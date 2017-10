Utile: O femeie a slabit 100 de kilograme fara dieta. Afla secretul ei; 11 Simptome ale cancerului pe care oamenii le neglijeaza; Ce spune forma fetei despre sanatatea ta

11 Simptome ale cancerului pe care oamenii le neglijeaza. Boala apare pe nesimtite, ascunsa in spatele unor simptome banale, dar care nu trec cu pastile. De la o simpla banuiala se poate ajunge la un diagnostic crunt. 1. Pierderi in greutate aparent fara motiv. 2. Balonarea care persista mai mult de cateva saptamani. 3. Schimbari ale sanilor. 4. Sangerari spontane, intre menstre.5. Modificari ale pielii. 6. Urinarea cu sange. Articolul integral pe

Ce se intampla daca renunti la paine. Multi ocolesc painea cand sunt la dieta de slabit. Cu toate acestea, este unul din alimentele de baza, fiind indispensabila in alimentatia zilnica, datorita proprietatilor nutritive cat si continutului in substante care dau energie. Iti lipseste pofta de mancare. Daca renunti la paine ai mai putine pofte. Carbohidratii rafinati sunt faimosi pentru faptul ca duc la cresterea necontrolata a cantitatii de zahar din sange pentru ca apoi aceasta sa scada brusc si dramatic. Acest carusel activeaza centrii dependentei din creier, ducand la aparitia... poftelor. Semintele integrale, bogate in fibre previn aceasta situatie. Ai mai putina energie. Semintele integrale reprezinta o sursa minunata de fier, magneziu si vitamina B, toate esentiale pentru mentinerea unui nivel optim de energie in organism. Lipsa acestor vitamine, inclusiv a magneziului, duce la incetinirea activitatii celulelor. Mai mult pe Click! Sanatate





Ce spune forma fetei despre sanatatea ta. Forma bine definita a obrazului si proeminenta maxilarului inseamna ca oasele fetei sunt bine dezvoltate, proces strans legat de cantitatea de calciu pe care o oferi organismului. In caz ca nu stiai, aceste oase detin multe dintre structurile esentiale care sustin caile respiratorii, cum ar fi sinusurile nazale, bolta palatina, limba si gatul. Cand aceste oase sunt subdezvoltate, problemele legate de caile respiratorii, cum ar fi respiratia neplacuta si apneea in timpul somnului, pot genera numeroase frustrari si pot conduce la probleme cronice de sanatate, cum ar fi astmul.Lipsa structurilor pronuntate ale fetei, maxilarele slabe si pometii cazuti pot afecta serios si dintii. In schimb, persoanele cu oase faciale bine conturate au dantura mai frumoasa si mai rezistenta. Citeste mai mult pe

Sortimentul de branza care poate functiona ca antibiotic natural. Branzeturile elvetiene sunt cele care au cele mai multe beneficii pentru sanatate potrivit oamenilor de stiinta. Potrivit studiului, sortimentele de branza provenite din Elvetia au proprietati unice, care le fac nu doar extrem de gustoase, ci si potrivite pentru o dieta sanatoasa. In compozitia ei intra o bacterie cu rol de antibiotic, propionibacterium freudenreichii, care nu se mai poate gasi nicaieri in lume. In urma cercetarilor, coreenii au ajuns la concluzia ca prin introducerea in dieta zilnica a branzeturilor produse in Elvetia ne intarim sistemul imunitar si scadem nivelul inflamatiilor, anunta

Alimente care elimina nicotina din organism. 1. Broccoli mentine metabolismul - broccoli contine foarte multa vitamina B si C care sunt responsabile pentru reglarea mai multor procese ale organismului. Lipsa vitaminelor poate arata o disfunctie a corpului. 2. Spanacul elimina nicotina - spanacul contine acid folic si vitamina B9, care sunt cunoscute pentru faptul ca ajuta la eliminarea nicotinei din corp. Acidul folic este esential pentru combaterea simptomelor de sevraj in cazul dependentei de nicotina, jucand un rol foarte important pentru sanatatea mentala si emotionala. 3. Morcovul reface celulele nervoase - morcovul contine vitamina A, care reface celulele nervoase. Nivelul de vitamina K imbunatateste starea organismului, informeaza

O femeie a slabit 100 de kilograme fara dieta. Afla secretul ei! Aflandu-se intr-o zi langa o sala aproape de casa, Cynthia se uita pe fereastra la toate persoanele care se distrau de minune dansand zumba. Atunci si-a dat seama ca trebuie sa se mentina in forma si sa fie sanatoasa pentru fiul ei, dar si pentru ea. De atunci, Cynthia a pierdut 100 de kilograme, iar acum ia lectii de zumba de 12 ori pe saptamana. In acest moment, incearca sa isi convinga si sotul si familia sa adopte stilul sau de viata sanatos. "Cand merg acum la restaurant, nu imi mai fac griji ca nu incap pe scaun. Imi place sa fac poze si ma simt minunat atunci cand ma uit in oglinda", recunoaste Cynthia, scrie DivaHair