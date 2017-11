Utile: Ce sa adaugi in cafea dimineata ca sa arzi calorii toata ziua; 5 obiceiuri care sunt aproape la fel de daunatoare sanatatii ca fumatul; Ce pot face parintii pentru a-si ajuta copilul sa adoarma usor si sa aiba un somn odihnitor

Numeroase studii au demostrat ca fumatul, un viciu cu numeroase consecinte asupra sanatatii, este egalat ca gravitate de alte obiceiuri cotidiene asupra carara nu se trage niciun semnal de alarma. 1. Singuratatea. Scaderea contactelor personale l-au determinat pe fostul chirurg general Vivek Murthy sa catalogheze singuratatea o epidemie la nivel mondial, care ar putea fi letala. 2. Sedentarismul. Sedentarismul creste riscul de aparitie a numeroase tipuri de cancer, reiese dintr-un studiu realizat in 2014. 3. Alimentatia. Numeroase studii au constatat ca zaharul si alimentele procesate cu un continut ridicat de grasimi saturate predispun organismul la probleme de sanatate grave, scrie Adevarul Exista mai multe tipuri de iaurt pe piata, dar unul dintre cele mai populare este iaurtul grecesc. Datorita profilului sau nutritional de exceptie, este foarte indicat pentru sanatate. Citeste despre cateva beneficii pentru sanatate ale iaurtului grecesc. Iaurtul grecesc contine proteine, calciu, probiotice, vitamina B12 si potasiu. De asemenea, contine mai putina lactoza decat alte produse lactate. Unul dintre beneficiile pentru sanatate ale iaurtului grecesc este ca imbunatateste digestia. Aceasta calitate este data de bacteriile probiotice pe care le contine.Pentru a-ti mentine tensiunea arteriala in limite normale, mananca o cana cu iaurt grecesc pe zi. Contine potasiu care ajuta la mentinerea unei tensiuni arteriale sanatoase, relateaza Libertatea pentru femei. Pe langa faptul ca este delicios, sucul de struguri este sursa importanta de foarte multe substante nutritive, precum antioxidanti, vitamine, minerale, potasiu, calciu, si lista poate continua. Daca vrei sa iti intaresti imunitatea si sa stimulezi metabolismul, bea zilnic cate un pahar de suc de struguri. S-a demonstrat ca antioxidantii prezenti in sucul de struguri sunt cheia impotriva multor boli, incepand de la cancer si boli cardiovasculare, mentioneaza Adevarul. . Cafeaua nu este doar o bautura calda si delicioasa pe care o bei dimineata, ci are si nenumarate beneficii asupra sanatatii. Cafeina iti stimuleaza metabolismul dimineata, iar consumul moderat te ajuta sa iti pastrezi sanatatea inimii si te protejeaza de multe boli. Scortisoara este cunoscuta inca din cele mai vechi timpuri pentru proprietatile sale medicinale. Aceasta contine antioxidanti si are proprietati antiinflamatoare, care te ajuta sa lupti impotriva infectiilor si inflamatiilor existente in corp. Da, stim ca mierea este dulce, dar e plina de proprietati benefice! Mierea mai este si o sursa buna de vitamine si poate creste nivelul de colesterol bun din corp, ajutandu-te sa duci o viata mult mai activa si sanatoasa si sa slabesti mai usor, scrie Diva Hair "Cauzele problemelor somnului pot diferi in functie de provocarile etapei de dezvoltare in care se afla copilul in prezent. Cu toate acestea, a stabili o rutina sanatoasa de somn inca de la inceput poate ajuta atat parintele, cat si copilul sa faca fata problemelor legate de somn si chiar poate preveni unele dintre acestea", spune Iulia Molnar, specialist in psihologie. Durata orientativa recomandata de somn este de 14-17 ore pentru nou nascuti, 12-15 ore pentru bebelusi, 10-13 ore pentru prescolari si 8-10 ore pentru adolescenti, relateaza Doctorul Zilei 1. Ai probleme cu glanda tiroida. Glanda tiroida regleaza metabolismul. Daca suferi de hipotiroidie, glanda nu secreta suficienti hormoni, ceea ce duce la scaderea metabolismului. 2. Te confrunti cu dereglari hormonale. Problemele endocrine, precum sindromul ovarului polichistic sau instalarea menopauzei, afecteaza echilibrul hormonal. 3. Nu te odihnesti suficient. Cantitatea si calitatea somnului sunt la fel de importante precum hrana. Studiile arata ca persoanele care nu reusesc sa aiba un somn odihitor au tendinta sa consume alimente bogate in grasimi si zahar, mentioneaza Click! pentru femei.