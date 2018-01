Utile: Strategie pentru sanatate: ce sa faci acum ca sa-ti fie bine tot anul; Sfaturi anti-mahmureala. Cum iti revii dupa sarbatori, ce mananci si cum faci economii; Leacuri cu apa, ideale pentru detoxificare

Ca sa nu ai parte de neplaceri, pregateste-ti acum, la inceput de an, "planul de bataie" cu o strategie pentru sanatate. Medicul de familie va fi bucuros sa aiba pacienti constiinciosi ca tine si te va indruma catre specialisti. Indiferent daca te-ai confruntat sau nu pana acum cu probleme de sanatate, de pe lista cabinetelor unde va trebui neaparat sa faci o vizita la inceput an nu trebuie sa lipseasca urmatoarele: ginecologul, examinarea periodica a sanilor, control dermatolog. De asemenea, cardiologul e singura persoana care stie exact ce se petrece cu "motorasul vietii". De obicei, controlul la cardiolog e placut si nedureros, asa ca nu-l uita, informeaza Libertatea! pentru femei. Cum se prepara infuzia si aperitivul. Uleiul esential pe care il contine aceasta planta favorizeaza eliminarea gazelor din intestin si stimuleaza secretiile gastrice. Totodata, are o actiune de calmare a colicilor intestiali si de fluidizare a secretiilor bronsice. Fructele contin intre 3 si 7% ulei volatil, lipide, substante minerale, proteice, glucide, taninuri si saruri minerale, potrivit "Ghidului plantelor medicinale si aromatice", cooordonat de farmacologul dr. Ovidiu Bojor. Pe langa faptul ca este un calmant in colicile intestinale, ceaiul de chimion este indicat si in lipsa poftei de mancare, precum si in digestii deficitare, informeaza Adevarul. 1. Mananca variat. Cauta sa incluzi toate categoriile de alimente, in fiecare zi. Alege o hrana usoara si echilibrata. 2. Nu sari peste mese si mananca doar cat ai nevoie. Daca iei o singura masa pe zi, vei manca dublu sau triplu. Te-ai saturat? Opreste- te! Nevoile alimentare ale organismului au fost satisfacute. 3. Ia mesele intr-o atmosfera calma. Mancand mai incet vei descoperi si redescoperi alimente care iti plac si vei consuma cantitati mult mai mici: senzatia de satietate ajunge la creier abia dupa 15- 20 de minute din clipa in care incepem sa mancam. 4. Hidrateaza-te! Bea regulat apa si ceaiuri, consuma supe si ciorbe, potrivit Libertatea O dieta formata din ingrediente acide, alaturi de stres impiedica oxigenarea si alimentarea cu nutrienti necesari celulelor. Daca dieta nu contine destule minerale, acizii vor crea blocuri acide in celule. Aceste remedii pe baza de apa vor contribui la detoxificarea corpului! 1. Bea in fiecare dimineata un pahar de apa in care ai stors sucul de la o jumatate de lamaie. Apa cu lamaie este o solutie alcalina foarte potrivita pentru a echilibra pH-ul organismului. Aceasta bautura imbunatateste digestia, este un excelent diuretic, intareste imunitatea. 2. Cuisoare cu apa regleaza nivelul de zahar din sange; au proprietati antispastice si regleaza digestia; contin agenti antibacteriene si au efect afrodiziac, scrie Click! sanatate . Rutina de dimineata este extrem de importanta pentru fiecare persoana. E procesul care iti va da energie pentru toata ziua, e momentul cel mai bun ca sa te organizezi si reprezinta un punct de plecare pentru toate planurile tale. 1. Putina miscare pentru o zi plina de energie. Obisnuieste-te sa-ti incepi fiecare dimineata cu cateva exercitii fizice. Ai putea avea impresia ca acest lucru te va epuiza si nu vei putea duce la capat ziua, dar este fals. Vei capata o minte mai oxigenata si acest obicei te va ajuta ca pe termen lung sa ai o inima mai sanatoasa. 2. Un mic dejun in fiecare zi este reteta perfecta pentru un inceput ideal de zi. Dimineata, metabolismul tau este extrem de activ, motiv pentru care nu trebuie sa sari niciodata peste micul dejun, noteaza Unica.