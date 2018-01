Utile: Leacuri pentru afte; Cum mancam ca sa nu ne imbolnavim; Remedii naturale pentru tratarea migrenelor

Bicarbonatul de sodiu poate inlocui sarea pentru a clati cavitatea bucala. O lingurita de bicarbonat de sodiu dizolvat intr-o ceasca cu apa calda amelioreaza durerea si neutralizeaza aciditatea provocata de saliva, care irita si inflameaza tesuturile. Salvia este un bun antiseptic, fiind folosit in abcese dentare, afte si ulceratii bucale. Ceaiul se prepara prin infuzie, dintr-o lingurita de frunze maruntite la 100 g de apa clocotita. Pentru a grabi vindecarea, se adauga radacina de cerentel (caltunul-doamnei), informeaza Click Intotdeauna stai jos, de preferat la masa. Intreaga ta atentie trebuie sa fie indreptata catre mancare, iar experienta mancatului trebuie sa fie una placuta. Evita sa ti se distraga atentia! Cat timp mananci, nu te uita la televizor, la telefon sau la laptop. Nu permite ca in camera in care luati masa sa fie gadgeturi. Bucura-te de hrana sau de compania celor cu care esti. Mananca incet! Acorda-ti timp sa mesteci si sa savurezi hrana. Facand acest lucru vei pierde in greutate, pentru ca creierul va avea timp sa receptioneze semnalele legate de saturatie si nu vei mai manca mai mult decat este necesar. De asemenea, ti se va imbunatati digestia, scrie CSID. Ulei de menta, aplicat prin masaj pe frunte si pe la tample. Ceaiul de galbenele (are efect bun in cazul migrenelor care insotesc menstruatia). Ciresele, visinele, capsunele sau fragutele au si calitati depurative importante, ajuta la regenerarea ficatului si calmeaza durerile de cap. Consuma-le ca atare, proaspete sau congelate. Extern, pulpa de cirese zdrobita se aplica pe frunte sub forma de comprese. Adauga o felie de lamaie si putin suc de lamaie in cafea. Poti pune si comprese cu felii de lamaie pe frunte. Uleiul de susan se foloseste pentru frectii la frunte. La doua-trei linguri de ulei de susan se adauga cateva picaturi de ulei esential de pin, eucalipt, lavanda sau menta, noteaza Libertatea pentru femei. Problema vergeturilor da mari batai de cap. Insa daca incepi imediat cu le-ai observat sa le ingrijesti corespunzator, mai poti avea o sansa sa ameliorezi aspectul lor. In primul rand trebuie sa cunosti faptul ca pielea trebuie ingrijita constant, hidratata, masata si sa nu sari peste orele de somn. In momentul in care ai parte de fluctuatii mari de greutate, pielea este expusa unui fenomen greu de sustinere si de cele mai multe ori cedeaza favorizand aparitia vergeturilor, precizeaza Click pentru femei. ista bolilor sistemice care au manifestari la nivelul ochilor este una lunga: pe langa diabet si boli cardiovasculare, aceasta include anevrismele, SIDA, cancerul si boli rare ereditare. "Toata lumea trebuie sa faca un control oftalmologic complet pana la varsta de 40 de ani", spune oftalmologul Ruth D. Williams, purtator de cuvant al Academiei Americane de Oftalmologie. Recent, expertii au observat ca si problemele creierului pot fi observate in dimensiunea vaselor de sange din spatele ochilor chiar si in cazul copiilor, anunta doctorulzilei.ro.