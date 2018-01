Utile: Supa care inlocuieste antibioticele; Cum tratezi eczema care se agraveaza iarna prin metode naturale; Sucuri care elimina toxinele acumulate in organism

Considerat unul dintre cele mai puternice alimente sanatoase cu actiune detoxifianta, usturoiul este un adevarat aliat al sanatatii tale. Cu usturoi poti face o supa care iti sustine imunitatea si regleaza tranzitul intestinal. Consumul de usturoi este indicat mai ales daca te confrunti cu prezenta viermilor intestinali sau anumite afectiuni printre care diabetul, depresia sau chiar si tifosul. Il gasesti cu usurinta pe rafturile magazinelor atat sub forma cruda (cea mai sanatoasa de altfel), cat si sub forma uscata, praf sau granulat. Atunci cand il alegi in stare cruda, este indicat ca dupa zdrobire sa nu treaca mai mult de 5-10 minute pana la consumare. In felul acesta te vei bucura de toate substantele nutritive pe care le contine, scrie Click. Cremele hidratante sunt esentiale in orice moment al anului. Dar, in timpul iernii, trebuie sa utilizezi un strat gros si sa il aplici frecvent. Folosirea unei creme hidratante potrivit este una dintre cele mai bune modalitati de a face fata eruptiilor. O alta optiune pe care o poti incerca este uleiul de migdale. Acesta te ajuta sa mentii pielea hidratata cateva ore. Cand utilizezi o crema hidratanta, acorda o atentie deosebita mainilor si fetei, deoarece acestea sunt cel mai adesea expuse la aerul uscat si rece. Cel mai bine este sa aplici crema hidratanta sai uleiul dupa dus sau baie, atunci cand pielea este inca umeda, noteaza Libertatea pentru femei. Sfecla rosie este sursa importanta de betanina. Acest compus are proprietati antioxidante, creste productia de urina si mentine rinichii curati si sanatosi. in plus, sucul de sfecla rosie reduce riscul de pietre la rinichi si afectiuni cardiovasculare. El trebuie baut o data sau de doua ori pe saptamana. Poate nu stiai, dar sucul de lamaie reduce nivelul de acid citric din urina, prevenind astfel formarea pietrelor la rinichi. Stoarce o lamaie si adauga sucul obtinut intr-o cana cu apa calduta. Apa cu lamaie este foarte buna pentru detoxificarea organismului, potrivit Click pentru femei. Manifestari dermatologice. Xantoamele eruptive (pete de cca.1-4 mm in diametru inconjurate de un halou rosiatic) sunt descoperite cind trigliceridele sunt peste 1000 mg/dl. Sunt mai proeminente pe spate, fese, piept si extremitatile proximale. Leziunile sunt determinate de acumularea de chilomicroni ( particule microscopice lipoproteinice, bogate in trigliceride, prezente in sange dupa digestia grasimilor absorbite la nivelul intestinului subtire) si dispar gradat cind trigliceridele sunt mentinute sub 1000 mg/dl, informeaza doctorulzilei.ro. Cercetatorii au descoperit ca femeile diagnosticate cu sindromul picioarelor nelinistite (sindromul Ekbom) au sanse cu 43% mai mari sa moara din cauza bolilor cardiovasculare, spre deosebire de cele care nu sufera de aceasta afectiune. ''Studiul sugereaza ca Ekbom reprezinta un factor de risc de dezvoltare a bolilor cardiovasculare asociate mortii,'' afirma Xiang Gao, profesor de nutritie ''Persoanele cu sindrom Ekbom au un risc crescut de dezvoltare a bolilor cardiovasculare si a altor afectiuni cronice. Desi cercetarile anterioare nu au prezentat rezultate suficiente, analiza prezenta sugereaza ca exista o legatura intre sindromul picioarelor nelinistite si mortalitatea in cazul femeilor varstnice'', a adaugat el, citat de CSID.