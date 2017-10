Utile: Ce obiceiuri te imbatranesc prematur; De cate ori pe an ai voie sa iti vopsesti parul ca sa nu faci cancer mamar; Totul despre Demodex Folliculorum, parazitul care provoaca acnee la adulti

De cele mai multe ori chipul nu este tocmai de parte ta in a exprima varsta reala. Daca ai observat ca ai tot mai des un aspect fizic mult mai matur, atunci sigur faci una dintre greselile de mai jos. Suprasolicitarea zilnica. Nu degeaba se spune ca "pauzele lungi si dese, cheia marilor succese", incearca sa ai cate un moment de respiro si prioritizeaza-ti sarcinile. Uiti complet de hidratare. Si aici ne referim atat la crema hidratanta aplicata mai ales la nivelul fetei si al decolteului cat si la lipsa hidratarii cu lichide. Mai mult pe Click! Sanatate Suntem obisnuiti cu cosurile din adolescenta, insa atunci cand acestea continua sa apara si la maturitate, pot fi un semn al existentei parazitului Demodex Folliculorum, principalul responsabil de aparitia acneei. D. Folliculorum traieste in foliculii de par pe pielea noastra, hranindu-se cu celulele moarte. Acest parazit se gaseste indeosebi pe fata, in jurul ochilor, afectand pleoapele si genele. Atunci cand acest parazit incepe sa iti populeze organismul intr-un numar mare, vei observa ca pielea ta devine mai aspra pe anumite portiuni. Integral pe DivaHair Femeile care isi vopsesc parul mai mult de sase ori pe an sunt mai predispuse la imbolnavirea de cancer mamar, potrivit unui studiu britanic. Kefah Mokbel, doctor chirurg la spitalul "Princess Gare" din Londra, sustine ca femeile care isi vopsesc parul au cu 14% mai multe sanse sa faca cancer la san. Potrivit acestuia, cel mai bine este sa alegi vopseaua de par cu cea mai mica concentratie de amine aromatice. De asemenea, vopselele pe baza de ingrediente vegetale naturale, precum macesul sau reventul, nu prezinta niciun pericol pentru sanatate, relateaza Unica.ro Chiar daca pare banal, daca faci in mod diferit activitatile cotidiene vei avea pe termen lung o memorie mai buna. Memoreaza in fiecare zi ceva. In drum spre munca, cand stai la semafor incearca sa te uiti atent in jur si la urmatorul semafor sa incerci sa iti amintesti ceva din ce ai vazut mai devreme. Fie ca e culoarea masinii din stanga sau dreapta, un numar de inmatriculare, orice detaliu mic la care de obicei nu acorzi atentie, potrivit Click! De exemplu, privitul la televizor. Cand stai asezat cu orele, cresc riscurile de infarct si accident cerebral, chiar daca faci sport constant! Ridica-te si plimba-te la fiecare sfert de ora. Sforaitul poate fi un indiciu al sindromului de apnee in somn, care este legat de hipertensiune, aritmie, accident cerebral sau stop cardiac. Solicita medicului un screening pentru sindromul de apnee obstructiva, exista tratamente cu ajutorul carora veti putea sa dormiti mai bine. Abuzati de fructe si legume. Oamenii care mananca zilnic peste 5 prezinta un risc mai mic sa dezvolte boli de inima sau accident vascular fata de cei care mananca doar unul pe zi, anunta Doctorul Zilei Vinul rosu e bun pentru sanatate doar daca e baut cu moderatie. American Heart Association recomanda un pahar de vin pentru femei si maximum doua pentru barbati intr-o zi. Vinul ar trebui sa fie curat, sa fie preparat prin mijloace traditionale si sa nu contina aditivi. Contine atioxidanti. Un pahar de vin rosu dupa o zi obositoare de munca poate fi un mod de a scapa de stres. Vinul rosu are un continut crescut in antioxidanti, inclusiv reseveratrol, cunoscut pentru calitatile sale anticancerigene si de stimularea sistemului imunitar, scrie Libertatea pentru femei