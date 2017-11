Utile: Prazul, un tonic pentru persoanele care postesc; Fructele cu coaja lemnoasa reduc riscul aparitiei bolilor cardiovasculare; Ce se intampla in corpul tau cand mananci un Big Mac

Bogat in mucilagii cu efect indulcitor, aceasta leguma este un aliment ideal pentru suferinzii de boli digestive. Substantele mucilaginoase vegetale din compozitia legumei protejeaza si regenereaza mucoasa intestinului gros si subtire, stimuland fixarea microorganismelor pozitive in intestin. Datorita efectelor diuretice, dieta cu praz este ideala pentru suferinzii cardiaci, reumatici, hepatici si pentru cei cu afectiuni renale", precizeaza Eugen Giurgiu, doctor in biochimie cu competente in fitoterapie si nutritie, citat de Click Dupa o extractie dentara, timp de 2 ore nu se mananca, nu se bea apa. Aceste reguli stricte sunt pentru a oferi timp organismului sa formeze un cheag protector in zona lezata. In urma scoaterii unei masele se poate dezvolta o infectie daca pacientul nu urmeaza cu strictete recomandarile stomatologului. Atunci cand mancati, dupa cele 2 ore de la extractie sau orice alta interventie chirurgicala la nivelul cavitatii bucale, nu consumati alimente foarte reci sau foarte fierbinti pentru ca ele pot distruge cheagul format in alveola pe baza caruia se face vindecarea, informeaza Libertatea pentru femei. Daca te dor muschii,maseaza zonele afectate cu 4 linguri de otet amestecate cu 50 de picaturi de ulei volatil de menta. In cazul in care ai facut o intindere musculara,amesteca 100 de grame de argila lichida cu 4 linguri cu otet. Compozitia se aplica pe locul afectat,o data pe zi. In cazul in care te-ai lovit,si locul s-a invinetit,pune pe zona afectata o compresa inmuiata in otet cald. Circulatia sangelui este stimulata si inflamatia este redusa. Daca ai o rana deschisa,otetul are rolul de a o dezinfecta,grabind vindecarea, scrie Click pentru femei Persoanele care consuma in mod regulat fructe cu coaja lemnoasa, cum ar fi nucile, au un risc mai mic de boli cardiovasculare, comparativ cu cele care le consuma rar. Chiar si alunele au un efect benefic asupra arterelor si inimii, sustin autorii studiului mentionat. Ei au analizat dosarele medicale, stilul de viata si obiceiurile alimentare a mai mult de 210.000 de angajati din serviciile de sanatate. In decurs de mai mult de 20 de ani de cercetari, 14.136 de participanti au avut probleme cardiovasculare - 8.390 dintre acestia au fost afectati de boli coronariane si alti 5.910 au suferit accidente vasculare cerebrale, scrie Rador, citat de site-ul descopera.ro Creat de Fast Food Menu Price, acest grafic ar trebui sa te faca sa nu mai mananci niciodata un Big Mac, pentru ca risti sa fii distrus in maximum o ora. Cei de la IFL Science, in schimb, nu sunt de acord cu aceasta viziune dramatica si considera ca un semn de intrebare trebuie sa fie ridicat din start de faptul ca nu e mentionata ca sursa nicio publicatie stiintifica, noteaza cei de la Playtech.ro. Din start, te induce in eroare faptul ca sunt mentionate in aceeasi fraza numarul mare de calorii si cresterea nivelului de zahar in sange. Caloriile nu sunt responsabile pentru cresterea nivelului de zahar, ci carbohidratii. In plus, e demn de mentionat si faptul ca depinde de carbohidrati si de indicele glicemic, potrivit Click.