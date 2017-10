Utile: Ce simti in timpului unui infarct; Exercitii pentru maini si degete pe care toti cei care lucreaza la calculator trebuie sa le faca; Asa previi cancerul la san

Cancerul de san ramane amenintarea numarul unu pentru sanatatea femeilor din intreaga lume, cu peste un milion si jumatate de cazuri diagnosticate anual. La ora actuala, una din 8 femei aparent sanatoase este diagnosticata cu cancer mamar. Mergi regulat la control. Femeile intre 20 si 40 de ani trebuie sa efectueze un control clinic si ecografic anual, iar cele cu varsta intre 40 si 50 de ani, o ecografie o data pe an si o mamografie o data la doi ani. Femeile cu antecedente de cancer la san in familie e bine sa faca un control si o ecografie mamara o data la sase luni si o consultatie genetica pentru calcularea riscului de cancer mamar, plus efectuarea testelor genetice specifice. Poti sa te autoexaminezi acasa. Dupa 20 de ani, e recomandat sa-ti palpezi sanii lunar, acasa. Aceasta autoexaminare trebuie sa se faca la o saptamana dupa aparitia ciclului. Urmareste orice modificare aparuta: forma mamelonului, vreun nodul, schimbari ale aspectului pielii, informeaza Click! Daca stiti care sunt semnele care tradeaza un infarct, sansele sa ramaneti in viata cresc considerabil. Medicii detaliaza sapte manifestari la care sa fiti atenti: 1. Amortirea bratelor sau a picioarelor. Desi acest simptom este adeasea cauzat de lezarea unui nerv sau de artrita, amortirea membrelor poate fi si un semn al infarctului. 2. Greata. Starile de greata care vor culmina cu voma si paloarea sunt alte semnale de alarma. De obicei, aceste stari sugereaza o tulburare digestiva, dar pot prevesti si un atac de cord. Daca aceste stari sunt insotite si de o durere puternica in piept trebuie sa apelati cat mai repede la medic. Mai mult pe Doctorul Zilei Utilizarea cu precadere a degetelor si miscarile repetitive sunt principala cauza a bolilor degenerative din zona mainii. De aceea, este important sa faci zinlic exercitii pentru maini si degete pentru a preveni afectiunile lor. Poti sa le faci in pauzele de munca, daca lucrezi la birou. 1. Strange pumnul. Strange pumnul si, apoi, desfa din nou incet degetele. Repeta exercitiul de 10 ori cu fiecare mana. Acest exercitiu te va ajuta sa scapi de incordare si amorteala. Integral pe Libertatea pentru femei Mananci sanatos si faci miscare, dar te balonezi dupa fiecare masa? Balonarea este un simptom comun al sindromului colonului iritabil. Se estimeaza ca in tarile occidentale, una din zece persoane sufera de sindromul colonului iritabil, oameni tineri, pana in 50 de ani, in special femei. Potrivit Institutului National American de Sanatate, diagnosticul de sindrom al colonului iritabil este pus in cazul in care disconfortul abdominal apare de cel putin trei ori pe luna, fara nicio justificare. In plus, acest sindrom nu reprezinta o boala in sine, ci o suma neplaceri abdominale, ceea ce il face sa fie o afectiune sub-diagnosticata, scrie Doctorul Zilei 1. Cataplasme din frunze de varza. Frunzele de varza pot fi folosite pentru a atenua durerile si a reduce inflamatia. Incalzeste in apa fierbinte frunzele cele mai verzi, de la care ai scos inainte nervurile, apoi le storci si le intinzi cu un facalet. Pune cateva frunze pe vanataie si leaga-le cu un bandaj, schimband cataplasma la cateva ore. De asemenea, poti sa zdrobesti frunzele de varza fara nervuri cu sticla, le pui pe vanataie si le legi cu un bandaj ca sa nu cada. Se pot lasa toata noaptea. 2. Comprese cu cartofi. Fierbe un cartof cu tot cu coaja, curata-l si amesteca-l cu doua lingurite de miere si un pic de apa. Aplica compozitia pe vanataie si las-o sa actioneze pentru cateva ore. Citeste mai mult pe Click! Sanatate Ouale de gaina sunt cele mai consumate, insa nu trebuie sa uitam ca exista si alte tipuri la fel de gustoase si de benefice pentru sanatate. Poate sunt mai greu de achizitionat sau mai scumpe, insa din cand in cand putem face o schimbare si, la micul dejun, sa ne delectam cu un ou de rata, de curcan si de ce nu de strut. 1. Oul de rata. Ouale de rata sunt adevarate delicatese, fiind de obicei consumate alaturi de trufe sau de sparanghel. Pot fi gatite si simplu, cu putina smantana si paine prajita sau se pot fierbe tare. Sunt echivalentul a doua oua de gaina. Totusi, trebuie sa tineti cont de faptul ca au un continut mai mare de grasime si au de trei ori mai mult colesterol. 2. Oul de gasca. La fel ca ouale de rata, si cele de gasca sunt foarte bogate in grasimi. Acesta este motivul pentru care sunt cel mai des folosite in retete de prajituri, scrie descopera.ro