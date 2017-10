Utile: Peste 1,3 milioane de persoane au semnat o petitie impotriva utilizarii glifosatului; Savantii au dezvoltat o metoda inedita prin care pot edita gene in creierul uman; De ce te dor dintii. Cele mai intalnite cinci cauze

. In cercetarea neurologica era necesara editarea cu precizie, ceea ce pana acum a fost imposibil. Multumita cercetatorilor de la Max Planck Florida Institute for Neuroscience (MPFI), se poate edita genomul neuronilor maturi, scrie Futurism . Noua tehnica este bazata pe CRISPR Cas9 , tehnologia care recent a revolutionat genetica.Noua tehnica a fost denumita "vSLENDR" si permite neuronilor sa foloseasca un mecanism de reparare numit HDR (homology directed repair) alaturi de AAV (adeno-associated virus), care este nontoxic, potrivit descopera.ro Dimineata digestia e mai rapida, stomacul fiind gol, si corpul foloseste enzime diferite pentru a digera fructele. Totodata, dimineata corpul are o mai mare capacitate de a absorbi vitaminele, fibrele si carbohidratii de care are nevoie ca sa fie sanatos. E important ca fructele sa fie consumate singure si nu combinate cu alte alimente, pentru ca stomacul va absorbi mai usor nutrientii. Nu le manca imediat dupa masa sau inainte de somn, potrivit Click Organizatia non-guvernamentala ecologista Greenpeace a facut sa devina auzite, luni, la Bruxelles, in cadrul unei intrevederi cu doi comisari europeni, vocile celor peste 1,3 milioane de semnatari ai unei petitii prin care se solicita interzicerea glifosatului, un erbicid utilizat pe scara larga, acuzat de unele parti implicate ca ar avea efect cancerigen, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cancerul de colon poate fi tratat, cu conditia sa fie diagnosticat la timp. Persoanele la care se descopera in stadiu incipient au mai multe sanse de vindecare. Printre cele mai importante simptome pe care ar trebui sa le iei in seama, se numara: Hemoragia rectala - aceasta este un semn clar al faptului ca este posibil sa ai cancer de colon; Anemia prin carenta de fier - pierderea de fier din organism este cauzata de sangerarile anale, asa ca o vizita la medic ti-ar putea spune daca nivelul de fier este unul bun, scrie Diva Hair O dieta proasta este cel de-al doilea factor de mare risc care produce moartea, imediat dupa fumat. O dieta proasta inseamna ca nu consumi suficiente cereale integrale, fructe, nuci, seminte sau peste. Nu este niciun secret ca semintele integrale sunt extrem de bune pentru sanatatea inimii, lucru important, tinand cont ca boala cardiaca ucide mai multi barbati in fiecare an, decat toate tipurile de cancer combinate, potrivit Playtech Durerea de dinti este descrisa de multi drept cea mai rea dintre toate: puternica si insuportabila. Cauzata de cele mai multe ori de afectiuni ale cavitatii bucale, durerea se intensifica din ce in ce mai tare in sezonul rece. "Problemele orale pot avea ca simptom durerea de dinti, cu intensitati diferite, in functie de stadiul de agravare. Cele mai puternice dureri sunt cele create de disfunctii ale danturii si gingii, urmate de cele de la nivelul sinusurilor, frecvente in special in sezonul rece", ne-a spus dr. Andra Custura, medic stomatolog, potrivit doctorulzilei.ro