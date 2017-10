Utile: Branzeturi care te protejeaza de bolile de ficat; 12 alimente care ne aduc zambetul pe buze; Ce este Maca si de ce este bine sa o consumi zilnic

Specialistii de la Universitatea din Coreea de Sud sustin faptul ca anumite sortimente de branza care provin din Elvetia nu doar ca sunt foarte gustoase dar sunt si extrem de sanatoase si nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia ta. In aceste sortimente se regaseste o bacterie cu rol de antibiotic, care nu se mai gasestei nicaieri in lume, scrie Click Sanatate Somonul. Oamenii care mananca de 2, 3 ori pe saptamana alimente bogate in Omega-3 au cele mai slabe sanse sa sufere vreodata de depresie. Cafeaua/Ceaiul verde. A fost dovedit ca femeile care consuma cafea sufera rar de depresie. Ceaiul verde are un efect calmant asupra creierului si imbunatateste concentrarea, potrivit doctorulzilei.ro . Pulberea preparata din radacina zdrobita de Maca si deshidratata contine aproximativ 20 de aminoacizi, dintre care 7 aminoacizi esentiali. Indiferent daca esti un atlet, traiesti intr-un climat extrem sau trebuie sa faci fata stresului vietii moderne, Maca te poate ajuta in multe feluri, avand beneficii multiple la nivelul corpului uman, scrie Libertatea pentru femei Ouale cu coaja inschisa la culoare vin de la gaini obisnuite la fel ca cele cu coaja alba. Rasa din care face parte galinaceea determina culoarea cojii oului. "Culoarea este data de factori genetici", potrivit unei concluzii a Universitatii de Stat din Michigan. Ca o regula generala, culoarea pe care o are lobul urechii gainii poate spune ce culoare vor avea ouale. Cele cu lob alb fac oua albe si cele cu lob rosu, asa cum era de asteptat, oua cu coaja mai inchisa la culoare, potrivit CSID Vedeta sezonuluicare iti aduce un aport de nutrimenti benefici atat siluetei tale cat si sanatatii. Il recomanda mixul de vitamine precum vitamina A, B1, B3, B6, C, E cat si acidul folic, calciul, potasiul, seleniul, fierul manganul si marea cantitate de fibre. Practic, iti ofera tot ce ai nevoie pentru a te hrani si a-ti mentine vitalitatea la cote maxime .Datorita continutului mare de luteina si zeaxantina iti vei feri ochii de bolile grave cu care te poti confrunta de a lungul timpului, scrie Click Santate. Cele mai multe vegetale sunt tratate cu ierbicide si pesticide, care pot fi eliminate prin folosirea unor solutii de curatare. APA CU OTET. O metoda traditionala este clatirea cu apa si otet de mere. Umpleti un bol mare de salata cu apa in care turnati otet de mere. Folositi aproximativ o lingura de otet pentru fiecare litru de apa. Lasati legumele sau fructele in apa timp de cinci minute si curatati apoi mizeriile, scrie doctorulzilei.ro.