Utile: Cum ne influenteaza trecerea la ora de iarna creierul şi procesele interne ale corpului; De ce e important sa-ti cunosti grupa sanguina; Alimente ideale pentru un somn odihnitor

Anumite alimente pot fi clasificate ca "inductori de somn", in timp ce exista alte produse care pot fi clasificate in categoria "alungatori de somn". Cerealele integrale in combinatie cu laptele sunt o sursa excelenta de calciu si carbohidrati. Aceste substante nutritive induc starea de somnolenta fara a provoca balonare sau senzatie de prea plin. Migdalele contin triptofan si magneziu, doua substante nutritive care reduc stresul si imbunatatesc functia musculara. In plus, sunt eficiente pentru mentinerea sanatatii inimii, dar si pentru inducerea starii de somnolenta, scrie Click! pentru femei Fiecare om este diferit si special in felul sau, la fel si grupa sangvina. Cunoasterea acesteia joaca un rol extrem de important mai ales daca ai probleme digestive sau vrei sa scapi de un surplus de kilograme. Specialistii sustin ca detinatorii grupei 1 cunoscuta si sub denumirea de donator universal au nevoie sa consume cat mai multe proteine, in special peste. A doua grupa, A, este total opusul primei, acestia avand recomandarea de a evita consumul excesiv de carne, in timp ce grupa 3, B, are indicatia de a evita carnea de pui in favoarea carnii de vita. Si nu in ultimul rand, a patra grupa, AB, are liber la fructe de mare din plin si orice fel de carne slaba, ne informeaza Adevarul. Fumatul reduce nivelul de vitamina A, C si E, care protejeaza plamanii si organismul de infectii si boli cronice. Cand o tigara este aprinsa, ea elimina aproximativ 5000 de chimicale. Pentru a elimina nicotina din organism, bea cat mai multa apa. Fiind hidratat ajuti organismul sa alunge toate toxinele, inclusiv nicotina. Mananca cat mai multe legume si fructe. Astfel, vinetele, fasolele, castravetii, telina cresc procesul de eliminare a toxinelor. La femeile fumatoare, riscul de a face cancer este cu 25% mai ridicat decat la barbati, nivelul de estrogen scade, ceea ce duce la cresterea pilozitatii, iar fumatul in timpul sarcinii poate avea consecinte grave asupra fatului, potrivit Click! Sanatate Arhicunoscuta formula, cinci mese pe zi, cina pana in ora 20, si micul dejun obligatoriu, poate face, de multe ori, miracole. In primul rand, ziua trebuie sa inceapa cu micul dejun, intrucat aportul nutritional din prima jumatate a zilei va fi cel ce va sustine energetic o buna parte din efortul nostru fizic si intelectual. Mesele ulterioare din cursul zilei au rolul de a mentine nivelul de energie la un nivel constant si de a ajuta organismul in evitarea acelor variatii negative, pe care le resimtim ca stari de slabiciune si incapacitate de concentrare, potrivit CSID Desi la prima vedere nu pare un lucru important, cercetatorii spun ca intensitatea luminii influenteaza puternic mecanismele organismului. Lumina este detectata de celule speciale in retina, aceasta informatie fiind transmisa la ceasul corpului intern, care regleaza procesele interne ale corpului. O explozie puternica in secretia de cortizol are loc in primele 30 de minute dupa trezire. Aceasta se numeste raspunsul trezirii cortizolului (CAR), nivelul sau fiind mai mare atunci cand ne trezim si in camera este lumina, lucru care promoveaza o mai buna functionare a creierului. Trezirea in diminetile de iarna cu ajutorul unei lumini artificiale a reusit sa restabileasca cantitatea de cortizol, ceea ce atrage o mai buna capacitate cognitiva si de functionare a creierului - mai ales in ceea ce priveste stabilirea unor obiective, planificarea si luarea unor decizii, scrie Adevarul.