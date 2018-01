Utile: 3 condimente care tin organismul sanatos; Lapte de soia - avantaje si dezavantaje pentru organism; 3 lucruri eficiente pe care le poti face pentru mainile uscate

Ceaiurile de catina, urzica, papadie, ghimbir si soc pot fi folosite dupa mesele imbelsugate, precum cele de la sarbatori. 1. Catina, un cocktail de elemente esentiale organismului, contine vitaminele A, C, E, K si P si minerale precum potasiu, fier, sodiu si magneziu. Ceaiul de catina intareste sistemul imunitar, reduce colesterolul din sange si amelioreaza unele dureri. 2. Urzica este bogata in vitamine, fibre, proteine si minerale. Ceaiul de urzici este sarac in calorii si consumat inainte de masa, confera senzatia de satietate. Fitoterapeutii arata ca ceaiul de urzica imbunatateste digestia si grabeste eliminarea toxinelor, informeaza Adevarul Temperatura scazuta de afara si aerul uscat din birouri sau de acasa determina pielea sa se usuce. Aceasta situatie poate fi evitata, daca respecti cativa pasi de ingrijire a mainilor in sezonul rece. 1. n anotimpul rece nu este recomandat sa exfoliezi pielea de pe maini foarte des. O data pe saptamana este suficient. Pielea moarta indepartata prea des lasa mainile mai sensibile la frig si deshidratarea acestora va fi vizibila imediat. 2. Hidrateaza intens. In aceasta perioada rece este recomandat este sa porti in poseta o crema de maini extrem de hidratanta si sa o foloseati ori de cate ori simti ca ai nevoie. 3. Macar o data pe saptamana, dupa ce ai efectuat exfolierea mainilor, aplica o masca nutritiva sau chiar ulei de masline, potrivit Unica. Salata, spanacul si varza kale au vitamina K, luteina, betacaroten si acid folic care ajuta creierul sa functioneze la parametrii optimi chiar si la varste inaintate, potrivit unui studiu realizat de neurologi de la Rush University din Chicago. La studiu au participat 960 de subiecti cu varste cuprinse intre 58 si 99 de ani. Cercetatorii au luat in calcul o variabilitate mai mare de factori si au constatat ca cei care au mancat de cel putin doua ori pe zi legume cu frunze verzi au avut un declin cognitiv mai mic decat cei care nu au consumat mai putine sau deloc. Mai mult, cei care au inclus in meniul lor salatele au avut abilitati mentale ca ale unei persoane cu 11 ani mai tinere, scrie Descopera Laptele de soia este o alternativa excelenta pentru persoanele care se confrunta cu intoleranta la lactoza, o enzima care se gaseste in laptele de vaca. Aceasta bautura are in compozitie substante nutritive esentiale, care previn aparitia multor probleme de sanatate, dar poate prezenta si anumite contraindicatii, mai ales in cazul femeilor sau al copiilor mici. Iata cateva beneficii ale consumului de lapte de soia asupra organismului: reduce nivelul de colesterol din organism, curata si mentine sanatatea vaselor de sange, ajuta la scaderea in greutate, reduce riscul de osteoporoza. Unul dintre principalele dezvantaje ale laptelui de soia consta in gustul acestuia, care nu este la fel de placut precum al laptelui de vaca, informeaza Diva Hair. Aroma deosebita a scortisoarei, mirosul intepator al usturoiului si gustul iute al ardeiului ne ajuta sa scapam de dureri, raceli, afectiuni digestive sau boli cardiovasculare. Scortisoara este folosita ca analgezic, ameliorand durerile de burta si spate, dar si sindromul de menstruatie abundenta. Medicii recomanda consumul de scortisoara si pentru a imbunatati circulatia sangelui. Usturoiul. Consumat ca atare, tinctura sau pulbere, usturoiul este recomandat in guturai, raceli, arteroscleroza, boli reumatice, afectiuni digestive, pneumopatii, gripa, bronsita cronica, astm, tuse s.a.m.d. Ardeiul iute este remediu pentru hipertensiunea arteriala, curata arterele si contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rau sau a trigliceridelor, potrivit Click.