Utile: Durata de viata pentru fiecare tip de cancer;  De ce unii oameni se trezesc inainte sa sune alarma; Ajutoare din natura contra raului de miscare

Zilele trecute, aproximativ 500 de oameni au iesit in Piata Victoriei din Capitala, nemultumiti de proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie. Oamenii sustin ca ar trebui sa aiba dreptul sa alega daca isi vaccineaza sau nu copiii. Multi se tem de efecte adverse si de aceea nu sunt de acord cu imunizarea. "Noua lege aduce dupa ea obligativitatea vaccinarii (cu ce decide statul si cu cate vaccinuri decide statul) copiiilor si a adultilor! La acest Manifest sustinem libertatea noastra naturala ca parinti ai copiiilor nostri de a alege pentru ei dar si de a decide pentru noi, adultii! Nu este un manifest de dezbatere a vaccinurilor, ci un manifest de pastrare a unui drept pe care il avem in Constitutie cu totii si nu il vrem pierdut!", au scris pe Facebook organizatorii protestului. E o problema delicata. Foarte delicata. Nu sunt expert in bioetica, si eu cred ca oamenii ar trebui sa aiba de ales, in general. Sa aleaga daca vor sa fie resuscitati, de pilda, si femeile sa poata alege daca pastreaza sarcina sau nu, scrie revista Psychologies Vestea prezentei cancerului nu este niciodata una bine primita, iar de cele mai multe ori trecem prin multe clipe de durere pana incepem sa constientizam ce se intampla cu noi sau cu persoana draga care sufera de aceasta boala necrutatoare. Atunci incepem sa ne gandim la diferitele forme de tratament, dar si la sansele de supravietuire. Fiecare persoana raspunde diferit la tratament. Nimeni nu va sti de la inceput cat de eficient va fi tratametul, nici macar medicii. De asemenea, nu se stie cu exactitate nici cat timp mai are persoana bolnava de trait, cu sau fara tratament. Cunoasterea ratelor de supravietuire iti poate oferi o idee generala despre cat de mult au trait cei care au mai fost diagnosticati cu un anumit tip de cancer. Ratele de supravietuire sunt doar estimative si se bazeaza pe tipul de cancer, stadiul acestuia in momentul diagnosticarii, trasaturile particulare ale bolii (tipul celulelor si trasaturile tumorii), tratamentul primit, dar si sanatatea fizica si emotionala a pacientului, relateaza Diva Hair Motivul principal pentru care exista unii oameni care se trezesc cu cateva minute inainte de a suna alarma ceasului sau a telefonului este faptul ca ceasul intern al lor este mai bun decat ceasul de pe noptiera. Ritmul circadian sau ritmul nictemeral este ceasul intern al omului si este responsabil pentru momentele cand te simti somnoros sau momentele cand esti treaz. Acesta controleaza tensiunea sangelui, temperatura corpului si simtul timpului. Da, organismul tau este o masina reglata perfect. Ca orice masina, iubeste predicabilitatea. Corpul tau este mult mai eficient cand functioneaza dupa o anumita rutina. Asa ca daca obisnuiesti sa te culci si sa te trezesti la ore precise in fiecare zi, organismul tau incepe sa tina minte acest comportament, anunta Unica In timpul calatoriilor, unele persoane mai sensibile se pot confrunta cu stari de ameteala, greata transpiratii reci, paloare sau dureri de cap. Toate acestea sunt simptomele raului de miscare sau de transport, cu care se confrunta mai ales copiii si femeile. Natura are, insa, solutii si pentru aceasta problema. Pentru a preveni raul de miscare, inainte de orice calatorie, este recomandat sa consumi ghimbir, care poate fi folosit in diverse moduri. Spre exemplu, prepara un ceai de ghimbir dintr-o lingurita de praf de radacina amestecata cu o ceasca de apa fierbinte. Mai poti prepara o infuzie dintr-o radacina de ghimbir, taiata bucatele si amestecata cu cateva flori de musetel, fenicul, coaja de portocale si menta. Ingredientele se fierb, 15 minute, in 4 cani cu apa. Daca nu ai timp de preparat infuzii, foloseste capsule de ghimbir, 2 pe zi, pe care le gasesti in magazinele cu produse naturiste si pe care le poti lua cu tine in excursii. Tot pentru calatoriile lungi, poti lua cate 10-20 de picaturi de ulei de ghimbir de 3 ori pe zi, noteaza ClickSanatate Dupa o cina tarzie si copioasa sau dupa o petrecere, multe femei se trezesc a doua zi balonate si fara prea multa foame. Tentatia de a sari peste micul dejun este mare, dar afecteaza silueta. Mesele intarziate va vor face sa mancati si mai mult cand va puneti la masa.Micul dejun dupa o noapte de abandon poate ajuta sistemul digestiv sa functioneze mai bine. Te ajuta sa nu mai ai tendinta de a rontai peste zi tot felul de lucruri care ingrasa. Exista multe alimente si bauturi detoxifiante care te pot ajuta. Pe multe dintre ele le ai deja in bucatarie.Sparanghel. Daca nu obisnuiesti sa-l consumi, acum poti incepe. Este un diuretic si contine glutation, cel mai tare antioxidant ce reduce inflamatiile. De asemenea, este plin de vitamine si minerale care hranesc si detoxifiaza. Avocado. Un fruct bogat in potasiu, un mineral electrolit ce descompune si consuma carbohidratii, modereaza nivelul de pH, ajuta digestia, scrie Libertateapentrufemei