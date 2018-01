Utile: Ceaiul alb este un antioxidant bun si lupta impotriva imbatranirii; Planta care alunga dependenta de tutun; Cate oua ai voie sa mananci intr-o saptamana

Atat galbenusul, cat si albusul oualor abunda in nutrienti esentiali pentru o dieta echilibrata. Mai mult de jumatate din continutul de proteine al unui ou se gaseste in albus, alaturi de vitamina B2 si un continut mai mic de grasimi si colesterol decat al galbenusului. De asemenea, albusurile sunt o sursa bogata de seleniu, vitaminele D, B12 si B6, cat si de minerale precum zinc, fier si cupru. Insa adevarata concentratie de nutrienti se gaseste in galbenus, unde vei gasi vitaminele liposolubile A, D, E si K, dar si luteina si zeaxantina, doi antioxidanti extrem de importanti pentru sanatatea ochilor si creierului, scrie Divahair Jumatate din masa ta este bine sa contina fructe si legume. Opteaza pentru varietate. Tine minte ca nu se iau in calcul si cartofii (in special cei prajiti)! Limiteaza boabele rafinate, cum ar fi orezul alb si painea alba, deoarece organismul le transforma rapid in zahar la nivelul sangelui. Alege cele mai sanatoase surse de proteine, cum ar fi pestele, pasarile de curte, fasolea si nucile; evita carnea rosie; evita slanina si alte carnuri prelucrate. Uleiurile sanatoase (cum ar fi uleiul de masline si uleiul de cocos) sunt bune pentru tine. Nu iti fie frica sa le folosesti pentru gatit, in salata si in general, la masa, noteaza descopera.ro. Ceaiul care nu a fost procesat in nici un fel dupa uscare este deseori numit ceai alb. Denumirea "ceai alb" este data ceaiului preparat din muguri imaturi sau tineri, ceea ce duce la o aroma mai blanda a ceaiului. Oricum, ceaiul alb descrie frunzele plantei Camellia sinensis si este una dintre cele mai populare soiuri de ceai din lume. Ceaiul alb, de ajutor sanatatii organismului Beneficiile de sanatate ale ceaiului alb includ: un risc redus de cancer, tulburari cardiovasculare, o imbunatatire a sanatatii orale, are proprietati antioxidante si anti-imbatranire, potrivit Libertatea pentru femei.



Numita si "trestia mirositoare", obligeana este folosita pentru tratarea bolilor de stomac, calmeaza spasmele intestinale, combate constipatia, reda pofta de mancare si alunga dependenta de tutun. Obligeana este renumita pentru efectele sale dezinfectante, antispastice, carminative, astringent, sedative, analgezice, depurative, antitoxice si anti-tabagice. Contine ulei volatil, heterozide amare, amidon, saponine, tanin, vitamina C. In scop fitoterapeutic se utilizeaza radacina sau rizomii. Se recolteaza toamna, in perioada octombrie-noiembrie, sau primavara. Rizomii se spala, se despica si se lasa sa se usuce pana devin casanti, anunta Click pentru femei. Ceaiul verde - favorizeaza tranzitul intestinal si in plus consumat cu regularitate ajuta si in curele de slabire. Chimenul - infuzia din chimen amelioreaza senzatiile de arsura la stomac. Mod de preparare: peste o lingurita si jumatate de chimen se toarna o cana de apa calda. Ghimbirul - ceaiul din ghimbir previne balonarea si flatulenta. De asemenea, are rol anti-vomitiv. Musetelul - o cana de tizana de musetel calda lupta impotriva arsurilor stomacale, balonarii si durerilor de stomac. Menta - infuzia din menta favorizeaza de asemenea digestia, combate diareea, amelioreaza durerile de stomac iritante. A nu se consuma in exces pentru ca apare riscul de constipatie, conform CSID.