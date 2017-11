Utile: Portocala, sursa ta de sanatate; De ce ne este atat de necesar fierul si ce se intampla cu intreg organismul din cauza lipsei acestui mineral; Ceai pentru plamani: proprietati si efecte adverse

Previne afectiunile cardiovasculare. Antioxidantii gasiti in fruct lupta impotriva daunelor produse de radicalii liberi si previn oxidarea colesterolului. Colesterolul oxidat te imbolnaveste din interior, impiedicand fluxul sangvin sa ajunga la inima, ceea ce poate provoca un atac de cord. In plus, proprietatile antioxidante neutralizeaza efectele radicalilor liberi si protejeaza inima de diverse afectiuni. Combate infectiile virale. Portocalele sunt sursa importanta de vitamina C, care este considerata un stimul al imunitatii. Cand sistemul imunitar este puternic, organismul este capabil sa lupte impotriva infectiilor si sa previna imbolnavirea, potrivit Click. Fierul este esential pentru organismul nostru. Este necesar atat pentru sanatatea mentala si fizica, cat si pentru pastrarea rezervelor energetice. Fierul este continut in substanta numita hemoglobina, ce se gaseste in celulele rosii ale sangelui. Hemoglobina transporta oxigenul de la plamani in intregul organism.Creierul are nevoie de oxigen pentru concentrare, iar muschii il folosesc pentru producerea de energie fizica. Fierul este de asemenea necesar pentru mentinerea unui sistem imunitar sanatos, ajutandu-va sa combateti infectiile, relateaza doctorulzilei.ro. Virusurile, alergiile si poluarea se numara printre cauzele principale ale afectiunilor pulmonare. Infectiile tractului respirator, cum este bronsita, pot duce la inflamatii ale plamanilor, care se manifesta prin lipsa de aer, stranut, senzatie de apasare pe piept si tuse insotita de mucus, flegma sau sputa de diverse culori. Daca ai astfel de simptome, este important sa te adresezi medicului pentru depistarea cauzei si instituirea unui tratament medical adecvat. Exista insa si remedii naturale care te pot ajuta sa tii sub control simptomele, scrie Divahair Sunt alimente pentru oase puternice pe care ar trebui sa le consumi cat mai des. Din alimentatia zilnica nu trebuie sa-ti lipseasca calciul si vitamina D. Multi nutrienti sunt implicati in mentinerea oaselor sanatoase. Calciul si vitamina D sunt doua dintre cele mai importante. Calciul este un mineral esential pentru buna functionare a corpului si este stocat in oase. Corpul are nevoie de vitamina D pentru a absorbi calciul. Daca nu obtineti suficient calciu din dieta poate duce la oase fragile care sunt mai predispuse la fracturi si boli, informeaza Libertatea pentru femei. Acneea reprezinta una dintre cele mai raspandite afectiuni ale pielii indiferent de varsta, fiind adesea vinovata de alte probleme, cum ar fi depresia, stima scazuta de sine si disconfortul in societate. Multe persoane sunt de parere ca in spatele acestei afectiuni se afla transpiratia, care ar favoriza aparitia si raspandirea cosurilor, scrie CSID Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie explica daca aceasta afirmatie este sustinuta si prin dovezi medicale sau reprezinta un simplu mit. Transpiratia reprezinta un mecanism natural al organismului, fiind un lucru firesc ca oamenii sa transpire destul de mult in timpul anotimpurile calde, dar uneori chiar si la temperaturi mai scazute, cand sunt nervosi, emotionati sau furiosi, arata descopera.ro . Fiecare femeie traieste cu teama de a se imbolnavi de cancer de san, tocmai de aceea face tot ceea ce ii sta in putinta pentru a se feri de cumplita boala. Exista foarte multe teste si analize care ar trebui luate in seama si care sunt recomandate chiar de la varste fragede. O forma rara si agresiva a cancerului de san este cel inflamator, care apare atunci cand celulele maligne blocheaza vasele limfatice din pielea sanului. Cancerul de san inflamator este diferit de alte forme ale cancerului mamar pentru ca nu se manifesta prin aparitia unei umflaturi. Rata de supravietuire este de numai 40%, asa ca recunoasterea semnelor si consultul unui medic sunt extrem de importante, conform Divahair.