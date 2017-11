Utile: 8 beneficii pe care apa calda le poate avea pentru organismul nostru; Coaja acestor fructe este extrem de periculoasa; Cum scapi de raceala. 5 remedii naturale de la bunica

Desi nu se vorbeste foarte mult despre ceaiul de Rooibos, acesta este bogat in polifenoli: flavonoide si lignani, nu contine cofeina cum se intampla in cazul ceaiului verde, are o cantitate mica de taninuri si mai este cunoscut si sub denumirea de "ceaiul rosu". Frunzele de Rooibos vin de la un arbust cu flori galbene, din regiunile muntoase ale Africii de Sud, si a fost folosit de localnici din zona respectiva de sute de ani atat ca infuzie cat si ca racoritoare. Bastinasii foloseau acest ceai pentru a trata colicii sugarilor, alergiile, crizele de astm, diferite iritatii la nivelul pielii dar si tot soiul de probleme dermatologice, scrie Adevarul Iata cum scapi de raceala, fara medicamente, ci doar punand in practica cateva remedii de la bunica. 1.Ceai de cimbru cu miere si lamaie. Cunoscut mai mult in gastronomie, cimbrul are virtuti antiseptice si antivirale recunoscute si este si un bun expectorant. 2. Ceapa taiata in doua. Calitatile medicinale ale cepei sunt cunoscute inca din antichitate. Ceapa este antioxidanta, antiinflamatorie si antiseptica. De aceea este utilizata in fitoterapie pentru a trata raceala. 3.Grog fierbinte. Lasat deoparte o vreme, in favoarea medicamentelor, grogul a revenit in actualitate. Pe baza de rom, miere si suc de lamaie, amestecate cu apa foarte fierbinte (de baut, pe cat posibil fierbinte), grogul nu e numai bun la gust, ci si eficient, potrivit Libertatea Apa poate sustine pielea, muschii si sanatatea articulatiilor. Apa ajuta celulele organismului sa absoarba substante nutritive si sa lupte impotriva infectiilor. Cateva pahare de apa calda sau fierbinte in fiecare zi ar putea oferi insa si mai multe beneficii. Apa calda este modalitatea prin care ne putem imbunatati sanatatea. Atunci cand o persoana nu bea suficienta apa, intestinul subtire absoarbe cea mai mare parte a apei din alimente. Acest lucru cauzeaza deshidratarea si face ca digestia sa devina tot mai deficila, potrivit CSID Este normal sa iti cada in jur de 100 de fire de par zilnic. Cu toate acestea, este recomandat sa iei masuri de precautie inainte ca pierderea parului sa devina o problema severa. Eficiente in aceste caz sunt tratamentele naturale. Ingredientele folosite contin substante nutritive care hranesc scalpul si intaresc firul de la radacina. Unul dintre cel mai eficient tratament este pe baza de apa de nuca de cocos si lamaie. Este cunoscut pentru beneficiile pe care le are asupra sanatatii parului. Acesta contine o cantitate importanta de substante nutritive si hidrateaza podoaba capilara de la radacina, scrie Click! pentru femei. Citricele sunt stropite cu substante periculoase, de aceea expertii avertizeaza ca nu ar trebui sa consumam coaja acestor fructe. Autoritatile spun ca au cerut comerciantilor sa puna, de urgenta, un afis langa citrice, pe care sa scrie: "coaja nu este recomandata consumului uman". Decizia vine dupa ce autoritatile au anuntat ca portocalele, mandarinele sau lamaile sunt stropite cu pesticide, care in cantitate mare ne pot pune sanatatea in pericol. Ministrul Agriculturii a dispus intensificarea controalelor in piete, supermarketuri si la toate punctele de desfacere a citricelor, informeaza Romania TV