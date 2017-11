Utile: 7 beneficii pentru care este bine sa tii post; Cum sa rezisti sevrajului de dulce; 10 cele mai bune surse de proteine pe care sa le consumi

Aproape toata lumea este de acord ca proteina este importanta. O dieta bogata in proteine are numeroase beneficii. Ele ajuta sa pierdeti in greutate (in special la nivelul abdomenului) si sa mariti masa si puterea musculara. Printre cele mai bune surse de proteina se numara: 1. Ouale. Acestea sunt incarcate cu vitamine, minerale, grasimi sanatoase, antioxidanti care protejeaza ochii si nutrienti ai creierului pe care majoritatea oamenilor nu le obtin suficient. Ouale intregi sunt bogate in proteine, dar albusurile de oua sunt proteine aproape pure. 2. Migdalele. Ele sunt incarcate cu substante nutritive importante, inclusiv fibre, vitamina E, mangan si magneziu. 3. Laptele este extrem de hranitor, dar problema este ca un procent imens din adulti au o intoleranta la el. Cu toate acestea, daca tolerati laptele, el poate fi o sursa excelenta de proteine de inalta calitate, scrie Libertatea Trecerea timpului nu iarta pe nimeni, dar exista modalitati prin care procesul de imbatranire poate fi incetinit. Alimentatia este foarte importanta. 1. Prea multa sare duce la retentie de apa, la cresterea tensiunii arteriale si la boli cardiovasculare. Sodiul in exces duce la maini si picioare umflate, pungi sub ochi, oboseala cronica si dereglari ale ritmului cardiac. 2. Excesul de vin, nociv pentru piele. Alcoolul deshidrateaza si imbatraneste celulele pielii, prin urmare atentie la excese. Este recomandat un singur pahar de vin pe zi, vinul rosu fiind o sursa buna resveratrol, cu rol antioxidant, scrie Click. . Postul si perioadele de post au beneficii pentru organism. Renuntarea pentru un timp la anumite alimente si bauturi nu face deloc rau sanatatii, dimpotriva. Este bine sa tii post pentru a te simti si mai bine. 1. Postul te slabeste. Postul poate fi un mod sigur de a pierde in greutate deoarece multe studii au aratat ca postul intermitent permite corpului sa arda prin celulele grase mai eficient. 2. Postul imbunatateste sensibilitatea la insulina. Postul are un efect pozitiv asupra sensibilitatii la insulina permitand tolerarea carbohidratilor (a zaharului) mai bine. 3. Imbunatateste metabolismul. Intervalele de post dau sistemului de digestie o odihna si acest lucru poate energiza metabolismul pentru a arde caloriile mai eficient. Daca digestia este slaba, aceasta poate afecta capacitatea de a metaboliza alimente si de a arde grasimi, informeaza Libertatea . Taie zaharul de pe lista de cumparaturi, fa o mica pauza de cel putin o zi in care sa nu consumi deloc zahar si apoi reintrodu-l treptat pe cel natural in alimentatia ta. Dependenta de zahar este una dintre cele ami puternice, imediat cum ai decis sa renunti la el te poti confrunta cu probleme precum o senzatie acuta de iritabilitate, prezenta durerilor severe de cap sau oboseala accentuata. Alege sa consumi alimente care sa iti ofere energia necesara pentru a putea functiona corespunzator pe tot parcursul zilei si aici ne referim bineinteles la 3 portii de legume si una de fructe. Bea multa apa pentru a preveni durerile de cap si nevoia de a consuma dulce si alege gustarile pline de fibre si grasimi sanatoase cat si proteinele de buna calitate, potrivit Click! sanatate Toate tulburarile de somn au efecte negative asupra sanatatii fizice si psihice, iar unele dintre ele pot avea un impact asupra calitatii vietii si asupra activitatilor zilnice. Problemele de sanatate pe care le pot provoca sunt: 1. Hipertensiune arteriala. Lipsa somnului sau insomnia poate afecta starea de sanatate a inimii, provocand cresterea tensiunii arteriale, iar acest lucru ingreuneaza functia inimii. 2. Pofte alimentare. Poate nu stiai, dar insomnia este strans legata de cresterea in greutate. Nivelul de leptina, care este hormonul satietatii, creste. La fel se inntampla si cu grelina, care este hormonul foamei. Acesta este motivul pentru care ti se face foame in timpul noptii. 3. Lipsa de energie. Cand nu dormi suficient, cel care este afectat direct este metabolismul. Pe langa oboseala cu care te confrunti, nivelul de energie scade, scrie Click! pentru femei