Utile: Cum sa-ti imbunatatesti sanatatea mintala prin 5 metode simple; Superalimentele care lupta impotriva problemelor de vedere; Ce impact negativ poate avea apa cu lamaie asupra dintilor

. Desi suplimentele de vitamine si minerale sunt intens promovate si consumate, majoritatea fara prescriptie medicala, din pacate, cele mai bune surse raman tot alimentele consumate in cadrul unei alimentatii sanatoase. 1. Sodiul este un mineral important pentru corp, cu rol in metabolismul proteinelor si glucidelor, in transmiterea impulsurilor nervoase si contractia musculara, in controlul senzatiei de sete, producerea urinei si a altor secretii - lacrimi, saliva, suc gastric, transpiratie, scrie Adevarul. Cauzele pot fi diverse de la o constipatie sau o diaree cronica, surplus de kilograme, ridicarea de greutati sau chiar si sexul anal. Potrivit healthline.com, exista si cazuri in care o data cu inaintarea in varsta apare o slabiciune la nivelul canalului anal sau al sfincterului si astfel hemoroizii sunt mai mult decat favorizati sa apara. In plus, si excesele pot contribui din plin la aceasta problema si aici ne referim bineinteles la alcool, tutun, cafea, sedentarism sau chiar si cazuri genetice, potrivit Click pentru femei. Apa calda cu lamaie dimineata a devenit o regula de baza in diete, insa aceasta bautura foarte acida poate eroda smaltul din dinti. In general, citricele erodeaza la nivel microscopic smaltul, producand microcavitati in care se depun substantele colorante, scrie doctorulzilei.ro Fa sport. Exercitiul fizic practicat de trei ori pe saptamana scade riscul de a suferi de depresie cu 19 %, concluzioneaza un studiu al University College London. Cercetatorii au descoperit ca oamenii activi au un risc mai mic sa faca depresii decat cei sedentari. Nu mai pierde timpul! Cu cat amani mai mult sa faci un lucru pentru ca ti-e teama sau lene, cu atat mai mult vei fi stresata pe masura ce se apropie termenul limita. Relaxeaza-te ascultand muzica sau facand sport. Apoi, termina treba la timp si te vei simti mai bine, potrivit Libertatea pentru femei. Dieta joaca un rol important in determinarea sanatatii ochilor. Specialistii recomanda sase superalimente esentiale pentru pastrarea unei vederi optime o perioada cat mai lunga. 1.Morcov. Morcovii au vitamina A si beta-caroten, ambele sunt bune pentru retina. De asemenea, ele ajuta suprafata ochiului, protejeaza impotriva daunelor provocate de soare. 2. Spanacul nu il ajuta doar pe Popeye sa-si construiasca muschii. El este si un prieten foarte bun al vederii. Contine numeroase substante nutritive, cum ar fi vitamina A, zeaxantina si luteina. 3. Ouale contin vitamina A, luteina, zeaxantina si zinc, toate acestea fiind esentiale pentru sanatatea ochilor. Protejeaza corneea, reduc sansele de a avea probleme grave legate de vedere si contribuie la sanatatea retinei, potrivit Adevarul