile de cele mai multe decese. Cel mai adesea, oamenii pun simptomele BPOC pe seama batranetii. BPOC (bronhopneumopatie obstructiva cronica) este o boala de plamani care cauzeaza anual moartea a 3 milioane de oameni la nivel mondial, si aproape jumatate dintre pacienti nu stiu ca au boala. In Romania, aproximativ un milion de oameni sufera de BPOC. Simptomele timpurii ale bolii nu sunt recunoscute, mai ales din cauza faptului ca tusea, senzatia de sufocare, oboseala par a fi consecinte firesti ale fumatului sau inaintarii in virsta. Testarea pentru depistarea BPOC se numeste spirometrie, nu doare, dureaza cateva minute si masoara cantitatea de aer inspirata si expirata de o persoana, precum si timpul necesar inspiratiei si respiratiei, scrie doctorulzilei.ro Ministerul Sanatatii a finalizat procesul de achizitie pentru vaccinul pneumococic conjugat cu 13 valente prin care vor fi prevenite boli precum pneumoniile, septicemiile, meningitele pneumococice si otitele. In randul copiilor, bolile pneumocice pot provoca afectiuni grave sau chiar decese. Conform datelor oficiale, tara noastra inregistreaza cea mai ridicata rata de mortalitate infantila dintre statele membre ale Uniunii Europene, iar pneumonia - o boala prevenibila prin vaccinare - constituie principala cauza de deces la copiii cu varsta mai mica de 5 ani.Campania de vaccinare antipneumococica este programata sa inceapa in luna septembrie, cand este prevazuta livrarea unei cantitati de peste 477 de mii de doze de vaccin pneumococic. Dozele de vaccin achizitionate acopera necesarul pentru campania de imunizare din acest an, precum si pentru primele luni din 2018. Ca si in cazul altor vaccinuri din Programul National de Vaccinare, Ministerul Sanatatii a semnat un Acord Cadru de achizitie cu producatorul, pentru o perioada de 4 ani. In acest mod, vor fi preintampinate orice dificultati legate de disponibilitatea acestui vaccin in viitor, conform Libertatea pentru femei Scleroza multipla incepe cu semne care pot sugera orice altceva, numai ca suferi de aceasta boala nu: senzatie de oboseala dupa o saptamana de munca, lacune, ameteli. Mai ales atunci cand ai 20-30 de ani, nici nu te gandesti ca acestea pot fi semne timpurii care anunta scleroza. Peste 2,3 milioane de oameni din intreaga lume sufera de aceasta afectiune, conform Societatii Nationale de Scleroza Multipla. Acesta este doar un numar estimativ. Deoarece simptomele sunt greu de detectat, multe persoane traiesc cu aceasta boala fara sa stie ca o au. Femeile sunt de 2-3 ori mai predispuse, in comparatie cu barbatii, la aceasta afectiune, o boala in care sistemul imunitar afecteaza sistemul nervos central si conexiunile dintre creier si corp. Medicii inca nu stiu ce anume duce la declansarea acestei boli, insa stiu ca diagnosticarea timpurie poate creste sansele de a tine sub control scleroza multipla. Asadar, daca recunosti aceste semne timpurii ale sclerozei, poti avea mai multe sanse de a stopa avansarea afectiunii. Daca simti ca nervii tai sunt afectati in ultima vreme, atunci trebuie neaparat sa acorzi mai multa atentie acestor semne care anunta instalarea sclerozei multiple, potrivit Divahair Cum sa pacalesti creierul ca sa mananci mai putin? Ei bine, se poate si e chiar usor. O noua stiinta, gastrofizica, te ajuta in acest sens. Expertii explica pas cu pas ce ai de facut. Experienta mancatului si a bautului este influentata de mai multi factori decat ne putem da noi seama, sustin gastrofizicienii. De la greutatea furculitei sau a farfuriei pana la muzica pe care o asculti in timpul mesei, exista o legatura cu cantitatea de mancare pe care o ingeram. Foloseste mai putin zahar in deserturi si serveste-le pe farfurii albe Nu ignorati niciodata culoarea farfuriei, atunci cand va asezati la masa. Gastrofizicienii recomanda utilizarea farfuriilor albe complet, fara vreo pata de culoare. Acest lucru se recomanda mai ales in cazul dulciurilor. Cercetatorii sustin ca o farfurie alba lasa senzatia ca dulciurile sunt mai dulci decat sunt de fapt. Asa ca, atunci pregatiti dulciuri de casa, puneti in compozitie cu 10-15% mai putin zahar. Adori snacks-urile sarate? Mananca-le de pe o farfurie rosie Atunci cand vreti sa mai reduceti consumul de sare, recomandarea gastrofizicienilor este sa folositi farfurii rosii, informeaza Libertatea pentru femei