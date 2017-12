​Utile: Singura in pragul sarbatorilor? 3 sfaturi pentru a evita depresia; Cat de periculos este bradul artificial; 12 alimente pe care le consumi de sarbatori si care iti pot pune in pericol sanatatea

In perioada sarbatorilor depresia ne poate da tarcoale daca suntem singure. Eu am reusit sa o combat si sa nu imi evit prietenii cuplati. Toti par sa aiba planuri de sarbatori, uneori, chiar si tu esti inclusa de buna voie si nesilita de nimeni, in ele. Plecati la munte sau pe o insula exotica, faceti Revelionul impreuna sau va strangeti cu totii acasa la unul dintre prieteni imediat dupa Craciun. Apoi incep discutiile despre planurile de viitor. Fiecare cuplu pare sa aiba un plan in imediata apropiere: vor un copi, poate e chiar pe drum, pleaca impreuna intr-o vacanta de vis, se muta impreuna, adopta un catel, etc. In astfel de momente ajungi sa te gandesti ca viata ta clar este mai putin interesanta decat a prietenilor tai si, evident, te simti de parca ai sta pe margine si i-ai privi pe ceilalti cat de fericiti sunt. Chiar, cat de fericiti sunt? Avem tendinta, mai ales in perioada sarbatorilor cand se declanseaza un val de euforie, sa ii ascultam pe ceilalti care povestesc numai bucurii si sa ne imaginam ce viata idilica au comparativ cu a noastra. Realitatea este alta, iar noi stim asta, scrie revista Psychologies Cum sarbatorile se apropie, cu totii suntem nerabdatori sa incercam delicioasele preparate care ne lasa "gura apa" doar gandindu-ne la ele. Fie ca este vorba de fragedele fripturi sau ca vrem sa incercam niste preparate care contin mai multe legume, trebuie sa fim atenti la modurile de preparare. Chiar si cele mai sanatoase fructe si legume se pot tranforma in adevarate bombe calorice atunci cand le combinam gresit. Merele caramelizate sunt printre cele mai cunoscute preparate de Craciun si toata lumea le face macar o data. Desi merele sunt bogate in vitamine si fibre, aceste mere deosebite aduc un aport de aproape 320 de calorii, 28 de grame de zahar si 16 grame de lipide. Caramelul le anuleaza toate caracteristicile nutritionale, transformandu-le intr-un pericol pentru sanatatea ta. Chiar daca este o reteta destul de simpla si toata lumea o face de Craciun, afla ca biscuitii iti pot pune in pericol sanatatea. De ce? Pentru ca un singur biscuit poate contine pana la 200 de calorii si 14 grame de zahar, relateaza DivaHair Pana la doua cincimi dintre noi sufera de indigestie regulat si in timpul Craciunului. Chiar si cei care sunt rar afectati de aceasta problema digestiva ar putea prezenta semne de reflux, arsuri, balonare sau gaze. Craciunul este, in definitiv, perioada in care mancam mai mult decat de obicei, dar iata ce ar trebui sa faci pentru a preveni indigestia.Incearca sa nu exagerezi cu mancarea traditionala de Craciun, pentru ca ea este bogata in grasimii, iar ficatul si stomacul vor fi suprasolicitati. In plus, mesteca bine mancarea inainte de a o inghiti, evitand sa mananci repede (poate fi o cauza a balonarii si indigestiei). Aici ne referim la alimentele bogate in fibre, legumele sunt cele care au cel mai mare continut. Pentru ca mancarea traditionala de Craciun este bogata in grasimi, exista riscul sa te confrunti cu indigestie, balonare, arderi si reflux gastroesofagian. Pe langa carne, ar trebui sa mananci si legume, anunta Click Sanatate Grija pentru paduri nu trebuie sa inlocuiasca bucuria de a avea un brad natural in casa. Atat timp cat te asiguri ca ai achizitionat un brad de la reprezentantii unui ocol silvic si nu unul furat, taiat ilegal dintr-o padure, acesta trebuie sa-si ocupe locul de onoare in fiecare camin, de Craciun. Fie din ratiuni ecologiste, fie din comoditate sau lipsa de bani, multi cumpara pomul de Craciun din plastic. Insa, prea putini sunt informati asupra pericolului pe care il prezinta acesta. Cu exceptia celor alergici la brazii naturali, neavand alta solutie decat sa-l cumpere pe cel artificial, iata ce pericole pandesc dintre acele pomului artificial. Majoritatea brazilor artificiali contine plumb, un material foarte toxic pentru organismul uman. De asemenea, studiile au evidentiat ca materialele plastice din acesti brazi sunt deosebit de toxice chiar si la simpla atingere, astfel ca unele etichete ale brazilor artificiali avertizeaza asupra necesitatii spalarii pe maini dupa montarea acestora si de asemenea interzic copiilor sa se joace cu elementele bradului, noteaza Libertatea pentru femei Crampele musculare apar ca urmare a contractiei involuntare a muschilor si sunt un simptom frecvent al deshidratarii, oboselii, circulatiei sangvine inadecvate sau compresiei nervoase. Durerea poate aparea in timpul exercitiilor fizice sau in timpul noptii. Durerea cauzata de contractia involuntara a muschiului este cel mai frecvent intalnita la muschii gambei si este puternica si neplacuta, deseori lasand senzatia unei lovituri de copita de catar. De asemenea, deficienta de potasiu poate fi cauza crampelor musculare. Crampele pot aparea si la nivelul muschilor care nu primesc suficient oxigen din cauza irigarii discontinue cu sange. Crampele care apar noaptea pot fi intalnite mai ales la persoanele varstnice si la femeile insarcinate, relateaza Click pentru femei