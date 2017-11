Utile: Substante din alimente care ar trebui interzise; 6 sfaturi pentru o viata sanatoasa de la cel mai longeviv medic japonez: ce consuma dimineata pentru pastrarea greutatii; 10 alimente de evitat pe stomacul gol

Dr. Shigeaki Hinohara, expert in longevitate, a lasat in urma cele mai importante reguli care l-au ajutat sa traiasca 105 ani. 1. Nu va retrageti din campul muncii, continuati-va activitatea cat mai mult "Dupa parerea mea, nimeni n-ar trebui sa iasa la pensie, dar daca altfel nu se poate, ar trebui sa se intample mai tarziu de 65 de ani. Daca doriti sa va bucurati de longevitate, trebuie sa fiti mereu activi si sa va planificati cat mai multe activitati pentru viitor", spune medicul. 2. Nu va stresati corpul cu reguli fixe Prin eliminarea regulilor fixe privind alimentatia sau programul zilnic, veti contribui la cresterea sanselor unei vieti mai sanatoase si veti fi mai energici. 3. Mentineti-va greutatea Dr. Hinohara recomanda sa va mentineti greutatea daca doriti sa ramaneti sanatosi. Acesta consuma un amestec din suc de portocale, o lingura de ulei de masline si o ceasca de cafea la micul dejun, pentru a preveni cresterea in greutate, potrivit Adevarul . Desi in ziua de azi produsele suta la suta naturale sunt foarte putine, anumite substante din majoritatea dintre ele ne pot face mai mult rau decat banuim, prin urmare ar trebui interzise. 1. Ulei Vegetal Brominat in sucurile carbogazoase. Aceasta substanta care se afla in bauturile carbogazoase a fost folosita initial pentru a proteja materialele plastice sa ia foc. Acum acestea se gasesc si in bauturile carbogazoase cu diverse gusturi si in cele dedicate sportivilor. 2. Coloranti alimentari din crusta gandacilor, scrie Click! pentru femei Micul dejun este esential intr-un regim alimentar echilibrat, iar asta pentru ca aduce aportul de nutrienti necesari pentru punerea in miscare a organismului si inceperea activitatii cotidiene optime din punct de vedere fizic si intelectual. Totusi, unele alimente, desi sunt sanatoase, nu trebuie consumate pe stomacul gol. 1. Cafeaua. Desi face parte din ritualul de dimineata si este o sursa de antioxidanti si cafeina, cafeaua are un pH acid, putand agrava simptomatologia gastritei de reflux. 2. Citricele. Recomand evitarea consumului de citrice pe stomacul gol, deaorece au un efect iritant pe mucoasa esofagiana. 3. Rosiile au in compozitie un nivel ridicat de acid tanic, care creste aciditatea, riscul dezvoltarii unui ulcer gastric si alte patologii digestive,informeaza CSID. . Din pacate bolile cardiace afecteaza tot mai multi ani de la an la an, iar in SUA reprezinta una dintre principalele cauze de deces. 1. Semintele de in deblocheaza arterele Deoarece sunt extrem de bogate in fibre, semintele de in ajuta pe langa mentinerea unui sistem digestiv corespunzator si la care ajuta la deblocarea arterelor. Au un continut ridicat de Omega-3 esential pentru a reduce inflamatia si pentru a normaliza tensiunea arteriala. 2. Usturoiul previne aparitia afectiunilor cardiace. 3. Susanul combate efectele aterosclerozei, potrivit Click! sanatate Tulburarile de somn continua sa reprezinte o problema pentru omul modern. Acestea apar fie sub forma episoadelor de insomnie, intarzierea instalarii somnului sau intreruperea ciclului normal de somn. In general, o dieta echilibrata poate aduce organismului acei nutrienti care combat insomnia. Printre acestia se numara substantele bogate in melatonina, triptofan, magneziu. Plantele care pot ajuta la tratarea insomniei pot fi: valeriana, floarea pasiunii, musetelul, nucsoara, lavanda, consumate sub forma de ceaiuri. Adjuvantii nutritionali care combat insomnia sunt si alimentele bogate in magneziu si vitamine. Magneziul faciliteaza relaxarea musculara, iar in cazul unui deficit se instaleaza anxietatea si tulburarile de somn, informeaza CSID