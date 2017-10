Utile: Elementele esentiale care ajuta la vindecarea cancerului mamar; Disfunctii sexuale pe varste: Kilogramele in plus pot stopa cresterea penisului, bolile cronice duc la impotenta; Semnele autismului la copii. Cum recunosti simptomele acestei tulburari de dezvoltare

Medicii atrag atentia asupra a 5 aspecte importante care pot reduce riscul de boala si pot schimba cursul afectiunii spre vindecarea pe termen lung. 1. Stilul de viata. Fie ca vorbim de dieta dezechilibrata, de sedentarism, stres, consum de alcool sau de fumat, oricare dintre aceste obiceiuri nesanatoase poate creste riscul de cancer. In aceste conditii, prevenirea bolii trebuie sa inceapa cu schimbarea stilului de viata. 2. Evaluarea riscului de cancer. Desi medicina a evoluat mult, la ora actuala, nu se poate spune cu precizie de ce apare cancerul mamar, scrie descopera.ro. . "In mod normal, la 3-4 saptamani de viata, la copil apare zambetul ca expresie a comunicarii non-verbale, iar debutul acesta de comunicare ar trebui sa duca la o adevarata explozie de reactii care sa mareasca comunicarea copilului cu cei din jur si mai ales cu mama, fapt care in mod normal la copilul cu debut precoce de autism nu se intampla", ne-a spus psihologul Daniela Gavankar, presedinta Asociatiei pentru Interventie Terapeutica in Autism (AITA), potrivit Libertatea pentru femei Rinita reprezinta inflamatia mucoasei care captuseste cavitatea nazala. Ea duce la congestie nazala (nas infundat), secretii nazale, stranut si inrosirea pielii. De obicei, rinita este tratata cu steroizi, antihistaminice si spray-uri nazale. Antihistaminicele se dau fara reteta si au efect impotriva stranutului, dar nu si impotriva secretiilor nazale. Antihistaminicele mai vechi aveau dezavantajul ca provocau somnolenta, dar variantele moderne pot fi luate si cand e nevoie sa lucrezi sau sa conduci masina, scrie Click Sanatate Odata cu aparitia pubertatii, multi baieti incep sa devina ingrijorati de dimensiunea penisului, de aceea au nevoie sa fie asigurati de cei din jur, mai ales daca au tendinta de a se dezvolta mai tarziu si se compara cu baietii care si-au inceput pubertatea de mai mult timp. ,"In ceea ce priveste dimensiunile penisului, se spune ca normal trebuie sa fie peste 12 cm in erectie. Factorii care influenteaza dimensiunile pensiului sunt: genetica, procesul de sexualizare in sine, cantitatea de hormoni, receptivitatea locala, rasa, insa dupa 12-14 ani penisul nu mai este receptiv pentru a creste in dimensiuni", mai adauga profesorul Constantin Dumitrache, potrivit doctorulzilei.ro Amigdalele sunt bucati de tesut limfatic de pe ambele parti ale spatelui gatului care impreuna cu adenoizii, alcatuiti din acelasi tesut, dar localizati in spatele cavitatii nazale, ajuta la sustinerea sistemului imunitar. Acestea ajuta la "prinderea" bacteriilor si a virusilor atunci cand respirati sau inghiti, potrivit Libertatea pentru femei