Utile: Cum trebuie consumate bauturile alcoolice pentru a nu deveni periculoase; Cum se igienizeaza si se conserva alimentele; 9 obiceiuri care dauneaza sistemului imunitar

pentru a nu deveni periculoase. In cantitati excesive, bauturile alcoolice pot fi nocive. Fiecare bautura are propriile efecte sanogene sau nesanogene si este util sa stim care sunt acestea. Vinul alb contine numeroase vitamine B1, B2, B5 si B6, acid folic, B12, vitamina C si minerale, precum, potasiu, calciu si magneziu. Licoarea poate participa la preventia unor afectiuni multiple, cum ar fi bolile cardiovasculare, neuredegenerative, precum Alzheimerul. In ceea ce priveste vinul rosu, consumul moderat ajuta la reglarea ritmului cardiac si a functiei renale, a metabolismului. Ba mai mult, poate sustine contractiile musculare ale inimii. In cazul celor care doresc sa scada in greutate si sa consume alcool, este de preferat sa opteze pentru whisky, deoarece este o bautura hipocalorica, nu are grasimi, scrie CSID in cadrul meselor zilnice. Tot mai multi nutritionisti sustin, cu argumente solide, ca o dieta bazata preponderent pe alimente crude (fructe, legume, nuci si seminte) este mult mai sanatoasa decat dieta clasica, alcatuita in imensa majoritate din mancare gatita, procesata la temperaturi inalte. Organismul uman reactioneaza imediat dupa consumarea alimentelor gatite la temperaturi inalte la fel cum o face atunci cand este expus la factori agresori, periculosi si toxici. Acest fenomen, numit initial de cercetatori leucocitoza digestiva, a fost rebotezat in concordanta cu efectele negative produse cu numele de leucocitoza patologica. In cazul alimentelor crude, numarul de leucocite a ramas constant, neexistand nicio crestere a acestuia, informeaza Descopera Sfaturi de la medicii nutritionisti. ontaminarea produselor cu bacterii poate cauza boli grave, chiar fatale. Poate fi prevenita insa daca tinem cont de cateva reguli simple. 1. Grija pentru siguranta alimentelor incepe la cumparaturi. Astfel, alimentele perisabile trebuie transportate rapid acasa si depozitate imediat in frigider sau congelator. 2. E nevoie sa citim etichetele produselor uinde sunt specificate conditiile de refrigerare. .Daca intentionam sa punem la congelator carnea si pestele proaspat cumparate trebuie sa le spalam mai intai sub jet de apa rece si sa le stergem cu un prosop de hartie, dupa care sa le portionam, sa le ambalam separat si sa le punem la rece in congelator, scrie Adevarul In cavitatea nazala, dar si in colon, vezica urinara, uter... Polipii se pot dezvolta in multe parti ale corpului, mai ales dupa varsta de 50 de ani. Un polip nu reprezinta o problema medicala majora daca nu creste, nu sangereaza sau nu apar anumite disfunctionalitati, ca pierderea mirosului, modificari ale vocii. Totusi, medicii decid, de multe ori, sa ii elimine imediat ce sunt descoperiti. Este o masura de precautie, menita sa evite eventuale complicatii ulterioare. In general, polipii trec neobservati si sunt descoperiti in urma altor investigatii. Dar pot aparea si simptome care nu ar trebui ignorate: sangerari, secretii permanente galbene sau verzui, sinuzita cronica, pierderea simtului mirosului, sangerari in afara ciclului menstrual, avertizeaza Click Cu cat este mai puternic sistemul imunitar, cu atat veti avea mai multa protectie impotriva raceliilor, a virusilor si a altor boli, inclusiv cancerul. Pe de alta parte, o imunitate slaba te poate face mai vulnerabila la raceli frecvente, infectii sinusale, infectii recurente. Ranile se vindeca mai greu. Apare oboseala cronica. Iata cele 9 obiceiuri care dauneaza sistemului imunitar: 1. Sa fii "pasare de noapte". Daca lucrezi noaptea sau stai pana tarziu la televizor, este posibil sa ai o imunitate slaba. 2. Cand vine vorba de un bun sistem imunitar, o igiena adecvata este o necesitate. Daca neglijezi igiena personala, sistemul tau imunitar va suferi cu siguranta. Lipsa igienei creste riscul de a fi expusa la agenti patogeni, scrie Libertatea pentru femei