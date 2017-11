Utile: De ce sa nu mai folosesti clorul niciodata; Abuzul emotional poate fi mai grav decat cel fizic pentru sanatate; Cum sa iti faci chipsuri sanatoase si gustoase

Curatenia casei este extrem de importanta, tocmai de aceea femeile sunt atente la acest aspect pentru ca ele si familia sa nu se expuna bacteriilor si microbilor. Exista pe piata foarte multe produse care au diferite intrebuintari si care promit cele mai bune rezultate, de la haine mai albe, pana la o podea stralucitoare sau un covor impecabil. Desi tentatia de a folosi tot felul de astfel de produse este mare, trebuie acordata o atentie deosebita. Multe dintre ele contin substante care pot dauna sanatatii si care nu reusesc sa fie atat de eficiente pe cat promit. Cu siguranta toate femeile folosesc, de exemplu, clorul, fie pentru spalarea hainelor, fie pentru curatarea diferitelor suprafete. Cu toate acestea, el nu ar trebui sa mai fie folosit. Iata de ce sa nu mai folosesti niciodata. Inalbitorul cu clor. In foarte multe case, acesta este frecvent utilizat, mai ales atunci cand este vorba despre curatare sau dezinfectare. Popularitatea sa deriva de la faptul ca are capacitatea de a pastra hainele albe, indeparteaza mucegaiul din baie si dezinfecteaza diverse suprafete. Daca ar fi sa ne referim strict la acest scopuri, atunci putem spune ca inalbitorul cu clor este eficace. Cu toate acestea, au fost aduse in discutie anumite efecte secundare negative si potentiale pericole rezultate din utilizarea acestui produs, scrie Diva Hair. Am spus de mai mult timp ca educatia financiara este esentiala si in acelasi timp lipseste aproape cu totul in Romania. De aceea vedem oameni care au luat credite ce au devenit niste poveri financiare, pentru ca oamenii percep banii ca pe ceva abstract, nu ca pe ceva foarte concret, cum si sunt. Educatia financiara ar trebui sa inceapa odata cu primele notiuni de matematica. Nu stim sa negociem, nu stim sa amanam satisfactia de moment a unei noi perechi de pantofi pentru satisfactia pe termen lung a economiilor, iata tot atatea comportamente care ar intra la educatie financiara si pe care nu ni le preda nimeni. Si atunci cand o patim, atunci cand ne inglodam in datorii, tot avem orgoliul de a spune ca stim ce facem. Dar nu ar trebui sa fie astfel. Raluca e consultant financiar. E o profesie destul putin inteleasa de catre micii intreprinzatori sau care cred ca se pricep ei la toate, si mai ales la facut bani..."Un consultant financiar (sau de business) te ajuta sa gasesti solutii pentru a-ti desfasura activitatea in afacerea ta in conditii de siguranta, relateaza revista Psychologies Abuzul emotional face parte, fara sa ne dam seama, din viata cotidiana. Din nefericire, multi dintre noi sufera in tacere, iar consecintele pot fi grave. Abuzul emotional vine si din noi. Fiecare relatie are un aport la formarea sau la deformarea noastra. Iar o relatie nesanatoasa ne impiedica sa fim autentici. Relatiile sanatoase sunt din ce in ce rare. Deoarece oamenii se gandesc mai mult la ei, la interesele lor, la nevoile lor. Si nu mai au timp sau dispozitie sa le asculte si pe ale partenerilor. De aici pana la abuzul emotional mai e putin. Minciuna doare. In opinia psihologului Lenke Iuhos, greseala cea mai frecventa pe care o fac majoritatea oamenilor este sa isi formeze mental imaginea partenerului ideal. Atunci cand vor cunoaste pe cineva, vor face o comparatie cu acea proiectie. Abia de atunci incolo vor apararea problemele de relationare. Deoarece partenerul real va avea defectele lui in comparatie cu partenerul ideal. La inceput, pentru a nu-si subestima puterea de a decide corect, persoana in cauza va incearca sa nu ia in seama aceste discrepante. Se va autominti. In timp. toate aceste frustrari autoinduse vor escalada pana in punctul in care ii vom pedepsi pentru ca nu sunt perfecti: unii devin agresivi, altii joaca rolul de victime, altii sunt absenti in propria relatie, altii cauta vieti paralele etc. Astfel de tipuri de comportamente dau nastere la diferite tipuri de abuzuri, nu atat fizice, cat mai ales emotionale, noteaza Libertatea pentru femei Fara doar si poate cea mai buna alegere in materie de alimente, legumele ocupa primul loc. Daca simti nevoia de a rontai ceva si nu vrei sa ai ulterior mustrari de constiinta, alege sa-ti prepari chipsurile chiar la tine acasa. Dupa o zi incarcata la munca, seara cand ajungi acasa si stai in fata televizorului tentatia este foarte mare pentru a rontai ceva. Nimic gresit in acest aspect daca optezi pentru chipsurile din legume preparate in casa. Astfel vei avea parte de o alternativa foarte buna la cele industriale care de cele mai multe ori vin la pachet cu o doza marita de sare, faina, coloranti si ulei. Usor de preparat, deliciose, sanatoase si prietenoase cu silueta ta. Cartoful este un aliment de baza in meniul nostru, chiar daca de unele persoane este evitat cu orice pret deoarece prin prajire devine inamicul numarul unu al siluetei, daca stii cum sa il combini si cum sa il gatesti corect, te vei putea bucura de nutrimentii sanatosi pe care ii contine. Indiferent de tipul de cartof pe care il ai la indemana, fie el dulce, rosu sau alb, curata-i de coaja, spala-i bine si taie-i in felii cat mai subtiri, scrie Click Sanatate Ca orice alt produs, cafeaua are si ea efecte pozitive si negative. Potrivit mai multor studii, ar trebui sa se bea mai multa cafea decat de obicei. Motivul? Cafeaua stimuleaza multi compusi sanatosi din corp si creier, imbunatatind functia mentala. Iata de ce si cat de multa cafea ar trebui sa bei pe zi! Cafeaua are proprietati antidepresive. Stiai ca prin consumul de cafea reduci riscul de depresie? Cafeaua contine compusi antidepresivi. In plus, studiile arata ca femeile beau mai multa cafea decat barbatii, acest rezultat fiind confirmat si dupa cercetarea legaturii dintre depresie si femei. Majoritatea femeilor care se confrunta cu depresia sunt cele care nu beau cafea regulat. Cafeaua previne boala Alzheimer. Cafeaua contine compusi care stimuleaza activitatea creierului, prevenind astfel boala Alzheimer. Asadar, studiile au aratat ca persoanele care beau cafea reduc riscul de a se confrunta cu boli degenerative, anunta Click pentru femei.