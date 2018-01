Utile: 5 pasi pentru a avea un an nou de succes; Abdomenul plat se intretine cu aceste bauturi; Ce semnale trimite organismul cand tensiunea e prea mare sau prea mica;

Poate nu banuiai ca exista o legatura intre vitamine si cancer, dar mai multe studii medicale sugereaza ca persoanele cu o doza mare de vitamina D in organism prezinta un risc mai scazut de a se imbolnavi de aceasta maladie. Asa ca ai grija sa asiguri corpului tau cantitatea necesara din aceasta vitamina miraculoasa! Potrivit Institutului National de Cercetare a Cancerului din Statele Unite, mai multe studii arata ca persoanele care au o alimentatie bogata in vitamina D si care sunt expuse unei doze mai mare de raze ultraviolete de la soare au un risc mai scazut de cancer. De asemenea, experimentele realizate pe cobai au demonstrat ca exista o legatura intre vitamine si cancer: vitamina D poate incetini si chiar preveni dezvoltarea unor tipuri de cancer (colorectal, de prostata, de plamani). Concret, aceasta vitamina opreste dezvoltarea celulelor canceroase si stimuleaza apoptoza, adica moartea celulelor bolnave, scrie Diva Hair Un abdomen frumos, lucrat, ferm se face in primul rand in bucatarie, alegand cu grija alimentele. De asemenea este necesar sa lucrezi partea musculara temeinic.Aspectul fizic este strans legat de starea ta de sanatate. Desi pare ceva ilar, in realitate, cu cat ai o alimentatie mai bogata in zaharuri, grasimi, bauturi carbogazoase si devii mai sedentar, cu atat mai greu iti va fi sa-ti mentii o anumita greutate si sa te bucuri de sanatate. O astfel de alimentatie previne formarea tesutului adipos la nivelul taliei, grasimea abdominala fiind cea mai nociva si greu de eliminat. Profita din plin de gustul legumelor de sezon! Asigura-te ca ai parte cel putin 2 portii de legume si una de fructe zilnic. Hidrateaza-te constant si nu te sfii sa faci miscare. Asta nu inseamna ca trebuie sa excluzi definitiv grasimile din alimentatie, ci trebuie sa le consumi doar pe cele bune. Astfel, daca alegi la micul dejun o bautura care cuprinde grasimi sanatoase, te vei bucura de energie pe tot parcursul zilei, iti vei suprima pofta de mancare exagerata si vei accelera tranzitul intestinal. Vei accelera procesul de eliminare a toxinelor si vei vedea rezultatele dorite intr-un timp relativ bun, anunta Click Sanatate In timp ce o tensiune arteriala scazuta nu cauzeaza probleme grave de sanatate, hipertensiunea poate provoca accident vascular cerebral sau infarct. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, valoarea optima a tensiunii arteriale este 12,8 cm- Hg. Daca tensiunea coboara sub 9/6 cmHg este considerata hipotensiune si daca trece de 14/9 este considerata hipertensiune. Nu exista diferente intre barbati si femei in ceea ce priveste valorile normale ale tensiunii arteriale. Cele mai frecvente semne ale hipotensiunii sunt ametelile, tulburarile de echilibru, transpiratiile, senzatia de lesin sau lesinul. In mod normal, sportivii, nefumatorii, femeile mai slabe au tensiune arteriala mai mica. "Cei care au hipotensiune au un risc mai mic de boli de inima sau de rinchi, accidente vasculare, insa pot suferi traumatisme in timpul lesinului￯, subliniaza medicul cardiolog Florin Mitu, potrivit Doctorul Zilei . Da, da, ai facut de-a lungul timpului multe to-do list-uri cu ceea ce vei face de la inceput de an. Cate dintre rezolutiile de la inceput de an au fost bifate si scrise si pe lista de realizari la final de an? Ei bine, tocmai pentru a-ti atinge obiectivele propuse, iata mai jos o lista cu 5 pasi ce-ti vor fi de ajutor in bifarea dorintelor de inceput de an. Lista este alcatuita de psihoterapeutul Constantin Cornea care considera ca nu este de ajuns doar sa iti doresti ceva si apoi sa astepti sa se intample de la sine. Si nici sa te bazezi pe ritualuri, culori norocoase, astrograme, sau amulete benefice. TREBUIE sa si actionezi in consecinta. Planul de viata. Este acel master plan care ar trebui sa fie construit pe baza talentelor native, sau dezvoltate ulterior, resurselor de orice gen (studii profesionale, capacitate financiara, relatii de prietenie) necesare dezvoltarii profesionale, personale, sau sociale. Un astfel de plan, bine conturat, te poate face sa castigi timp si sa gasesti caile cele mai potrivite pentru a te face fericit. Indiferent daca fericirea consta intr-o relatie de cuplu, cariera sau hobby-uri, relateaza CSID Daca urmezi o schema de tratament pentru anumite afectiuni ale tenului la un salon de cosmetica, trebuie sa stii ca este indicat sa te abtii de la anumite obiceiuri odata ce ai iesit din salon! Pe langa alimentatie si odihna este recomandat sa apelezi si la tratamentele din saloanele de cosmetica. In felul acesta te vei putea bucura timp indelungat de o piele frumoasa. Pentru rezultate de durata este necesar sa stii ca atat inainte cat si dupa vizita la salon trebuie sa eviti anumite obiceiuri: Nu iti mai pune mana pe fata. Acesta este unul dintre cele mai nesanatoase obiceiuri pe care le avem. De fiecare data cand pui mana pe fata favorizezi aparitia cosurilor si secretia de sebuum. Si asta deoarece mainile tale, desi par a fi curate, nu sunt intocmai. Este un gest aparent inofensiv care poate avea repercusiuni, noteaza Click Sanatate.