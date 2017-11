Utile: Cum ii faci pe cei din jur sa te placa: tehnicile dezvaluite de un agent FBI; Cat ai trai daca ai manca doar paine si apa; Ce se intampla in organismul tau atunci cand mananci grasimi

Robin Dreeke, fost sef al programului de analiza comportamentala din cadrul FBI si autorul cartii "Nu este totul despre mine: Top zece tehnici pentru a construi o conexiune rapida cu oricine", a dezvaluit pentru publicatia "The Time" cateva tehnici cheie care ar trebui folosite de cei care vor sa se faca placuti de cei din jur. Dreeke considera ca primul pas care ar trebui facut atunci cand se doreste stabilirea unei conexiuni puternice este eliminarea acestei predispozitii. Nu inseamna ca trebuie sa fii de acord cu toate opiniile interlocutorului, potrivit Adevarul. Cand consumam alimente grase, cum ar fi alimentele prajite, volumul mare de grasime pune o mare presiune asupra sistemului nostru digestiv. Dintre grasimi, carbohidrati si proteine, grasimile sunt digerate cel mai lent, si necesita enzime si sucuri digestive, cum ar fi acidul biliar si stomac, pentru a o descompune. Cel mai frecvent simptom este unul neplacut. Nu numai ca mancarea va sta doar in stomac, dar poate intra in intestine digerata necorespunzator. Uneori, va ajuta sa vedeti scaune grase sau uleioase in aceste cazuri, potrivit Libertatea pentru femei De atatea ori, oamenii s-au intrebat daca ar putea supravietui cu un singur aliment, pentru a salva timp, efort si bani. O dilema de mare angajament pentru oameni: cat ar trai cu cele mai de baza alimente. Ei bine, painea este un aliment iubit de oameni de pretutindeni, iar apa e vitala, asa ca merita si aceasta dilema un raspuns. Si dat fiind ca traim intr-o vreme "nebuna" cu tot felul de versiuni de paine, depinde supravietuirea de fiecare fel, potrivit Playtech Dieta Razboinicului a fost pusa la punct de Ori Hofmeckler, in 2001, dupa ce a servit in Fortele Speciale Israeliene. El a comparat stilul de viata din armata israeliana cu stilul de viata din Sparta si Roma, cand luptatorii aveau un stil de viata foarte activ pe timpul zilei si cand singurul moment al zilei in care mancau era seara. Practic, tot ce trebuie sa faci e sa-ti vezi de viata ta, sa ai grija sa te duci la sala, sa faci toate lucrurile pe care le ai de facut, fara sa mananci mai nimic intre timp. Poti sa bei apa si sa-ti permiti mici gustarele, dar nimic esential, scrie Click pentru femei. Chiar daca motivul pentru care apare inflamatia constanta a tubului digestiv nu este cunoscut, ambele afectiuni sunt rezultatul dereglarii sistemului imunitar al organismului, adauga medicul. Aparitia bolii la unii din membrii familiei creste riscul celorlalti de a dezvolta boala, indicand o predispozitie genetica mostenita. Totusi este nevoie de un factor declansator din mediu, cum ar fi, de exemplu, o infectie intestinala, si acesta inca necunoscut, pentru a produce activarea anormala a imunitatii, scrie Adevarul