​Utile: Ce au in comun oamenii care traiesc foarte mult; Un sef toxic iti poate scurta durata vietii. Iata de ce; De ce organismul respinge un organ strain, chiar daca exista compatibilitate.

Una din cele mai neplacute probleme care se rasfrange si asupra relatiei de cuplu, sforaitul, poate fi ameliorat cu ajutorul catorva alimente. Sforaitul este mai frecvent in randul barbatilor, a persoanelor supraponderale si se amplifica o data cu varsta. Aceasta nepacere apare atunci cand exista o obstructie in calea fluxului de aer in zona din spatele nasului si a gurii, unde partea superioara a faringelui si baza limbii se intalnes cu valul palatin si omusorul (lueta). Aici exista tesuturi moi care sub efectul greutatii pot cobori, blocand partial circulatia aerului. Cand aceste structuri incep sa vibreze, apare sforaitul. Daca ai incercat toate produsele din farmacie ce iti garantau ca te vor scapa de problema sforaitului, si nu ai obtinut rezultatul pe care il vroiai, acum poti sa incerci sa ameliorezi aceasta problema apeland la natura si la remediile ei. Desi este unul dintre cele mai scumpe condimente, cardamonul iti ofera adevarate beneficii, fiind util in tratarea infectiilor gingivale, in tuberculoza, inflamarea pleoapelor, in tratarea tulburarilor digestive. In plus, cardamonul este un excelent decongestionant si are un rol important in eliminarea pietrelor atat de la bila cat si de la rinichi, relateaza Click Sanatate Se pare ca la nivel mondial, exista o criza de leadership. Tot mai multi manageri sunt niste sefi toxici, care degradeaza in mod voluntar pe cei cu care lucreaza si ii faca sa-si doreasca sa plece. Faptul ca lucrezi pentru un sef toxic iti afecteaza sanatatea. "Am lucrat vreo trei ani la o firma, ma feresc sa ii dau numele tocmai pentru ca patronul e razbunator si are multe relatii. Ce pot sa spun este ca obisnuieste in continuare sa isi hartuiasca sexual angajatele, sa fie abuziv cu toata lumea, de la sofer la vanzatorul de saorma de langa firma. Ii place sa isi manifeste puterea, desi eu nu inteleg cum poate sa creada ca cineva il iubeste. Cert e ca e un nebun plin de sine, cred ca narcisism se cheama, care face sa sufere pe oricine intalneste. Familia lui e abuzata si ea, dar el spune ca doar asa obtii ce vrei, daca mani oamenii cu biciul..." Acesta este o poveste de la noi, de la Bucuresti, ca multe altele. Ea este chiar mai probabila decat varianta in care cineva sa spuna ca are un sef care face bine ce face, isi lauda, stimuleaza si motiveaza angajatii, e pozitiv si competent. Asa ceva e din ce in ce mai rar, scrie revista Psychologies Te intrebi oare cum poate respiratia sa te relaxeze, sa te binedispuna sau sa-ti scada tensiunea arteriala. Atunci cand nu cunosti tehnicile de respiratie, te poti indoi de rezultate. Modul in care respiri are un mare impact asupra fiintei tale. Cea mai buna cale de a ne calma este extrem de simpla - prin respiratie. Concentrarea asupra respiratiei proprii poate avea un impact semnificativ asupra nivelului de stres si de bunastare. Poate crea chiar modificari fiziologice, cum ar fi scaderea tensiunii arteriale. Dar pentru multi dintre noi, atunci cand vine vorba de imbunatatirea sanatatii noastre, schimbarea respiratiei intr-un fel nu ne vine in minte la fel de usor ca schimbarea dietei noastre sau miscarea. De mii de ani, practica yoghina a pranayamei (sanscrita pentru "extinderea fortei de viata") a fost utilizata ca o metoda orientata spre reducerea stresului si vindecarea corpului si mintii prin exercitii de respiratie orientate. Concentrarea asupra respiratiei proprii poate avea un impact major asupra starii de sanatate, anunta Libertatea pentru femei Hobby-urile si interactiunea umana sunt sarea si piperul fiecarei zile, iar oamenii carora le lipsesc ajung sa traiasca mai putin. Teoria a fost dovedita de doctorul Steptoe, din Marea Britanie, care a observat de asemenea ca oamenii casatoriti, cu un statut socio-economic puternic, dar si cu o educatie aleasa se bucura mai mult de viata si, implicit, traiesc mult mai mult. "Chiar si asa, persoanele fericite nu sunt neaparat mai sanatoase, mai tinere sau mai bogate, dar studiul nostru a demonstrat ca, pe masura ce inainteaza in varsta, oamenii isi pot mari speranta de viata cu pana la opt ani daca isi mentin atitudinea pozitiva", explica dr. Steptoe, potrivit Doctorul Zilei Cercetatorii au identificat o legatura intre sistemul imunitar si activarea celulelor care duc la respingerea organelor primite. Noua descoperire deschide calea pentru oamenii de stiinta care cauta sa dezvolte tratamente care ar putea impiedica raspunsurile umane care ataca organele primite. Un tip de receptor, numit semnal de proteine alpha de reglementare (SIRPᅫ) a fost identificat de catre oamenii de stiinta de la Universitatea din Pittsburgh. In termeni simpli, de fiecare data cand luam celule din corpul unei alte persoane si le punem in corpurile noastre, celulele albe din sange le vad ca fiind straine si incearca sa le distruga. Un tip de celule albe din sange, numite limfocite T, au receptori pe suprafata lor capabili sa recunoasca proteine ¬¬MHC necunoscute si sa raspunda incercand sa rupa materialul strain la care sunt atasati, noteaza PlayTech