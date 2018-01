Utile: Afectiunile pe care ti le poate transmite pisica; 6 motive surprinzatoare pentru care transpiri; Cele mai bune surse de vitamina E

1. Boala zgarieturii de pisica. Afectiunea este cauzata de o bacterie, Bartonella henselae, iar posibilele cai de transmitere sunt reprezentate de zgarieturi, intepaturi, lingere (pe tegument cu leziuni). Manifestari clinice la om: febra, limfadenopatie, eruptii cutanate autolimitante, ce pot duce rar la complicatii (endocardita, afectiuni neurologice). 2. Enterita cu Campylobacter. Transmiterea se face prin contact direct cu pisicile ce prezinta scaune apoase, cauzate de aceasta bacterie. Simptomele la animale: diareea si starea generala proasta. La om apare gastroenterita, alterarea starii generale, cefalee, mialgii, artralgii, informeaza Descopera. . Uleiul de floarea soarelui, semintele de bumbac, uleiul de cocos sunt foarte bogate in continutul de vitamina E. La fel sunt toate uleiurile obtinute prin presare la rece, bineinteles, nerafinate. Acestea pot fi adaugate in mancare, de preferat, la sfarsitul timpului de gatire. 1. Alunele Au 24,9 miligrame de Vitamina E la 95 de grame. Sunt foarte generoase in continutul de vitamina E. sunt, de asemenea, foarte bogate in fibre si regleaza orice problema digestiva. 2. Caisele uscate. Sunt o sursa moderata de fibre, de vitamine esentiale, printre care si vitamina E. regleaza colesterolul si digestia si imbunatatesc starea pielii. 3. Avocado este cea mai sanatoasa sursa de vitamina E, cel mai cremos fruct si sursa de acizi grasi mononesaturati, scrie Click! pentru femei. . Putini romani nu se tem ca vor raci daca-i trage curentul de pilda. Cum racelile si gripele sunt cauzate de virusuri, aceasta teorie este nefondata, la fel ca acestea indicate in cele ce urmeaza! Atat raceala, cat si gripa sunt viroze respiratorii, cu manifestari comune, dar si cu diferente. Pe prima dintre ele o recunosti dupa starile de oboseala, durerile de cap, scurgerile nazale abundente si stranuturile succesive care apar din prima zi. In privinta gripei, febra ridicata este primul semn de boala caruia ii urmeaza frisoanele, usturimile in gat, greata, nasul infundat, durerile musculare si de cap. De retinut ca dupa un vaccin antigripal este posibil sa observi reactii adverse usoare dupa cateva ore. Totusi, vaccinarea nu poate cauza gripa, potrivit Click! sanatate. Nimanui nu-i place sa transpire, mai ales cand pielea umeda impiedica aplicarea unui machiaj fara cusur si pateaza hainele albe. Explicatia este aceea ca temperatura corpului se ridica, sistemul nervos genereaza hiperactivitatea glandelor sudoripare si astfel apare umiditatea pielii. Si totusi, oricat de neplacuta ar fi, transpiratia poate oferi semnale importante cu privire la sanatatea ta fizica si emotionala. Motive pentru care transpiri: 1. Esti stresata. Daca transpiri aparent fara motiv, e foarte posibil ca stresul sa fie de vina. Agitatia, programul supraincarcat si anxietatea sunt posibile cauze ale transpiratiei excesive. 2. Ai glicemia scazuta. In mod normal, zaharul din sange trebuie sa fie intre 70 si 100 mg /dL. Insa atunci cand scade sub aceasta valoare apare transpiratia excesiva sau pielea foarte rece, noteaza Diva Hair. . Dormi cele opt ore regulamentare pe noapte dar te trezesti mai obosita decat te-ai culcat. Daca nu faci cateva schimbari mici, dar esentiale pentru a-ti imbunatati calitatea somnului, vei intra intr-un cerc vicios din care nu ai cum sa mai iesi. 1. imiteaza cantitatea de cafea pe care o bei zilnic. O ceasca dimineata si, eventual, una in jurul pranzului. Tot ce depaseste aceasta cantitate te va face sa ramai agitata pe tot parcursul zilei, sa ai migrene, sa fii irascibila si sa nu ai posibilitatea sa iesi din starea asta dupa ce ajungi acasa de la birou. 2. Hidrateaza-te. Hidratarea nu este un moft, ci este vitala, avand in vedere ca suntem alcatuiti in proportie de 60% din apa. Daca nu ai grija sa bei o cantitate suficienta de apa te expui riscului de a dezvolta o serie de afectiuni, iar durerile de cap si insomnia sunt doar o parte dintre ele, avertizeaza CSID.