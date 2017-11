Utile: Top cinci cele mai cancerigene alimente; Remedii care tin sub control colesterolul rau; Preparatele din soia: sanatoase sau nesanatoase? 

Soia este o sursa de proteine care, spre deosebire de carne, te ajuta ajuta sa previi riscul aparitiei bolilor de inima. Cel mai des este consumata sub forma de tofu, un inlocuitor al branzei obtinute din lapte. Desi exista pareri pro, care sustin consumul de soia, pentru ca te poate ajuta sa nu iei in greutate si are proprietati antioxidante, exista si ideea potrivit careia aceasta nu ar fi sanatoasa. Aceste lucru se intampla din cauza ca soia contine in mod natural compusi estrogeni, numiti isoflavone si care au starnit o serie de controverse, potrivit Click Apa calda este modalitatea prin care ne putem imbunatati sanatatea. Atunci cand o persoana nu bea suficienta apa, intestinul subtire absoarbe cea mai mare parte a apei din alimente. Acest lucru cauzeaza deshidratarea si face ca digestia sa devina tot mai deficila. Deshidratarea cronica poate provoca constipatie. Aceasta poate face ca miscarile intestinului sa devina tot mai dureroase si asa pot aparea alte probleme, cum ar fi hemoroizii si balonarea, informeaza CSID. Bauturile indulcite. Alimentele care contin zaharuri rafinate, precum bauturile indulcite, acidulate si multe alte sucuri cresc riscul aparitiei cancerului. Un studiu din 2010, publicat in jurnalul medical "Epidemiologia Cancerului, Biomarkeri si Prevenire", a aratat ca persoanele care au consumat doua sau mai multe sucuri pe zi au prezentat cu 87% mai multe sanse sa dezvolte cancer la pancreas decat cei care nu au avut aceste bauturi in alimentatia lor. Alte cercetari au demonstrat existenta unei legaturi intre consumul de zahar si cancerul la stomac si colon, relateaza Libertatea. Pentru a evita cresterea nivelului de colesterol, este important sa ai un stil de viata. Acest lucru inseamna o alimentatie echilibrata, lipsita de grasimi si bogata in produse care ajuta la eliminarea colesterolului rau. Foarte multe persoane incearca sa tina sub control nivelul crescut de colesterol cu ajutorul remediilor naturale. Iata care sunt cele mai eficiente! Lamaie si usturoi. Atat lamaia, cat si usturoiul sunt sursa importanta de antioxidanti - compusi care elimina colesterolul depozitat pe artere. In plus, cele doua produse purifica sangele si previn bolile cauzate de inflamatie, anunta Click pentru femei. Supraincarcarea cu zahar poate declansa un proces numit glication. Cand consumi mai mult zahar decat celulele tale pot procesa, moleculele de zahar in exces se combina cu proteinele, creand "produse finale glicationale avansate". In cele din urma, acest produs final poate deteriora colagenul pielii (proteina care mentine pielea ferma si tanara). Normal, prea multe lucruri dulci sunt, de asemenea, rele si pentru zambetul tau. Zaharul se lipeste de dinti, incurajeaza bacteriile, putrezeste si decoloreaza, spune un medic dentist din New York City. Daca va tratati cu ceva dulce, clatiti gura bine cu apa pentru a elimina orice acumulare de zahar, scrie Libertatea pentru femei.