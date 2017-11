Utile: 10 alimente care combat inflamatiile din corp; Atentie, 10 comprimate de paracetamol pot fi mortale. Care este doza maxima de paracetamol

Pielea din jurul ochilor este foarte subtire, are o grosime de aproximativ 0,2 mm si este puternic vascularizata. Acesta este si locul in care apar primele riduri. De aceea, zona are nevoie de mai multa atentie decat restul fetei. Cremele pentru ochi trebuie sa aiba o consistenta diferita fata de cele pentru fata, trebuie sa fie hidratante si sa se absoarba rapid. Avantajul cremelor naturale este ca nu contin nici un fel de conservanti si chimicale, sunt ieftine si se prepara rapid. Este nevoie sa contina vitamina E, colagen, elastina, care redau supletea pielii, scrie Click. Pestele gras-Pestele precum somonul, macroul, tonul si sardinele sunt bogate in acizi grasi omega 3 care reduc inflamatia. Daca mananci de cateva ori pe saptamana astfel de peste, gatit sanatos ( la abur, spre exemplu), scazi riscul de a suferi de inflamatii si boli de inima cu 23%. Inflamatia nu-si mai face aparitia atat de usor daca inlocuiesti cerealele rafinate - folosite la paine, paste cu cele integrale. Acestea din urma contin mai multe fibre care si-au dovedit eficienta in a reduce valoarea proteinei C reactiva, un marker al inflamatiilor din sange, noteaza Libertatea pentru femei In privinta vitaminei C, un studiu recent de chimie alimentara a descoperit ca, prin procesarea industriala, spanacul pierde o cantitate mai mare decat alte vegetale. Frunzele de spanac matur isi pierd aproape 80% din vitamina C dupa trei zile de tinut la rece, in timp ce baby spancul pierde doar 25-45%. Prin comparatie macrisul pastreaza cam 60% din cantitatea de vitamina C din frunzele sale dupa 10 zile de depozitare, iar rucola sufera modificari nesemnificative, arata Unica. Unul dintre motivele pentru care nu trebuie sa gatesti peste la slow cooker este ca vei gasi casa mirosind ca o pescarie si nu este chiar tocmai ce ai nevoie. Nu numai aceasta este problema, ci si faptul ca aceasta metoda de a gati va face pestele foarte uscat. Clare Lane, private chef in New York, a spus pentru seriousseats.com ca pentru peste cel mai potrivit mod de a-l pregati este pe gratar, mai ales ca nici nu dureaza foarte mult. La fel ca si pestele, pieptul de pui se va usca foarte tare daca este gatit in slow cooker din cauza faptului ca nu are suficienta grasime, anunta descopera.ro Paracetamololul este toxic pentru ficat daca se depaseste doza, avand actiune analgezica si antipiretica, actiunea sa antiinflamatoare fiind practic inexistenta. Medicamentul este indicat pentru tratamentul simptomatic al febrei si al durerilor usoare si medii cu diferite localizari: cap, articulatii, dinti, dureri faringiene sau durerea la locul vaccinarii. Reactiile adverse pot fi reduse la minimum prin administrarea celei mai mici doze eficace pentru cea mai scurta perioada necesara controlarii simptomelor, conform Libertatea.