Utile: Adapteaza organismul la ora de iarna; 8 beneficii pe care apa calda le poate avea pentru organismul nostru; Italienii au descoperit pastele care te apara de infarct

Organismul trece printr-o perioada de tranzitie. Iar asta se resimte asupra dispozitiei si starii noastre generale. Cele mai frecvente reactii sunt oboseala accentuata, irascibilitatea, anxietatea, tulburarile de somn, nivelul crescut de stres, lipsa de energie, disconfortul, durerile de cap si chiar dereglarile hormonale. Schimbarea orei mai poate intensifica si problemele celor care sufera de depresie si boli cardiace. Toate aceste modificari in ritmul biologic necesita o perioada de timp de adaptare. Iar pentru a depasi aceste stari, nutritionistii recomanda odihna si o alimentatie bogata in fructe si legume, cu un aport ridicat de elemente nutritive. Fructele oleaginoase ne adapteaza organismul la schimbarile de mediu. Si asigura un nivel crescut de energie. Contin uleiuri si grasimi sanatoase si au un aport nutritiv extraordinar. Sunt alimente ideale in aceasta perioada a anului, scrie Libertatea pentru femei 1. Ajuta digestia. Apa calda este modalitatea prin care ne putem imbunatati sanatatea. Atunci cand o persoana nu bea suficienta apa, intestinul subtire absoarbe cea mai mare parte a apei din alimente. Acest lucru cauzeaza deshidratarea si face ca digestia sa devina tot mai deficila. Deshidratarea cronica poate provoca constipatie. Aceasta poate face ca miscarile intestinului sa devina tot mai dureroase si asa pot aparea alte probleme, cum ar fi hemoroizii si balonarea. Consumul de apa calda poate ajuta la ruperea alimentelor mai repede decat o licoare rece sau calda. De asemenea, reduce riscul de constipatie prin sustinerea miscarilor intestinale regulate. 2. Imbunatateste circulatia. Apa calda este un si un veritabil vasodilatator, ceea ce inseamna ca larseste vasele de sange si imbunatateste circulatia. Acest lucru poate face ca muschii sa se relaxeze, iar durerea sa dispara. Articoul integral pe CSID Hiperaciditatea gastrica. Pe langa faptul ca este un fruct delicios, grepfrutul poate fi folosit pentru a trata multe afectiuni, care nu necesita consultul unei medic. Pentru a preveni infectarea taieturilor si zgarieturilor, aplica suc de grepfrut. Acesta are proprietati antibiotice, prevenind aparitia infectiilor. Fata de alte produse antibacteriene sucul de grepfrut nu deterioreaza pielea. Totodata, mananca cel putin un grapefrut pe zi pentru a reduce cantitatea de acid pe care organismul o produce. In felul acesta, arsurile de stomac nu te vor mai deranja. Daca suferi de diaree si de inflamarea intestinului, apeleaza cu incredere la grepfrut. In tarile in curs de dezvoltare, fructul este adesea folosit pentru protejarea oamenilor de dizenterie, tifos si alte probleme care pot rezulta din consumul de apa murdara sau de alimente stricate. Citeste mai mult pe Click! Sanatate O echipa de cercetatori din Italia vine cu o veste buna: inima are de castigat daca din cand in cand strecuram cate o portie de paste intr-o dieta echilibrata. Nu va grabiti sa cautati retete de paste, pentru ca nu toate au aceasta proprietate! Pentru a beneficia de efectele bune asupra inimii trebuie sa alegeti paste preparate dintr-un amestec de grau dur si faina integrala de orz. Aceasta din urma contine beta-glucan, o fibra care previne atacurile cardiace si ajuta la pastrarea sanatatii sistemului cardio-vascular. Beta-glucanul stimuleaza aparitia unor noi vase de sange, care sunt o forma naturala de by-pass in eventualitatea unui infarct, anunta CSID Analizele biochimice complexe au dovedit ca in pulpa bobului de strugure, dar mai ales in coaja si in seminte, se gasesc aproape toate vitaminele, in cantitati mai mari fiind vitamina C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, vitaminele D, K, E si F. Totodata, din bobul de strugure nu lipsesc cloruri, fosfati, ioduri de sodiu, potasiu, calciu, magneziu, cupru, zinc, fier si seleniu, alaturi de aminoacizi, quercitine, acid malic, tartic si coenzima Q10. De asemenea, are un continut bogat in apa (81%), datorita caruia strugurii participa considerabil la mentinerea unei bune hidratari a corpului si implicit a pielii. Pentru a avea efectele terapeutice scontate, strugurii trebuie consumati cu tot cu coaja, care, din punct de vedere medicinal, reprezinta cea mai activa parte a strugurilor. In ea, se gasesc taninurile, substante cu efecte astringent, cicatrizante si antiseptic asupra pielii. Samburii si coaja strugurilor (mai ales cei rosii) contin resveratrol, quercitina si pterostilben, antioxidanti, conform Doctorul Zilei 1. Branza tofu. Are putine calorii, dar cantitati mari de proteine, calciu, fier si magneziu. Doar 100 g de branza contin 200 mg de calciu. Pe langa asta, vine cu un aport de proteine, fier, magneziu, potasiu, acizi grasi Omega-3 si 6, vitamine din grupul B, vitaminele A, C, D, E etc. 2. Semintele de chia. Stiai ca patru linguri de seminte asigura mai mult calciu decat trei cesti de lapte, mai mult magneziu decat 10 tulpini de broccoli si mai mult fier decat o cana si jumatate de fasole rosie? Ai toate motivele sa introduci in alimentatie semintele de chia. Le poti adauga la salate, sau poti prepara din ele budinci cu fructe si lapte vegetal. Mai mult pe Click!