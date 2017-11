Utile: Cuisoarele trateaza racelile si infectiile respiratorii; 7 diete care te ajuta sa slabesti fara sa te infometezi, pana la sarbatori; De ce e bine sa consumam fistic cat mai des

Recunoscut pentru proprietatile nutritionale, fisticul, alaturi de nuci, migdale si caju, parte a unui meniu sanatos, reprezinta o sursa buna de proteine, grasimi si minerale.Fructul arborelui de fistic are o valoare culinara deosebita. Exista mai multe specii de Pistacia, dar boabele de fistic adevarat (Pistacia vera) se deosebesc de celelalte prin dimensiunea lor (sunt mai mici), prin coaja (este mai putin tare) si prin aroma puternica de turpentina. In compozitia fructelor de fistic se regasesc proteine, calciu, potasiu, fosfor, magneziu, carbohidrati, zaharuri, grasimi, vitamina A, dar si alte vitamine, tiamina, riboflavina, niacina. Fisticul reprezinta o sursa bogata de energie prin caloriile pe care le contine, in plus, cantitatile mari de acizi grasi mononesaturati, precum acidul oleic si antioxidantii sunt foarte benefice pentru sanatate, scrie Digi24 Proteinele sunt esentiale pentru buna functionare a organismului, de aceea nu trebuie sa le neglijezi. 1. Carne. Daca mananci frecvent carne, trebuie sa stii ca aceasta contine multe proteine. Spre deosebire de legume, de exemplu, nu este necesar sa mananci o cantitate mare de carne pentru a acoperi necesarul zilnic de proteine. 2. Miezuri de seminte Daca ai optat pentru o alimentatie vegetariana, una dintre cele mai bune surse de proteine o reprezinta miezurile de seminte, potrivit Click!pentru femei Cuisoarele sunt bobocii uscati ai florii arborelui de cuisoare, cunoscuti pentru aroma pe care o dau, precum si pentru beneficiile surprinzatoare asupra sanatatii. Stiri pe aceeasi tema Plante care calmeaza durerea Ai grija de sanatatea danturii cu ceai de cuisoare Sunt bogate in antioxidanti si sunt o excelenta sursa de mangan, de acizi grasi omega-3, vitamina K, vitamina C, calciu, magneziu si fibre. In medicina cuisoarele sunt folosite ca antifungic, agent antibacterian, antiseptic si analgezic. Pot fi consumate in supe, ciorbe, ceaiuri, cafea, sosuri fierbinti si chiar in orez, informeaza Adevarul 1. Dieta Crono, supranumita si "dieta dupa ceas", garanteaza pierderea in greutate fara infometare. Principiul pe care il are la baza este acela ca organismul nostru asimileaza in mod diferit alimentele pe care le mancam, in functie de ora la care sunt consumate. 2. Eat Smash Diet sau regimul care zdrobeste caloriile. Prima etapa: detoxifierea. Dureaza 9 zile, timp in care se consuma cinci mese pe zi, la ore fixe, formate din: fructe si legume (exceptand cartofii si avocado), linte, tofu, lapte de soia, albus de ou, iaurt degresat, ceai de plante. Totul se prepara la gratar sau la aburi. 3. Dieta hipocalorica. Trebuie urmata cel putin doua saptamani, daca nu ai probleme de sanatate. Pentru rezultate optime, incearca sa o combini cu tratamente corporale si cu mult sport, scrie Libertatea Uneori poate parea greu sa ai un stil de viata echilibrat, mai ales cu toate tentatiile din jur. Cu toate acestea, exista cateva alimente pe care ar trebui sa le eviti cu orice pret, chiar si atunci cand nu mai poti de foame. 1. Suc de fructe. Chiar daca nu este vorba despre un aliment, sucul de fructe trebuie sa fie inclus in categoria lucrurilor pe care nu ar trebui sa le mai consumi. Cu siguranta crezi ca este natural pentru ca, aparent, are fructe in compozitie, dar daca citesti cu atentie eticheta de pe ambalaj vei observa ca ceea ce consumi nu este chiar suc de fructe 100%. 2. Gogosi. Gogosile sunt, de fapt, aluat prajit, deci nu trebuie in niciun caz sa mai mananci asa ceva. Intr-adevar, sunt gustoase, iti incanta papilele gustative, dar sunt pline de grasimi saturate si zahar. 3. Covrigi. Chiar daca un covrig nu este prajit, acesta reprezinta o bomba de calorii. Multi dintre covrigii pe care ii iei in fiecare dimineata de la covrigarie contin peste 400 de calorii si nu sunt facuti din cereale integrale, relateaza Diva Hair ,.