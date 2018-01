​Utile: Alimentele care iti afecteaza articulatiile; 7 utilizari pentru sanatate ale ridichilor de iarna; 6 condimente care iti stimuleaza sistemul imunitar

In ceea ce priveste sanatatea articulatiilor, alimentatia joaca un rol esential si asta din cauza faptului ca un stil de viata nesanatos poate fi cauza anumitor probleme de sanatate cronice, a aparitiei diabetului sau chiar si a afectiunilor cardiovasculare. Pericolul ascuns din zahar. Nimic fara dulce? Acesta este si motto-ul tau? Ei bine, total gresit. Zaharul contribuie la favorizarea aparitiei inflamatiilor. Cum il gasesti in absolut orice produs de pe rafturile magazinelor, este foarte greu sa monitorizezi cantitatea de zahar consumata pe zi, scrie Click Daca mananci ridiche neagra, poti elimina agentii toxici prezenti in sangele si in maduva osoasa. Ridichile negre sustin activitatea ficatului si a sistemului limfatic. Tot ce mananci sau bei este procesat de ficat pentru a filtra toxinele si a le elimina din organism. Atunci cand iei medicamente, cum ar fi paracetamolul sau antibioticele, ficatul ar putea fi suprasolicitat. La fel, in cazul unei alimentatii bogate in grasimi sau a excesului de alcool. In acest caz, toxinele se acumuleaza in ficat si creeaza radicali liberi care dauneaza celulelor sanatoase din organism, relateaza Libertatea pentru femei. Ardeiul iute Aleppo este original din Siria si are o intensitate moderata a iutelii si o aroma usor fructata. Lipi Roy de la Universitatea din New York spune ca este bogat in vitamina A, ceea ce face sa fie perfect pentru imbunatatirea vederii si a sanatatii oaselor. De asemenea, contine antioxidanti care protejeaza impotriva multor boli cronice, intaresc sistemul imunitar si ajuta digestia. Puteti folosi ardeiul iute Aleppo presarat peste peste la gratar, in guacamole, in paste sau chiar in aluatul de negresa sau de prajituri cu cicocolata, conform descopera.ro. Bea cat mai mult ceai! Daca esti o iubitoare de ceai, ai toate motivele sa incluzi aceasta bautura in meniul tau zilnic. Acest obicei te va proteja de cancerul pulmonar cauzat de fumat. Frunzele de ceai sunt bogate in catechina, un compus care inhiba activitatea radicalilor liberi din corp. Nu uita de vitamina C! Fumatorii sunt mai predispusi la infectii bacteriene, motiv pentru care ar trebui sa se imunizeze cu vitamina C. Daca aceasta lipseste din organismul tau, poti risca sa suferi de boli de inima, cancer si tulburari oculare. Incearca sa iti iei vitamina C din citrice, cat mai multe fructe si legume, precizeaza Click pentru femei. Controalele regulate, o data la 6 luni, la cabinetul stomatologic ne vor ajuta sa surprindem din timp orice problema orala care ar putea crea vreun disconfort. Insa cum unele probleme pot aparea in intervalul dintre aceste vizite sau, din lipsa de timp, acest interval se prelungeste, este important ca fiecare persoana sa poata identifica semnele ca vizita la dentist nu mai trebuie amanata. Cresterea sensibilitatii sau durerea dentara. Fie ca apare la contactul cu alimente sau bauturi reci, acre, dulci sau calde, spontan sau la atingerea dintelui, aceste dureri sunt semnul unor probleme dentare sau parodontale care, amanate, pot conduce la complicatii mai dureroase, costisitoare si mai greu de tratat, informeaza doctorulzilei.ro.