Utile: 9 lucruri pe care nu le stiai despre autism; Cat magneziu ar trebui sa consume un adult pe zi; Ce alimente nu trebuie sa incalzesti in cuptorul cu microunde

9 lucruri pe care nu le stiai despre autism. Specialistii au observat o crestere a numarului de copii afectati. Unul din 68 de copii se naste autist. Potrivit statisticilor, in ultimii ani a crescut numarul copiilor autisti.1. Baietii sunt mai predispusi catre autism. Tulburarile de spectru autist sunt de 4,5 ori mai intalnite la baieti, decat la fete, iar specialistii au vazut ca nu conteaza rasa sau etnia, oricine poate suferi de autism. 2. Autismul apare inainte de nastere. Expertii nu stiu exact care sunt cauzele precise ale autismlui, dar toti au cazut de acord ca este o combinatie intre factorii genetici si cei de mediu, care sporesc sansele unui fat sa dezvolte autism.Noile studii arata ca persoanele autiste au celule specifice in creier care dezvolta tulburarea chiar inainte de nastere. Integral pe Doctorul Zilei





Ce alimente nu trebuie sa incalzesti in cuptorul cu microunde. Oua in coaja. Sub nicio forma nu trebuie sa incerci sa fierbi un ou la microunde. Pe masura ce oul se va incalzi, presiunea din interior va creste si in cele din urma va exploda. Ardei iute. Capsaicina, substanta care determina iuteala ardeiului iute, se vaporizeaza cand este supusa la temperaturile inalte din cuptorul cu microunde. Ardeiul nu va exploda, dar cu siguranta vaporii rezultati ar trebui evitati pe cat posibil. Cana cu apa. Poate parea normal sa incalzesti la microunde o cana cu apa pentru ceai. Problema este ca se va supraincalzi fara ca apa sa fiarba si atunci cand vei amesteca se poate sparge, potrivit CSID





Spasmofilie: de ce apare si cum o tratezi. Spasmofilia este o afectiune caracterizata prin contractii musculare violente, care apare cel mai adesea intr-un context de anxietate puternica sau ca rezultat al unor atacuri de panica. Este o problema foarte frecventa care afecteaza mai ales femeile tinere, cauza fiind foarte controversata. Criza de spasmofilie apare cel mai adesea dupa o suparare sau intr-o situatie de anxietate dusa la extrem. Uneori, persoana simte ca urmeaza sa aiba o criza si devine imediat agitata. Mainile i se inclesteaza, degetele devin foarte rigide si respiratia se ingreuneaza. In final, intreg corpul devine foarte rigid si contractat. Cele mai comune senzatii care insotesc o criza de spamofilie sunt: bataile rapide ale inimii, lipsa de aer, sentimentul de sufocare sau de oprire brusca a activitatii inimii, informeaza

De ce sunt bune macesele pentru organism. Cum le poti prepara. Macesele sunt o sursa imensa de vitamina C (au un continut mai mare decat o portocala sau o lamaie), fiind un protector major impotriva atacurilor virale ale iernii: gripa, raceala, oboseala. Pe langa vitamina C macesele mai contin vitamina B, PP, provitamina A si saruri minerale. Au proprietati astringente, ceaiul de macese fiind utilizat impotriva diareei. Au si efect diuretic, stimuland aparatul urinar. De fapt macesele sunt fructe false. Adevaratele fructe sunt semintele paroase din interior. De la maces se folosesc: radacina, florile, fructele, noteaza

Cat magneziu ar trebui sa consume un adult pe zi. Magneziul este cu siguranta unul dintre cele mai importante minerale din corpul nostru, acesta fiind folosit de toate organele, in special de inima, muschi si rinichi. Daca suferi din pricina oboselii cronice si a starii de slabiciune, de spasme ale muschilor, s-ar putea sa ai un nivel scazut de Mg in corp. Un adult ar trebui sa consume peste 300 de miligrame de magneziu pe zi, spune medicul nutritionist Florin Ioan Balanica pentru CSID . Se pare ca rolul magneziului in sanatate a fost subestimat pana acum, acest mineral fiind prezent in peste 300 de tipuri de enzime din organism, avand un rol important in procesele de detoxifiere.





Ce spun poftele culinare despre sanatatea ta. Daca observi ca ti se intampla sa poftesti la anumite alimente, sa stii ca acest lucru are o semnificatie pe care organismul tau uneori nu o poate descifra. De multe ori, in spatele lor se ascund deficiente, de aceea este bine sa cunosti semnificatia lor. 1. Carne. Daca poftesti la carne, in special la cea rosie, acest lucru poate indica faptul ca organismul tau duce lipsa de fier, mai ales in perioada ciclului menstrual. 2. Branza. Pofta de branza poate indica lipsa acizilor grasi din dieta ta. De aceea, este recomandat sa consumi mai des peste gras, precum somonul, seminte de in sau nuci, informeaza Click! pentru femei