​Utile: Care sunt cele mai mari temeri masculine; Anxietatea: Cum arata realitatea cand ne gandim la lucrurile pe care vrem sa le facem, dar nu mai putem; Cum sa nu dormi niciodata. Pozitii de somn care iti distrug sanatatea

Un somn odihnitor este crucial pentru sanatatea, corpul si mintea noastra deoarece ne petrecem o treime din viasa dormind. Unui adult i se recomanda 7-8 ore de somn pe noapte, conform Fundatiei Nationale a Somnului, dar pentru multi adulti este mai usor de zis decat de facut.Dificultatea de a adormi variaza de la a manca sau a bea ceva nepotrivit pana la pozitia in care ne odihnim. "80% din populatie o sa se confrunte cu dureri de spate la un moment dat in viata lor si se vor agrava din cauza pozitiei nepotrivite de a dormi", spune Dr. Hooman Melamed, chirurg ortoped. Asta sugereaza ca pozitia corpului atunci cand dormim agraveaza durerile de spate, de gat, de stomac si chiar imbatranirea prematura. Medical Daily listeaza cele mai bune pozitii dar si cele mai nepotrivite pentru un somn odihnitor si un trup sanatos. Dormitul pe burta nu este recomandat deoarece coloana ta se curbeaza accentuat si nu suporta greutatea corpului tau. "Iti forteaza gatul sa fie intr-o pozitie stransa, rotita si isi compromite circulatia sangelui si respiratia", spune Eisenstadt. Aceasta pozitie poate fi recomfortanta la inceput. Dar poate duce la dureri de spate, de gat, riduri si sani lasati. Dormitul in aceasta pozitie nu lasa gatul si umerii sa fie aliniati si din cauza aceasta apar durerile, anunta Doctorul Zilei Exista foarte multe simptome in ceea ce priveste infectiile urinare si pot fi confundate cu o simpla inflamare gingivala. Din pacate, cei mai multi pacienti ignora chiar si cel mai mic simptom si ajung sa se confrunte cu infectii in stadii avansate, care in final duc la pierderea dintilor. Desi simptomele sunt destul de complexe si pot fi confundate, exista unele specifice. De asemenea, daca stii ca ai avut interventii dentare complexe este bine sa ai o igiena dentara corecta si sa-ti monitorizezi sanatatea dentara in permanenta. Daca vrei sa fii sigur ca nu ai o infectie dentara, cel mai bine mergi la o clinica stomatologica din apropiere. Ce simptome sunt specifice infectiilor dentare? Simptomele sunt multe. Unele sunt mai evidente si deranjante, altele sunt putin vizibile, dar unele semne nu au cum sa fie trecute cu vederea, mai ales daca sunt insotite si de alte simptome grave. Spuneam anterior ca pot fi confundate cu simple inflamatii ale gingiei care trec la un moment dat si nu ii sperie pe pacienti sa mearga la dentist, dara iata la ce trebuie sa fii cu bagare de seama: In primul rand, gingia devine rosie si destul de inflamata. La radacina dintelui vei observa o punga de puroi din care iese un lichid galbui fara sa presezi cu limba sau sa o atingi. Incepi sa simti ca ti se ingreuneaza deschiderea gurii cand vorbesti, mananci si bei, dar si cand te speli pe dinti, scrie Unica Teama nu tine cont de varsta, sex sau religie. Si inclusiv barbatii au temeri, destul de diverse, chiar daca ei sunt vazuti ca fiind puternici. Fobia este cunoscuta ca fiind o stare patologica de neliniste si de frica obsedanta, irationala, ce adesea poate fi dusa la extrem. Despre fobie este foarte ciudat faptul ca doar gandindu-te ca este posibil sa te confrunti cu o anumita situatie, se poate declansa. Iar cel mai bun exemplu in aceasta privinta o reprezinta teama de inaltime. Doar la gandul ca trebuie sa urci la o inaltime foarte mare sau sa stai pe acoperisul unui bloc iti poate crea anumite blocaje atat la nivel psihic cat si fizic. Insa cand vine vorba despre fricile barbatilor lista poate continua cu usurinta, iata o parte dintre cele mai des intalnite fobii: Frica de chelie Cunoscuta de specialisti si sub denumirea de phalacrofobia sau peladofobia, aceasta este una dintre cele mai mari temeri ale barbatilor o data cu inaintarea in varsta. Simplul gand ca pot ramane fara podoaba capilara declanseaza o serie de reactii la nivelul subconttientului, cei mai multi punand sub semnul intrebarii anumite aspecte legate de masculinitatea lor. In felul acesta se pot confrunta cu atacuri de panica, de autoizolare, batai neregulate ale inimii, transpiratie excesiva si inclusiv greata, relateaza Click Sanatate Teama te copleseste, frica iti controleaza gandurile, emotiile te sufoca? Daca toate astea fac parte din tabloul pe care il privesti zilnic, poti suferi de anxietate. Frica si nelinistea formeaza in interiorul emotiei fundamentale, denumite anxietate, corpul central. Pe aceasta baza, anxietatea se dezvolta pana in momentul in care controleaza 100% individul. Cum putem identifica anxietatea? Identificarea anxietatii este relativ simpla. "Pornim de la urmatoarea impunere: obligativitatea interpretarii emotionale a tot ceea ce simtim ca este nou in noi si nu neaparat pozitiv. Cand subiectul se gandeste la lucrurile pe care vrea sa le faca, dar nu mai poate, si cand individul pozitioneaza in timp, sub forma inainte si dupa, anumite lucruri ce nu mai este capabil sa le realizeze, atunci putem vorbi de schimbari", precizeaza psihologul Radu Leca pentru CSID.RO . Ce anume se schimba intr-un individ cuprins de anxietate? Sistemul valoric, implicarea emotionala, structura motivatiei, aparitia fricii fara origine, nelinistea. Ca un individ sa poata recunoaste anxietatea, trebuie sa accepte urmatoarele: ceea ce simte ca este acum, ceea ce a fost inainte de frica si ceea ce poate deveni daca accepta starea de anxietate.Durerile de burta nu sunt cauzate, in cele mai multe cazuri, de afectiuni grave. Totusi, afecteaza foarte multe persoane si sunt extrem de neplacute. Afla cum calmezi durerea de burta prin metode naturale. Durerea de burta poate fi cauzata de numeroase probleme de sanatate. In cele mai multe cazuri, poate fi vorba de o indigestie, balonare, infectie, inflamatie, obstructie sau de tulburari gastro-intestinale. De aceea, daca durerile sunt puternice sau apar foarte des, ar fi bine sa mergi la medic pentru a primi un diagnostic si un tratament adecvat. Pentru calmarea durerii, poti folosi cateva metode naturale eficiente. Cresterea aportului de fluide poate sa calmeze durerea de burta cauzata de o pneumonie (poate avea si astfel de simptome) sau de o infectie la rinichi. Ajuta la eliminarea toxinelor din corp, grabind vindecarea. De asemenea, un aport suficient de apa este necesar pentru o digestie buna. Totusi, nu ar fi bine sa bei apa in timpul mesei sau imediat dupa masa, pentru ca ingreuneaza digestia. Poti bea si sucuri de fructe sau legume, ceaiuri din plante (fara continut de teina sau cofeina) neindulcite. Nu bea bauturi cu cofeina sau alcoolice pana nu ti-a trecut durerea de burta, noteaza Libertatea pentru femei