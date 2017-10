​Utile: Obisnuiesti sa pisezi sau sa rupi medicamentele ca sa fie mai usor de inghitit? Iata la ce risc major te expui; Consumul moderat de alcool al parintilor creste riscul de anxietate in randul copiilor; Ce contine salata ideala pentru o inima sanatoasa?

Medicamentele ar trebui sa trateze anumite afectiuni, insa daca nu ne luati corect pot avea efecte neasteptate. Un nou studiu realizat de Lloyds Pharmacy a scos la iveala ca 46% dintre oameni nu folosesc corect medicamentele. "Aproximativ 10% dintre cei care se interneaza la spital, sunt persoane care nu au folosit medicamentele adecvat. Daca procedam corect, ne ferim de o multime de probleme", spune Sultan Dajani, de la Royal Pharmaceutical Society. Iata cele mai frecvente greseli pe care le facem atunci cand vine vorba de medicamente: Forma anumitor medicamente nu este un factor lipsit de importanta, iar pisarea acestora prin zdrobire mecanica este contraindicata, este concluzia unui studiu publicat in revista franceza "Revue de Medicine Interne". Specialistii spun ca acest obicei reduce eficienta medicamentelor sau potenteaza efectul. "O parte dintre antibiotice si medicamente antiinflamatoare trebuie administrate fara sa fie sparte sau zdrobite. Aceste medicamente actioneaza in organism pe baza unui principiu: substanta activa se elibereaza incet, iar organismul o asimileaza lent. Aceste medicamente au o actiune pe termen lung. Atunci cand le zdrobim riscam ca organismul sa primeasca o doza mult prea mare intr-un timp scurt. Astfel, apare risul intoxicatiilor", spune farmacistul Sunil Kochhar, potrivit Doctorul Zilei Toate procesele chimice care au loc constant in organismul tau sunt descrise ca fiind o reactie a metabolismului uman. Tot ce se petrece in interiorul corpului uman de la respiratie pana la digestie, are nevoie de nivel de energie pentru realizarea preceslor metabolice masurate in caloriile arse. Practic, in functie de cate calorii reusim sa ardem in fiecare zi putem trage concluzia despre cat de activ este metabolismul nostru. Sigur ai observat si nu doar o data persoane in jurul tau care pot manca oricat si orice si nu se vede nimic la cantar. Si asta din cauza ca se bucura de un metabolism foarte rapid ce se bucura de arderi calorice intense. Acum poti sa iti accelerezi si tu metabolismul astfel incat sa te bucuri de un stil de viata mult mai sanatos, iata cum: Prima masa a zilei este extrem de importanta si ai nevoie de un aport nutritional bun care sa iti accelereze metabolismul si sa iti furnizeze energia necesara peste zi. Nu te axa pe cantitatea consumata la micul dejun ci mai degraba pe calitatea produselor si pe valoarea lor nutritionala, tine cont de faptul ca asa cum iti incepi ziua, iti vro fi si rezultatele. Alege la micul dejun sa consumi alimente bogate in proteine si aici ne referim la carne, oua, lactate. Poti sa iti incepi ziua cu o cana de ceai verde, servita la micul dejun in locul cafelei pentru a intensifica activitatea meabolica, urmand ca imediat ce ai ajuns la birou sa iti servesti cafeaua de preferat fara zahar si alte topping-uri, relateaza Click Sanatate De ce racim mai cu seama in perioadele reci si ploioase din an? Toamna este asociata in constiinta populara cu sezonul racelilor. Acum, in incercarea de a afla daca aerul rece si frigul sunt factori care influenteaza felul in care racim, un nou studiu realizat de specialisti de la Universitatea de Medicina din Yale pare sa reevalueze ideea racelilor in sezonul rece. "Studiul pleaca de la ipoteza ca la nivelul epiteliului cailor respiratorii (strat de celule ce acopera caile aeriene in portiunea lor interna, avand astfel contact direct cu aerul ambiant prin respiratie) dupa expunerea la aer rece ambiant apare o scadere a rapiditatii si intensitatii raspunsului de aparare al acestor celule fata de virusul racelii comune denumit Rhinovirus. Chiar si cand scaderea de temeperatura la nivelul cailor respiratorii este de cateva grade- de la 37 grade C la 33 grade C. Plecand de la faptul cunoscut de catre cercetatori, ca rinovirusul se multiplica mai bine la temperaturi mai reci, acestia au incercat sa afle motivul pentru care replicarea virusului se face mai bine la temperaturi scazute.", explica specialistii Omnia Medical Center. Studiile au fost efectuate folosind celule epiteliale din caile aeriene ale soarecilor. Cu scopul de a se afla motivul pentru care replicarea rhinovirusului este mai intensa la temperaturi scazute. Asadar, de ce racim? S-a constatat ca, prin expunerea la temperaturi mai scazute decat cele de 37 grade C, apare la nivelul celulelor epiteliale o intarziere in recunoasterea particulei virale, scrie Libertatea pentru femei Jumatate dintre parinti au aparut macar o data in stare de ebrietate in fata celor mici, potrivit The Institute of Alcohol Studies. Cercetatorii arata ca consumul moderat de alcool in preajma copiilor ii face pe acestia sa se simta nelinistiti, inducandu-le sentimentul de anxietate si afectandu-le orarul de somn. Studiul a relevat, de asemenea, ca acei copii care isi vad parintii consumand alcool nu ii vor privi pe acestia ca pe niste modele in viata. Aceste descoperiri au dat nastere temerilor ca parintii i-ar putea determina pe copiii lor sa inceapa sa consume alcool, daca se lauda cu mahmureliile lor, fara sa prezinte consecintele fizice si psihologice pe care le are betia, anunta CSID O afectiune tot mai des intalnita in ziua de astazi, tensiunea arteriala ridicata, ce poate provoca aparitia anumitor probleme cardiace, poate fi tinuta in frau si cu ajutorul alimentatiei. De ceva vreme specialistii recomanda consumul zilnic de legume si fructe si o hidratare corespunzatoare indiferent de anotimp. Si asta deoarece hrana vie este plina de nutrimenti, vitamine, minerale si antioxidanti de care organismul tau are nevoie. Pentru sanatatea sistemului cardiovascular este important sa consumi alimente cu un continut ridicat de potasiu, apa si magneziu, astfel ca aceste componente regasindu-se din plin in castraveti, poti sa ii consumi cu cea mai mare incredere. Cea mai buna combinatie pe care o poti face este sa combini castravetele cu usturoiul. Da, nu este tocmai o combinatie des intalnita, insa calitatile sale nutritionale sunt extraordinare mai ales daca te afli deja in grupul persoanelor afectate de hipertensiuena arteriala, noteaza Click Sanatate