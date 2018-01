Utile: Topul alimentelor cu putine calorii; Ceaiuri naturale care curata sistemul digestiv; Care este motivul pentru care vinul rosu agraveaza migrenele

Cei care isi doresc sa slabeasca si parca nu reusesc orice ar face ajung intr-un moment in care pot considera ca infometarea este solutia. Insa, in realitate, nu este o varianta deloc sanatoasa. Mai degraba ar ajuta o dieta strict supravegheata, bazata pe alimente care contin putine calorii. Iata cateva dintre acestea! Castravetele are 16 calorii la 100 de grame, incat il poti manca ori de cate ori iti doresti, fara teama de a te ingrasa. Contine foarte multa apa si elemente nutritive necesare corpului. Poate fi consumat singur sau in combinatie cu alte legume proaspete. Ajuta la digestie, previne deshidratarea si contribuie la topirea grasimilor, scrie Click Prin definitie, meningita presupune inflamarea meningelor, adica a membranelor care acopera creierul si coloana vertebrala si a lichidului cefalorahidian. Este o boala extrem de grava, declansata de o bacterie sau de un virus, care apare cu o frecventa mai mare in lunile de vara si la inceputul toamnei. Principalele simptome sunt cele ale unei gripe severe: gatul intepenit si durere in zona cervicala, febra, frisoane, dureri de cap combinate cu stari de voma, somnolenta si dureri musculare, fotofobie, Medicii spun ca, cel mai des, meningita apare in randul copiilor sau adultilor tineri (15 - 24 de ani), insa exista risc si pentru varstnici, in general pentru toate persoanele care au un sistem imunitar slabit, relateaza doctorulzilei.ro. Ceaiul de oregano. Acesta se consuma imediat dupa ce ai mancat deoarece imbunatateste digestia, are efect antioxidant, antibacterial si poate preveni constipatia. Adaugi 3 lingurite de frunze verzi sau uscate de oregano (30g) la 500 ml de apa, dupa ce aceasta a dat in clocot. Lasi 1 minut pe foc, apoi lasi la infuzat 5-7 minute. Daca doresti, poti adauga miere dupa ce s-a racit. Ceai de coriandru. Cu proprietati digestive folositoare in cazul in care te confrunti cu constipatia sau afectiuni ale sistemului digestiv, ceaiul de coriandu stimuleaza si sistemul nervos in acelasi timp, fiind benefic pentru imbunatatirea performantelor creierului, arata Click pentru femei Pentru a preveni evolutia psoriazisului, trebuie sa fii foarte atenta la ingrijirea unghiilor. Aceasta este cea mai buna si cea mai eficienta metoda de a trata problema. Nu-ti lasa unghiile lungi. Unghiile scurte, taiate, prezinta un risc mai mic de infectare. Dupa taierea unghiilor, utilizeaza intotdeauna o pila pentru a netezi marginile unghiilor. Dezinfecteaza ustensilele de manichiura la fiecare folosire si nu le imprumuta. Daca mergi la salon, verifica daca au fost dezinfectate. Poarta pantofi confortabili, cu suficient spatiu pentru degetele de la picioare. Inainte de a-ti pune manusi sau sosete, asigura-te ca spatiul dintre degete este uscat. Nu-ti da cu oja tot timpul. Lasa, din cand in cand, unghiile sa respire, precizeaza Libertatea pentru femei. Vinul rosu ramane bautura preferata de oamenii din intreaga lume. Cu toate astea, sunt persoane care pot bea o sticla intreaga fara sa aiba vreo problema, iar altele incep sa se lupte imediat cu o durere crancena de cap. In cazul mahmurelii apar durerile de cap, ametelile, starile de voma, setea excesiva, senzatia de gura uscata, oboseala, crampele musculare. Toate acestea vin pentru ca organismul nostru digera alcoolul. Potrivit publicatiei Scientific American, vinul este una dintre bauturile care poate da mahmureli severe. Durerea de cap aparuta in urma consumului de vin rosu este diferita de cea data de mahmureala. Diferenta majora este ca apare imediat ce alcoolul este ingerat. Nici nu apuci sa bei mult si ajungi sa te simti mahmur, conform descopera.ro.