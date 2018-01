Utile: Importanta vitaminei C in organism; Piperul negru - arma secreta impotriva obezitatii; Opt semne timpurii ale cancerului de plamani

Un excelent antiinfectios. In timpul infectiilor respiratorii, nivelul de vitamina C din globulele albe creste in primele zile, potentand activitatea antiinfectioasa a acestora. Riscul imbolnavirii de pneumonie este considerabil scazut la persoanele care au o cantitate suficienta de vitamina C in organism. In cazul afectiunilor virale, vitamina C actioneaza prin fragilizarea structurii virusului. Vitamina C este eficienta si in cazul poliomelitei, al herpesului, al hepatitelor A si B, precum si in cazul bolii Zona Zoster. Surse naturale de vitamina C. Pentru a asimila cat mai mult din vitamina C, e recomandat ca legumele si fructele care contin vitamina C sa fie consumate in stare cruda sau sa fie preparate usor la aburi, scrie Click Infectiile frecvente ale tractului urinar la femei pot avea o serie de cauze, precum diabetul scapat de sub control, pietrele la rinichi sau amanarea mersului la toaleta. Un studiu recent sugereaza ca o tactica simpla poate preveni afectiunea: bea mai multa apa! Consumul unei cantitati optime de apa te poate scapa de multe afectiuni, printre care si infectiile urinare. Este bine cunoscut faptul ca apa are numeroase beneficii pentru sanatate. Femeile prezinta un risc mai mare decat barbatii sa sufere de infectii urinare, deoarece au uretre mai scurte, ceea ce face mai usoara deplasarea bacteriilor din regiunile inferioare pana la vezica. Consumul de lichide, in special de apa, determina ca bacteriile din tractul urinar sa fie "spalate" mai des, noteaza Divahair. Piperonalul, un component al popularului ingredient ce se gaseste pe masa oricui, ar reduce semnificativ efectele unei alimentatii bogate in grasimi nesanatoase. Pana acum, cercetarile s-au facut doar asupra cobailor, care au inregistrat efecte uimitoare dupa doar sase saptamani de teste cu piper - in urma unei alimentatii cu multe grasimi, dar si cu piperonal, cobaii nu au avut o crestere semnificativa a greutatii, ba mai mult, au avut si un procent scazut al grasimii din corp si al glicemiei, spre deosebire de animalele care au avut doar un regim alimentar gras, fara piper, relateaza Unica Aparent o buruiana ce invadeaza campuri sau terenuri parasite, armurariul e folosit in medicina de mai bine de doua mii de ani. Scrieri antice mentioneaza aceasta planta ca fiind tratament pentru muscaturile de sarpe. Extrem de cunoscut in medicina naturista, armurariul sau ciulinul laptelui este o planta cu proprietati antioxidante si antiinflamatorii, ce este frecvent utilizat pentru detoxifierea organismului, in special a ficatului. In ultimii ani, popularitatea acestei plante a crescut in Romania, tocmai datorita beneficiilor pe care le are pentru ficat si pentru combaterea multor boli. Iata care sunt beneficiile unui tratament cu pastile realizate din aceasta planta, conform Libertatea pentru femei. 1.O tuse persistenta. De obicei o tuse dureaza intre 1-2 saptamani. O tuse persistenta care nu vrea sa fie tratata poate fi unul din semnele cancerului pulmonar ,mai ales in cazul in care tusea se inrautateste. 2.Modificari in sunetul tusei. Daca tusiti tot mai des sau tusea se aprofundeaza si se aude un sunet ragusit, atunci este cazul sa mergeti la medicul dumneavoastra. Daca intervin modificari in simptomele de tuse, precum tuse cu raguseala, tuse cu sange sau cu sputum abundent, este cazul, din nou, sa mergi la medic pentru un consult, precizeaza doctorulzilei.ro.