Utile: Semne ca mucegaiul se ascunde in casa ta si cum scapi de el; Din ce alimente ne luam necesarul zilnic de fibre; Cat de sanatoasa e cu adevarat cafeaua fara cofeina?

Daca iti vom spune ca depozitele de mucegai sunt cauzate de fapt de ciuperci microscopice saprofite sau parazite, suntem sigure ca nu le vei mai privi cu la fel de multa indulgenta data viitoare. Umezeala, termoizolantele si temperatura scazuta din casa, de sub 20 de grade, se numara printre cei mai importanti factori declansatori ai mucegaiului. Daca ai privit alarmata pe pereti, dar ai rasuflat usurata, pentru ca depunerile oribile, inchise la culoare, nu iti contamineaza peretii imaculati, trebuie sa te avertizam: mucegaiul devine tarziu vizibil, iar prezenta sa vicleana poate trece cel mai adesea nedetectata. Cu toate acestea, exista semne ale vietii sale ascunse, care se reflecta la nivelul sanatatii tale, scrie Divahair. Avocado. Avocado este unul dintre fructele cu cel mai ridicat continut de fibre alimentare, de 6,7 g fibre la 100 g de avocado, ceea ce inseamna 18% din doza zilnica recomandata. Fructele de avocado, originare din America Centrala, contin pe langa fibre si vitamine A, E, B6 sau K si minerale precum fier, magneziu si mangan, motiv pentru care medicii nutritionisti recomanda integrarea acestora in dieta zilnica, informeaza Click Picioare reci. Pentru unii oameni, a avea picioarele reci nu este decat un fel de a vorbi. Desi senzatia de frig se poate manifesta fara a exista cauze medicale, a avea in mod constant degetele de la picioare reci poate fi un semn de circulatie proasta. Fumatul si bolile aferente, precum bronhopneumopatia obstructiva cronica, pot reduce capacitatea plamanilor de a absorbi oxigenul bine, ceea ce contribuie la reducerea nivelului de oxigen in sange. In plus, boala arteriala periferica a membrelor inferioare si alte forme de boli vasculare pot provoca o ingustare a arterelor si impiedica circulatia sangelui, noteaza doctorulzilei.ro. Conform Asociatiei Americane a Inimii, cafeaua fara cofeina poate mari nivelul de colesterol LDL, afectand sanatatea cardiaca. In cadrul unui studiu, cercetatorii au urmarit 3 grupuri de participanti - unul in care s-au baut 3 cesti de cafea pe zi, a doilea in care s-au baut 3 cesti de cafea fara cofeina si al treilea in care nu s-a consumat deloc cafea. Dupa trei luni, numai grupul in care s-a consumat cafea fara cofeina a prezentat o crestere de 8% al colesterolului LDL, precizeaza Libertatea pentru femei. Galbenelele au proprietati antibacteriene si antiinflamatorii care trateaza ochii inflamati si uscati. Folosite extern, galbenelele sunt un remediu bun pentru ochii rosii - reduc inflamatia si previn cresterea bacteriana excesiva. Ai nevoie de: 0 lingura de flori de galbenele (10 g), 250 ml apa. Mod de preparare: Se adauga florile de galbenele intr-o ceasca cu apa fierbinte. Se acopera cu o farfurie si se lasa la infuzat 20 de minute. Mod de utilizare: Dupa ce bautura naturala s-a racit, inmoaie doua dischete de bumbac in ea si aplica-le pe ochi, asa cum faci cu compresele. Lasa-le sa actioneze 10 minute. Repeta tratamentul de doua ori pe zi, conform Click pentru femei.