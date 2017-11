Utile: La ce complicatii poate duce o raceala netratata; 8 afectiuni dermatologice care ii pot afecta pe barbati; La ce pericole te expune statul la calculator

La ce complicatii poate duce o raceala netratata. Cand tusea cu expectoratii sau nu persista, chiar si dupa ce crezi ca ti-a trecut raceala, si mai e si insotita de febra, junghiuri in regiunea coastelor, se poate suspecta o pneumonie. Este vorba despre o infectie a plamanilor greu de tratat, care necesita in multe cazuri spitalizare. Numai ca, daca incercam sa scapam de ea cu tratamente "dupa ureche", in timp, afecteaza rinichii si inima, putand duce chiar la deces. Anexita este o inflamatie a ovarelor si trompelor uterine. Apare, de obicei, dupa petrecerea unui timp indelungat in frig, concomitent sau nu cu o raceala clasica. Studiile arata ca 4 din 5 femei sufera din cauza ei. Netratata corespunzator duce la dereglari menstruale si chiar la imposibilitatea de a mai da nastere, relateaza

10 alimente de evitat pe stomacul gol. 1.Cafeaua. Desi face parte din ritualul de dimineata si este o sursa de antioxidanti si cafeina, cafeaua are un pH acid, putand agrava simptomatologia gastritei de reflux. Totodata, aciditatea interna creste riscul dezvoltarii celulelor pretumorale. 2.Citricele. Recomand evitarea consumului de citrice pe stomacul gol, deaorece au un efect iritant pe mucoasa esofagiana. Trebuie sa ne intre in reflex si sa incepem dimineta cu un pahar cu apa cu lamaie, singura din categoria citricelor care in contact cu sucul gastric scade aciditatea. 3.Foietajele. In ciuda aspectului imbietor si al gustului placut, e de evitat consmul de croissante sau alte foietaje la micul dejun, deoarece drojdia din continut este iritanta pe mucoasa gastrica si are totodata potential gazogen( poate provoca flatulenta). 4.Rosiile. Rosiile au in compozitie un nivel ridicat de acid tanic, care creste aciditatea, riscul dezvoltarii unui ulcer gastric si alte patologii digestive, informeaza CSID





Cum previi uscarea pielii din jurul nasului dupa raceala. Catifeleaza pielea constant. Nu lasa ca tegumentul din jurul nasului sa se usuce si sa se inroseasca si abia apoi sa folosesti o crema hidratanta. Recomandat este sa aplici o astfel de crema imediat ce boala si-a facut simtita prezenta, pentru a preveni iritarea si uscarea pielii. Nu folosi servetele aspre. Foloseste servetele blande pentru a sterge nasul. Reusesti astfel sa previi iritarea si uscarea pielii din jurul nasului. Nu aplica machiaj. In perioada in care esti racita si iti sufli nasul de mai multe ori pe zi, este mai bine sa nu aplici pe fata machiaj. Pielea este deja iritata, iar machiajul contine ingrediente care ar putea provoca mai mult rau decat bine. Mai mult pe Click! pentru femei





Nici nu ai idee ce contine dovleacul si ce se intampla cu organismul tau cand il consumi. Sarac in calorii, dar bogat in vitamine, dovleacul poate fi consumat crud, fiert, copt, in placinte, tarte, shake-uri, salate, supe si mancaruri. Pulpa contine: alfa si beta-caroten, luteina, vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, T, K, calciu, sodiu, magneziu, fosfor, seleniu, mangan, fier si zinc. Pe langa acestea, mai gasim carbohidrati, grasimi, acizi grasi esentiali omega-3 si omega-6 (acid linoleic), fibre, fitonutrienti, folati ti zeaxantina. Nici seminete nu-s mai prejos, in compozitia lor putand fi gasite: protide, lecitina, ulei, acizi grasi mono-nesaturati, aminoacizi, proteine, minerale, rezine si enzime. Citeste mai mult pe

La ce pericole te expune statul la calculator. Statul foarte mult la calculator poate avea efecte negative asupra sanatatii coloanei tale vertebrale, in special asupra zonei cervicale. Durerile cervicale se pot adesea extinde spre brat sau mana, putand fi resimtita chiar senzatia de amortire datorita compresiei unui nerv. In cazul herniei de disc la nivel cervical miscarile gatului devin extrem de dureroase, datorita musculaturii contractate in permanenta, astfel facandu-si simtita prezenta rigiditate musculara, denumita in termeni medicali spasm muscular. Contracturara musculaturii contribuie la intensificarea durerilor resimtite mai ales la nivel cervical, in aceasta faza fiind recomandate masajele terapeutice, folosirea unguentelor cu efect analgezic si antiinflamator, exercitiile de kinetoterapie si relaxare musculara, potrivit

8 afectiuni dermatologice care ii pot afecta pe barbati. Barbatii cu pielea sensibila pot simti un disconfort (senzatii de arsura, de usturime) cand folosesc produse pentru un ten normal, pentru ca necesita produse speciale pentru tipul lor de ten, sensibil, predispus la iritatii. Tenul uscat, cu scuame, se poate insoti de prurit (mancarimi) sau de senzatii dureroase. Persoanele cu tenul gras au fata lucioasa si sunt predispuse la acnee si dermatita seboreica. Tenul mixt este gras in zona T (frunte, nas si barbie) si uscat in celelalte zone. Daca aveti piele grasa, predispusa la acnee, cautati produse de curatare si hidratante non-comedogenice, care nu va vor infunda porii. Daca aveti piele sensibila, utilizati produse cu o textura lejera, fara parfum sau alcool, deoarece produsele care contin aceste ingrediente pot produce iritatii. Articolul integral pe CSID