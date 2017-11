Utile: Cojile de oua calmeaza crizele de ulcer; 7 greseli pe care sa le eviti atunci cand iei medicamente; Siropul de hrean vindeca durerile de gat

Cojile de ou sunt o sursa bogata de minerale, predominand calciul. De asemenea, coaja de ou contine zinc, fier, cupru, mangan, fosfor, fluor si clor. Anumite tratamente naturiste cu coji de oua se pot folosi in mai multe boli grave, precum: anemia, rahitismul, paradontoza, spasmofilie, fracturi, probleme la sudarea oaselor, precum si osteoporoza. Coaja unui singur ou contine 750-800 de miligrame de calciu absorbabil, plus multe alte minerale necesare organismului. O reteta foarte usor de preparat se poate face zilnic cu un ou si suc de la o lamaie, informeaza Click Starea de slabiciune a corpului reprezinta un simptom pentru mai multe tipuri de cancer. Daca simtiti oboseala accentuata, ameteala, fara niciun motiv, sa mergeti imediat la un control medical. Prezenta sangelui in materiile fecale este un mare semn de alarma, poate fi un semn de cancer colorectal. Nu mai stati pe ganduri si mergeti la doctor de indata. Daca aveti probleme la inghitire. In mod normal, este un semn al cancerului la plamani, dar poate fi si cancer esofagian sau al gatului, anunta doctorulzilei.ro Nu pisa tabletele inainte sa le inghiti - Unele persoane, mai ales cele in varsta, au dificultati la inghitirea tabletelor. De multe ori prefera sa le piseze si sa le dizolve intr-un pahar cu apa. De cele mai multe ori, este vorba despre tablete cu actiune lenta, cum ar fi antihipertensivele, iar ingerarea lor sub forma de pulbere creste riscul de supradoza, dat fiind ca organismul este expus brusc unei cantitati prea mari din substantele active ale medicamentului, sugereaza Libertatea pentru femei. Milia (punctele albe) - daca ai observat puncte mici si albe pe fata, cunoscute sub numele de milia, care nu pot fi stoarse, este indicat sa mergi la un specialist pentru a scapa de ele. Sunt destul de greu de inlaturat si iti lasa de cele mai multe ori pielea rosie, iritata si inflamata. Singurul motiv pentru care nu reusesti sa storci aceste puncte albe este ca milia nu reprezinta murdarie sau sebum, ci celule de piele captive. Daca te deranjeaza aspectul inestetic, programeaza-ti o vizita la dermatolog, potrivit Divahair. La fel ca si in cazul altor boli respiratorii acute, tratamentul antitusiv cu plante este diferentiat. In timp ce tusea uscata trebuie calmata, tusea umeda, dimpotriva, trebuie stimulata, pentru eliminarea produselor patologice. In cazul tusei seci, se recomanda plante cu substante active de tipul codeine, iar apoi cand devine cu secretii abundente, plante medicinale care contin saponozide si uleiuri esentiale. Cele mai bune tratamente naturiste sunt infuziile sau decocturile, care se beau calde, nu fierbinti, si indulcite cu miere, relateaza Click pentru femei.