Utile: Cercetatorii au gasit, in sfarsit, o metoda prin care putem sa prevenim dementa; De ce sa nu iei niciodata medicamentele de raceala; Tu stii ce alimente iti dau dureri de cap?

Specialistii Asociatiei de Boli Neurologice din Cleveland au publicat recent un raport care a scos la lumina o informatie socanta. Nu statul in frig, stresul sau racelile provoaca cele mai multe dureri de cap, ci culmea, alimentatia. Migrenele afecteaza la ora actuala aproximativ 20% din populatia globului si in ultimii ani, intensitatea durerilor a sporit. Din punct de vedere statistic, femeile sunt mai afectate decat barbatii. In majoritatea cazurilor, migrenele sunt cauzate de factori comportamentali. Cu toate acestea, specialistii din cadrul Asociatiei de Boli neurologice din Cleveland au demonstrat ca branzeturile maturate, alcoolul (mai ales vinul rosu), muraturile, mancarurile marinate, inclusiv produsele pescaresti si varza murata, fructe precum avocado, zmeura sau bananele sunt cauzatoare de dureri de cap, relateaza Libertatea pentru femei Un joc pe calculator e singura metoda, descoperita de cercetatori, care poate scadea considerabil riscul de a dezvolta dementa. Cu cat o persoana il practica mai des, cu atat sansele de aparitie a bolii sunt mai mici. Cercetatorii au analizat 2802 de adulti sanatosi cu varste de 74 de ani, pe o perioada de 10 ani. "Am observat ca acest joc a scazut riscul dezvoltarii dementei cu pana la 29%, insa trebuie sa investigam de cat timp e nevoie sa-ti antrenezi creierul cu acest joc pentru rezultate mai bune", a explicat dr. Jerry Edwards, cercetator la Universitatea din Florida, potrivit Doctorul Zilei Raceala este una dintre cele mai frecvente afectiuni care apar, mai ales in sezonul rece. Expunerea la frig, schimbarea brusca de temperatura sau raspandirea unor microbi se numara printre cauzele care pot conduce la aparitia racelii. Deoarece nu este periculoasa, iar durata de manifestare a acesteia este una mica, ea poate fi tratata acasa, fara sa fie necesar consultul medical, care se va impune doar in cazul agravarii simptomelor. Medicamentele pe care obisnuim sa le luam pentru a scapa de raceala pot avea alte efecte decat cele promise, tocmai de aceea este necesara o atentie deosebita atunci cand vine vorba despre tratare. Este posibil ca pastilele pe care te bazai tot timpul sa iti faca mai mult rau decat bine. E timpul sa lasi deoparte remediile despre care crezi ca te-ar putea face bine si sa deschizi mai bine ochii inainte de a incepe sa te tratezi. Nu contesta nimeni faptul ca medicamentul pe care il iei tot timpul ar putea sa iti calmeze febra sau sa iti vindece durerea de cap. Cu toate acestea, au fost realizate cercetari care sugereaza faptul ca anumite pastile precum Tylenolul sau orice contine ibuprofen nu sunt ceea ce ai nevoie, anunta Diva Hair Vremea urata cere o mancare si un ceai cald. In plus, in acest fel ii vei da organismului tau o veritabila portie de substante nutritive benefici daca stii cum sa combini corect alimentele. In aceasta perioada este necesar sa acorzi o atentie deosebita alimentatiei, organismul fiind expus mult mai usor bolilor sezoniere. Variatiile de temperatura sunt un pericol pentru organismul tau, acum imunitatea fiind un pic mai scazuta. Alege sa consumi o combinatie de alimente ce pot inlocui cu brio gama de antibiotice din farmacie. Ce are asa special aceasta supa? Plecand de la culoarea intensa oferita de turmenic, pana la gustul fin si gama variata de antioxidanti ce o contine. Am putea spune ca aceasta supa este perfecta pentru sezonul rece, mai ales daca alegi sa o consumi calda, scrie Click Sanatate Secretele celor mai sanatosi oameni de pe Glob stau in dieta, dar si in miscare facuta zilnic, spun medicii, care detaliaza cateva dintre acestea. Japonezii consuma de cinci ori mai multe legume crucifere (varza, conopida, broccoli) decat orice alt popor. "Acestea au un rol important anticanceros. In plus, mananca foarte mult peste oceanic si alge, bogate in minerale, mai ales iod si flor si sunt surse foarte bune de acizi grasi omega-3", spune specialistul in alimentatie Corina Zugravu.De asemenea, niponii sunt mari consumatori de soia. "Este bogata in substante isoflavone, fitoestrogeni care au actiune antioxidata si care fac ca menopauza sa se instaleze mai greu la femei, dar si sa fie mai usor tolerata", mai explica nutritionistul. Orezul e preferat painii printre niponi. Painea alba are un continut caloric mare, ceea ce duce la ingrasare, scrie Doctorul Zilei