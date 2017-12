Utile: "Dusmanul" sanatatii din casele noastre; Uleiul de arahide. 7 beneficii surprinzatoare pentru organism; Glutenul: mai bine sau nu fara el in dieta

Acel mic coltisor din baie sau din bucatarie, patat cu negru si urat mirositor nu trebuie mascat cu decoratiuni sau acoperit superfical cu diverse solutii. Mai ales daca in casa locuiesc copii sau batrani, a caror imunitate poate fi grav afectata de prezenta mucegaiului. In sezonul rece, prezenta igrasiei este des intalnita in casele oamenilor si, desi e confundata cu o banala pata de apa, mucegaiul este de fapt o ciuperca saprofita sau parazita, informeaza doctorulzilei.ro. Izma favorizeaza digestia. Cunoscuta si sub numele de menta, planta are actiune tonica si, potrivit medicilor fitoterapeuti, favorizeaza digestia, are actiune usor analgezica si carminativa (care calmeaza durerile abdominale si favorizeaza evacuarea gazelor intestinale). Poate fi folosita atat in cazul digestiei dificile asociata cu greata si spasme abdominale, cat si in caz de dischinezii biliare. Favorizeaza eliminarea gazelor intestinale. Daca te confrunti cu neplaceri digestive, prepara-ti o infuzie dintr-o lingura rasa de planta uscata la o cana cu apa clocotita. E recomandat sa bei cel mult 2 cani pe zi, in mai multe reprize, potrivit Click pentru femei. Majoritatea beneficiilor pentru sanatate ale uleiului de arahide provin din diferitele sale tipuri de acizi grasi, cum ar fi acidul oleic, acidul stearic, acidul palmitic si acidul linoleic, printre altele. Desi nivelele de dezechilibru ale acizilor grasi pot fi periculoase pentru sanatate, uleiul de arahide are un echilibru foarte sigur. Va poate stimula sanatatea intr-o varietate de moduri, pe langa beneficiile pentru sanatate din alte vitamine, minerale si compusi organici gasiti in arahide, noteaza Libertatea pentru femei. Persoanele care sufera de boala celiaca nu tolereaza glutenul, nici macar in cantitati mici. Doar 50 de miligrame de proteina sunt suficiente pentru a provoca probleme. La persoanele care sufera de boala celiaca, glutenul declanseaza un raspuns imun care distruge mucoasa intestinului subtire. Acest lucru poate interfera cu absorbtia nutrientilor din alimente, poate provoca o serie de simptome negative secundare si poate duce la alte probleme cum ar fi osteoporoza, infertilitatea, leziunile nervoase si crizele convulsive, arata CSID Litiaza biliara. Uleiul de masline este usor laxativ si stimuleaza activitatea colecistului, de aceea s-a dovedit util in afectiuni ca litiaza biliara (pietre la fiere). Preventiv, ia 3 linguri de ulei cu inghitituri mici, intre mese. Daca deja te confrunti boala, reduci intensitatea durerilor daca bei intre 3 si 10 linguri de ulei pe zi (50-150 ml), tot intre mese, in amestec cu zeama stoarsa de la 1-2 lamai. Parazitii intestinali. Copiii sunt cei care sufera adesea din cauza infestarii cu paraziti intestinali, dar si adultii pot avea aceasta problema. Lipsa poftei de mancare, paloarea, durerile abdominale sunt semne ale prezentei parazitilor. Leacul consta dintr-o lingura de ulei de masline amestecata cu zeama de la o lamaie, conform Click pentru femei.