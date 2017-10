Utile: Nu reusesti sa slabesti oricate eforturi ai face? Cinci boli care te fac sa te ingrasi; 5 semne ca vei face Alzheimer la batranete; Sari peste micul dejun? Risti sa dezvolti o afectiune a inimii grava

In cantitati mici, bicarbonatul de sodiu este destul de bine tolerat de catre organism. Folosim bicarbonat pentru a obtine prajituri pufoase, pentru a face fripturi crocante, in albirea legumelor dar si pentru inmuierea boabelor de fasole. Totusi, consumat in cantitati mari, acesta poate provoca probleme grave de sanatate, printre care se numara si slabirea muschilor, reflexe incetinite si confuzie, umflarea picioarelor si a incheieturilor, scaun negru si voma maro. Mai mult, pot aparea perforatii intestinale, asa cum a fost si cazul unei femeie din Vaslui, care a ajuns la spital in stare grava. Bicarbonatul de sodiu nu este un medicament si nu trebuie luat fara sfatul medicului, scrie DivaHair Ateroscleroza, o afectiune a inimii amenintatoare de viata, poate fi prevenita daca nu sarim peste micul dejun. Renuntand la aceasta masa importanta, oamenii sunt expusi unui risc aproape dublu de a suferi de aceasta afectiune fatala, ce consta in ingustarea peretilor arterelor. Complicatiile care pot aparea in cazul aterosclerozei netratate sunt angina pectorala, infarctul si accidentul vascular cerebral, probleme de sanatate care pun in pericol viata. Un studiu realizat recent de compania de cercetare Insights a scos la iveala ca mai bine de un sfert din tinerii romani cu varste cuprinse intre 19 si 24 de ani au obiceiul sa renunte la micul dejun, consumand, in schimb, pe fuga, alimente foarte nesanatoase, precum produse de patiserie sarate sau dulci, covrigi si dulciuri concentrate, potrivit Libertatea pentru femei Renumitul fitoterapeut dr. farm. Ovidiu Bojor ne vorbeste astazi despre o leguma foarte apreciata inca din antichitate pentru proprietatea de a stimula apetitul, de a favoriza digestia si de a calma tusea: ridichea neagra. De la vechii greci stim ca, daca guliile merita greutatea lor in plumb, iar sfeclele greutatea lor in argint, ridichile ar merita cu siguranta greutatea lor in aur. Multe din proprietatile pentru care erau apreciate ridichile in antichitate sunt readuse in actualitate de cercetarile fitoterapeutice moderne. Sunt folosite in medicina indeosebi ridichile negre, asa-zisele "ridichi de iarna", care costa circa 2 lei kg. Alaturi de frunzele de mesteacan si radacinile de roiba, ridichile negre formeaza "triada de aur", capabila sa marunteasca pietrele de la rinichi, relateaza Click!

1. Uiti lucruri pe care le faci zilnic. Este normal sa uiti unde sunt cheile, iar acest lucru se intampla din cauza faptului ca nu ai acordat prea mare atentie locului in care le-ai pus. Ar trebui sa te ingrijorezi insa in momentul in care omiti sa faci activitati obisnuite, precum pregatirea cinei. 2. Te pierzi pe un traseu familiar. Persoanele care sufera de Alzheimer ar putea sa uite unde sunt sau unde trebuie sa ajunga, chiar si cand se afla in drum spre locul de munca. Aceste simptome ar putea fi si un semn al dementei, dar apar mai frecvent la cei cu Alzheimer. Integral pe DivaHair Daca mancati putin, dar va ingrasati vazand cu ochii, este posibil sa suferiti de disfunctii ale tiroidei, diabet de tip II, sindromul ovarelor polichistice sau depresie. 1. Hipotiroidism. Hipotiroidismul (tiroida "lenesa") apare cand glanda nu produce suficienti hormoni, care sa controleze consumul de energie. Afecteaza mai ales femeile de peste 45 de ani. Printre simptome se numara: cresterea nejustificata in greutate, oboseala, constipatia, intoleranta la frig, menstruatii abundente sau subtierea firului de par. 2. Depresie. Depresia provoaca o crestere a nivelului de cortizol, hormonul stresului, cu rol in reglarea metabolismului. "Trebuie sa tratam depresia din timp, pentru ca astfel se poate reduce nivelul de cortizol, care duce la obezitate", subliniaza dr. Elizabeth Susman, de la Universitatea Penn State, autorul unui studiu pe acesta tema. Mai mult pe Doctorul Zilei Datorita proprietatilor, vitaminelor si mineralelor, castravetele este una dintre legumele folosite in prepararea multor produse destinate ingrijirii pielii. Pe langa cremele pe care le poti utiliza pe tegument, la fel de eficiente sunt si remediile naturale. Castravetele contine o cantitate mare de apa, motiv pentru care este ideal pentru hidratarea si reducerea inflamatiei (are proprietati antiinflamatorii) pielii, mentinand-o catifelata. Probabil ca ai auzit sau vazut femei care isi pun pe ochi felii de castravete. Aceasta este un remediu natural pentru combaterea cearcanelor, pungilor de sub ochi si alte astfel de probleme dermatologice, informeaza Click!