Utile: Singura metoda sigura de prelungire a vietii este infometarea, spun medicii; 5 pasi pentru un somn mai bun; Tu stii ce greseli faci cand alergi pe banda? 

Dormi cele opt ore regulamentare pe noapte dar te trezesti mai obosita decat te-ai culcat. O cafea de dimineata nu iti mai este de ajuns pentru a te pune in miscare si consumi cantitati semnificative de bauturi dulci si energizante pe parcursul unei zile. Pentru ca nu esti aproape niciodata odihnita, eficienta ta a scazut si nu reusesti sa iti termini treaba la birou, asa ca iti iei de lucru pentru acasa. Daca mare parte dintre aceste afirmatii ti se potrivesc, este clar ca ai intrat intr-un cerc vicios din care nu ai cum sa iesi daca nu faci cateva schimbari mici, dar esentiale pentru a-ti imbunatati calitatea somnului. Iti aratam cum sa faci asta in 5 pasi simpli. Limiteaza cantitatea de cafea pe care o bei zilnic. O ceasca dimineata si, eventual, una in jurul pranzului. Tot ce depaseste aceasta cantitate te va face sa ramai agitata pe tot parcursul zilei, sa ai migrene, sa fii irascibila si sa nu ai posibilitatea sa iesi din starea asta dupa ce ajungi acasa de la birou. Daca simti ca ai nevoie de cantitatea de energie pe care ti-o da ceasca aceea de cafea in plus, incearca alte variante, mai putin nocive, precum jumatate de ora de miscare, relateaza CSID "Bolile ni se trag de la excesul de alimente" Organismul are mult mai multe resurse sa gestioneze lipsa de alimente, decat sa prelucreze excesul de hrana, iar studiile arata ca in primele 24 de ore de post se consuma glucide, apoi timp de pana la doua-trei saptamani, rezervele de lipide, a declarat, luni, profesorul dr. Dafin Muresanu. "Postul nu este periculos, mii de studii dovedesc acest lucru. Vreau sa va dau argumente stiintifice. Regimul hipocaloric este intr-adevar o resursa terapeutica foarte bine studiata - si postul nu este infometare, pentru ca postul genereaza satisfactia pe care o obtii din a te abtine de la alimentatie -, fiindca organismul are mult mai multe resurse de a gestiona problema aportului redus de calorii si nutrienti decat excesul. Bolile ni se trag de la excesul de alimentatie. Avem dovezi foarte clare si studii stiintifice in acest sens", a spus profesor dr. Dafin Muresanu, presedintele Societatii de Neurologie din Romania (SNR) si al Societatii pentru Studiul Neuroprotectiei si Neuroplasticitatii (SSNN), citat de Doctorul Zilei Vremea deloc placuta de afara te face sa mergi mai des la sala decat in parc. Nu este un lucru rau, insa alergatul pe banda la sala te expune la cateva greseli de care ar fi bine sa tii cont pe viitor. Mersul la sala poate fi o activitate destul de relaxanta uneori, insa chiar si asa, nu te lasa pe o ureche si evita instalarea rutinei sau sa ajungi sa mergi la sala doar pentru a socializa. Daca ai un aparat preferat, si acela este exact banda de alergat, atunci stii ca ea reprezinta zona ta de confort. Iar pentru a avea rezultate trebuie sa iesi din aceasta zona. Rezultatele stii foarte bine ca se vad in timp, daca esti perseverent si daca iti vei solicita trupul la capacitatea maxima astfel incat sa arda suficiente calorii. Astfel ca ai nevoie de exercitii de tip cardio, acestea te vor ajuta sa cresti rezistenta la efort, sa te mentii in forma si sa te remodelezi. Deci nu te duce la sala doar pentru a alerga pe banda, combina banda cu ore de aerobic sau fitness, dans ori inot, scrie Click Sanatate In prezent, agitatia si stresul reprezinta preocupari comune. Din cauza situatiilor neasteptate, a face fata stresului este dificil. Si astfel ne facem rau fara sa ne dam seama. Un anumit nivel de stres poate fi pozitiv. Deoarece te poate face sa te simti mai plin de energie. Insa, stresul continuu devine o stare de spirit negativa. Cand va confruntati cu provocari sau dificultati in mod continuu fara nici un fel de pauze sau momente de relaxare. Problema legata de stres este larg raspandita in intreaga lume. Numita si boala secolului, stresul continuu este un factor care contribuie la aparitia multor afectiuni si probleme de sanatate care deregleaza functionarea normala a organismului si provoaca efecte negative la nivelul intregului nostru corp, inclusiv al dintilor si gingiilor. S-au descoperit mai multe legaturi intre stres si problemele de sanatate orala. Scrasnitul dintilor este cunoscut sub denumirea de specialitate de bruxism. Este dificil sa va dati seama daca suferiti de aceasta problema, din moment ce macinarea si inclestarea dintilor se manifesta de obicei pe timp de noapte in timp ce dormiti, noteaza Libertatea pentru femei Cainele este cel mai bun prieten al omului, fiind animalul care isi petrece cea mai mare parte din viata pe langa acesta. Chiar daca il consideri un membru al familiei, asta nu inseamna ca trebuie sa ii impartasesti stilul tau de viata, mai ales pe plan alimentar. Desi ai fi tentata sa crezi ca ii faci un bine daca imparti cu el mancarea, unele alimente ii pot compromite viata. Desi oamenii o adora, ciocolata nu este indicata patrupezilor. Ea contine o substanta care poate perturba metabolismul unui caine. Daca a fost ingerata, ciocolata poate provoca varsaturi severe, diaree, greata, sete excesiva, crize convulsive, insuficienta cardiaca si, in cazuri mai grave, deces. Ciocolata neagra este cea mai toxica deoarece contine metilxantina in doze mari, in schimb ce cea alba este mai putin daunatoare. Printre alte alimente care contin aceasta substanta se numara cola si cafeaua. Pastreaza toate nucile departe de caini, anunta Click pentru femei.